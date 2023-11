F3 | Gabriele Minì in pole provvisoria nelle Qualifiche 1 a Macao

Alla sua prima partecipazione al Gran Premio di Macao, con un ritorno in pista atteso dopo anni d'assenza a causa della pandemia, Gabriele Minì inizia subito con il piede giusto.

Il pilota di Theodore Prema, che era stato il più veloce nella sessione di prove libere del mattino, ha ben figurato nella prima sessione di qualifica, centrando la pole position in un turno caratterizzato dal traffico e da ben tre bandiere rosse. L'italiano ha ottenuto il miglior tempo fermando il cronometro in 2:05.521 sul finale di sessione, il che gli ha permesso di rifilare quasi mezzo secondo a Luke Browning, giovane pilota della Williams Academy, il quale si era anch'egli migliorato proprio sotto la bandiera a scacchi.

L'inglese precede Dino Beganovic, pilota Prema e della Ferrari Academy, che ha concluso al terzo posto. Alle spalle dello svedese, staccato di pochi millesimi, c'è Dennis Hauger, seguito da Alex Dunne: il norvegese, campione 2019 della F3 che torna nella categoria con MP Motorsport dopo essere stato chiamato all'ultimo minuto per sostituire Franco Colapinto, si è dovuto quindi accontentare momentaneamente del quarto posto, a oltre sei decimi dalla pole provvisoria.

Foto di: GP di Macao Gabriele Minì, SJM Theodore Prema Racing

Più staccati Isack Hadkjar, Marcus Armstrong e Nikola Tslov: vi è da sottolineare che per il pilota neozelandese si tratta di un ritorno, dato che aveva già preso parte all'evento in passato. Il pilota di Formula E Dan Ticktum, che ha la possibilità di diventare il primo pilota a vincere tre volte a Macao questo fine settimana, per il momento si è classificato solo in decima posizione.

A interrompere l'azione in pista sono state tre bandiere rosse. La prima neutralizzazione è avvenuta dopo soli sette minuti, quando il pilota Campos Sebastian Montoya, figlio d'arte dell'ex pilota di Formula 1 Juan Pablo, è finito contro le barriere alla curva Lisboa dopo aver bloccato l'anteriore in staccata. La sessione è ripresa per poco più di cinque minuti prima che venisse esposta una seconda bandiera rossa a causa di due lunghi da parte di Tommy Smith e Ugo Ugochukwuo. Infine, la terza bandiera rossa è stata esposta a poco più di un quarto d'ora dalla fine delle qualifiche a causa dell'incidente di Zane Maloney.

Tuttavia, per ora i tempi sono relativi, in parte perché venerdì vi sarà una seconda sessione di qualifiche, in parte perché la maggior parte dei piloti ha deciso di conservare gli pneumatici proprio in vista di domani. A decretare la griglia di partenza per la Qualifying Race del sabato saranno infatti i risultati combinati delle due qualifiche, le quali saranno anche intervallate da una seconda sessione di libere.