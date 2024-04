F1 | Alpine anticipa le novità: Ocon avrà un nuovo fondo in Cina

Il 2024 non è nato sotto una buona stella per Alpine e, probabilmente, rappresenta il peggiore avvio di campionato da quando il team è tornato sotto la direzione del gruppo Renault nel 2016. Per questo la squadra francese sta cercando di spingere sul fronte aggiornamenti, in modo da non rimanere a lungo in questa situazione, dato che attualmente non si ritrova in una posizione assolutamente in linea con il rango del marchio e il potenziale della struttura di un costruttore.

I piloti Esteban Ocon e Pierre Gasly non sono ancora riusciti a entrare in zona punti, perché il cambio di concept scelto lo scorso inverno, non solo dal punto di vista aerodinamico ma anche meccanico con un telaio completamente rivisto, hanno fatto sprofondare la squadra di Enstone in fondo alla classifica.

A Suzuka sono arrivate le prime sostanziose novità per sbloccare un potenziale che il team pensa possa esserci. È stata portata una nuova ala anteriore al fine di migliorare il bilanciamento della monoposto, ma anche dei nuovi pezzi alleggeriti, in modo iniziare a ridurre il peso di una vettura nata ben oltre il limite minimo imposto dalla Federazione.

Confronto tra le ali anteriori della Alpine A524 portate a Suzuka Foto di: Giorgio Piola

La speranza era quella di portare un nuovo pacchetto a Miami, sede del sesto appuntamento del mondiale, ma la buona notizia è che, secondo quanto affermato dalla scuderia, gli ingegneri e i tecnici della produzione sono riusciti ad anticipare di un Gran Premio parte del nuovo pacchetto. Il team ha confermato a Motorsport.com che l'aggiornamento consiste in un fondo rivisto che sarà montato sulla vettura del solo Esteban Ocon, dato che vi saranno poche unità a disposizione.

Come per altre squadre, in questa fase della stagione è difficile riuscire a produrre grandi quantità di scorte, ma Alpine ha già confermato che a partire da Miami entrambi i piloti potranno disporre della medesima specifica. Inoltre, il team ha anche confermato che la priorità sui nuovi aggiornamenti verrà alternata tra i piloti: ci saranno appuntamenti in cui il primo a ricevere le novità sarà Pierre Gasly, mentre in altre occasioni toccherà a Ocon.

"L'ultima gara in Giappone ha sottolineato quanto sia grande la sfida che abbiamo di fronte per migliorare il nostro livello di performance", ha detto il Team Principal Bruno Famin.

"Dobbiamo sviluppare le prestazioni della vettura per poter lottare per le posizioni più alte. Sebbene sia stato positivo portare i primi aggiornamenti per la vettura a Suzuka, dobbiamo fare di più. Il team ha lavorato molto duramente e siamo riusciti a portare un aggiornamento per una vettura questo fine settimana, con una gara di anticipo rispetto al previsto".

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

La decisione di Alpine di accelerare lo sviluppo chiaramente comporta dei rischi, anche perché nel fine settimana del Gran Premio di Cina di questo weekend non solo ci sarà la sprint race, lasciando ai team poco tempo per affinare il setup, ma anche perché si tratta di un appuntamento che manca nel calendario da quattro anni. Ciò significa che i team avranno a disposizione una quantità limitata di dati prima di scendere in pista per una sessione competitiva, ma anticipare darà anche l’opportunità di poter studiare le indicazioni ricavate nel corso del Gran Premio durante la settimana di pausa che precede Miami.

Entrambi i piloti sono stati a Enstone la scorsa settimana sul simulatore e hanno dedicato il loro tempo per studiare al meglio l’assetto e deliberare i prossimi aggiornamenti. "Le vetture sono completamente diverse da quelle del 2019, quindi la preparazione è stata diversa dal solito", ha aggiunto Famin.

"Insieme al fatto che si tratta di un evento sprint, abbiamo meno tempo per prepararci e quindi è fondamentale essere a posto fin dall'inizio".