Marcus Armstrong ritorna a sorpresa su una F3 per il GP di Macao

Dopo tre anni di assenza, i piloti di Formula 3 torneranno ad affrontare una delle sfide più belle e impegnative del motorsport, ovvero l’appuntamento di Macao. Le Coppe del Mondo FIA di Formula 3 e GT saranno protagoniste del 70° anniversario del Gran Premio di Macao nel fine settimana dal 17 al 19 novembre, con un ritorno sullo storico tracciato dopo una lunga attesa dovuta alle restrizioni dovute alla pandemia.

A fine ottobre la FIA aveva pubblicato l'elenco provvisorio degli iscritti al GP quest'anno, con il due volte vincitore Dan Ticktum e Richard Verschoor tra i nomi di spicco. A questi si sono aggiunti anche Gabriele Minì e Ugo Ugochukwu, il quale, dopo alcuni test completati lo scorso mese, farà il suo debutto ufficiale in una gara di F3 proprio durante l'appuntamento asiatico.

Tuttavia, a poco più di una decina di giorni dall'inizio dell'azione in pista, si è aggiunto un altro nome di livello. Marcus Armstrong tornerà nell'abitacolo di una vettura di Formula 3 con MP Motorsport, quattro anni dopo il secondo posto ottenuto nel Campionato FIA F3 con Prema.

Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images Marcus Armstrong nel 2019 durante la stagione di Formula 3 dove raggiunse il secondo posto

Per l'ex pilota della Ferrari Driver Academy, attualmente impegnato in IndyCar, sarà la terza apparizione a Macao: si è classificato ottavo nel 2018, con le vetture di vecchia generazione, ripetendo il medesimo risultato anche nel 2019. Il neozelandese si unirà a Mari Boya e Franco Colapinto, con quest'ultimo che prenderà parte anche alla sessione FP1 di Formula 1 ad Abu Dhabi di fine novembre al volante della Williams FW45.

Armostrong potrà lavorare anche con il capo tecnico della MP Paolo Angilella, una vecchia conoscenza ai tempi della F3 con Prema prima che l'italiano cambiasse squadra. "Marcus ha delle questioni in sospeso e ha già lavorato con Paolo in passato, quindi l'aspetto tecnico non gli è nuovo", ha dichiarato a Motorsport.com il team manager della MP Jeremy Cotterill.

"È difficile dire come andrà. È un format limitato, la conoscenza della pista è un vantaggio, ma detto questo l'unica volta che ci siamo stati è stato con tre esordienti e siamo arrivati primi [Verschoor] e settimi [Liam Lawson]", ha detto Cotterill riguardo alle prospettive della sua squadra.

Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images Attualmente Armstrong corre in IndyCar, dove si è classificato come il debuttante dell'anno nel 2023

"Ricordo di aver detto a Trevor Carlin [Team Principal dell'omonima squadra rivale] mentre tagliavamo il traguardo: 'Pensavo che tutti dicessero che era difficile!'. Ma sono sicuro al 100% che, anche se dovessimo vincere di nuovo, il nostro weekend non sarà facile come in passato".

Il nome di Armstrong lascia due solamente due posti liberi nell'elenco degli iscritti, ovvero un sedile in Rodin Carlin e uno in Hitech GP. Nel frattempo, tuttavia, vi è stato anche un cambio di line-up: il pilota olandese Laurens van Hoepen, decimo nel Campionato Europeo di Formula Regionale Alpine di quest'anno con ART Grand Prix, passa al team francese per il suo debutto in F3 al posto di Gregoire Saucy.