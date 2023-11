F3 | Macao: Browning in pole per la Qualifying Race, Minì secondo

Se il giovedì era stato un assolo totale di Gabriele Minì, che aveva conquistato il miglior tempo sia nelle libere che nella prima sessione delle qualifiche, nella giornata di venerdì il nome da incorniciare è stato quello di Luke Browning, capace di ottenere la pole per la Qualifying Race.

L'nglese dell'Accademia Williams, che ha registrato il miglior crono nelle Qualifiche 2, è così salito in cima alla lista dei tempi combinati tra le due sessioni, precedendo Gabriele Minì di soli sei millesimi. Il pilota Hitech si è portato in cima alla classifica dei tempi a meno di 10 minuti dalla fine nel giro con gomme nuove, riuscendo a imporsi prima delle varie interruzioni.

Due bandiere rosse, provocate dagli incidenti di Marcus Armostrong e Ugo Ugochukwu, che hanno pesato negativamente sui tentativi di Minì nei minuti finali di riprendersi la pole. La prima interruzione è infatti arrivata quanto mancavano cinque minuti alla bandiera a scacchi, il che avrebbe lasciato il tempo sufficiente per completare almeno un altro giro nel momento in cui sarebbe ripresa l'azione in pista. Tuttavia, un'altra bandiera rossa, innescata dall'incidente di Isack Hadjar di Hitech, ha comportato nuovamente la sospensione della sessione, lasciando intatta la pole position a Browning.

Photo by: Macau GP Gabriele Minì, SJM Theodore Prema Racing

Dino Beganovic con la Prema ha ottenuto il terzo tempo, mentre il giro più veloce di Hadjar prima dell'incidente è stato comunque sufficiente per assicurargli il quarto posto. La bandiera rossa finale, che non ha dato modo a nessuno di migliorarsi, ha permesso ad Armstrong di mantenere il quinto posto conquistato prima dell'impatto contro le barriere, mettendosi alle spalle Alex Dunne e Oliver Goethe, con quest'ultimo che recentemente è entrato a far parte dell'Accademia Red Bull.

Ottavo posto per Dennis Hauger, seguito da Ugo Ugochukwu, al debutto ufficiale su una vettura di F3 dopo aver comunque avuto modo di testare la monoposto nei test post-stagionali, e Boya Mari, il quale chiude la top ten a circa 7 decimi e mezzo dalla vetta. Fuori dai primi dieci due dei grandi favoriti, ovvero Richard Verschoor, solamente dodicesimo, e Dan Ticktum, il quale ha chiuso proprio alle spalle dell'olandese.

La pole position di Browning gli garantirà la prima posizione per la Qualifying Race di sabato di dieci giri, la quale deciderà la griglia di partenza del Gran Premio principale di domenica.