F1 | Alpine felice di Ocon e Gasly, ma per i rinnovi non c'è fretta

Oltre a trovarsi in un momento estremamente difficile dal punto di vista prestazionale, Alpine deve fare i conti con il mercato piloti in vista del 2025 e del 2026, anno in cui sarà introdotto il nuovo regolamento tecnico.

Esteban Ocon e Pierre Gasly, i piloti attualmente sotto contratto con la squadra francese che ha sede a Enstone, sono in scadenza di contratto alla fine di questa stagione e il team dovrà cercare di capire cosa fare: rinnovare entrambi, uno solo dei due o trovarsi 2 piloti nuovi per l'anno di transizione 2025 e il primo delle nuove monoposto.

Bruno Famin, team principal di Alpine dopo l'addio di Otmar Szafnauer, ha dichiarato di essere molto contento dei propri piloti, eccellenti nel navigare nel mare tempestoso in cui si trova il team senza lasciarsi abbattere dalle onde di difficoltà che, invece, hanno travolto la squadra dal punto di vista prestazionale.

"Siamo contenti dei nostri piloti, e i nostri piloti sono felici con noi. Stiamo parlando con loro per il rinnovo regolarmente. Vediamo cosa riusciremo a fare in futuro. Ci sono alti e bassi, ora siamo in un momento molto basso, ma abbiamo un progetto molto forte e con una visione a lungo termine".

"Abbiamo una solida base per il progetto 2026, siamo un Costruttore, stiamo sviluppando la power unit e ci stiamo lavorando per ottimizzare ogni dettagli. Abbiamo un progetto che rende non necessario il dover convincere Esteban e Pierre a rimanere".

Sebbene Ocon e Gasly rappresentino a oggi le prime scelte di Alpine, ma il team si ritiene comunque coperto a sufficienza qualora uno dei due decidesse di intraprendere nuove sfide professionali grazie alla propria academy, con la presenza di piloti interessanti quali Jack Doohan, oggi pilota di riserva del team di F1, e Victor Martins che corre in FIA F2.

"Stiamo sicuramente sondando il mercato e abbiamo anche la nostra academy dove stiamo sviluppando talento per il nostro domani. Abbiamo Jack Doohan che è la nostra riserva, abbiamo Victor Martins in FIA F2. Abbiamo un largo raggio di possibilità. Siamo felici con Esteban e siamo felici con Pierre, ma siamo pronti a reagire in caso succedesse qualcosa".

"Non abbiamo fretta di annunciare i nostri piloti. Abbiamo altri problemi da risolvere, altre cose da migliorare e non abbiamo fretta. Siamo pronti, siamo preparati, ma non siamo in una gara".

"Vorrei usare questa opportunità per ringraziare i nostri piloti, perché siamo in una posizione difficile. Non è l'inizio di stagione che avremmo voluto, ma apprezziamo quanto sono costruttivi con il team, non solo per quanto riguarda la comunicazione con i giornalisti, ma anche all'interno del team stesso. Quando proviamo di trovare soluzioni con la macchina, entrambi sono davvero molto bravi a rendersi utili".