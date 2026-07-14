F1 | Test per Gabriele Miní con l'Alpine: ha completato oltre 600 km a Silverstone

Prosegue il lavoro di Gabriele Miní dietro le quinte con Alpine, ormai da diversi anni parte preziosa del programma dedicato ai giovani piloti. L’italiano ha girato a Silverstone con una monoposto dell’era a effetto suolo nel corso di un test TPC, quindi appartenente al precedente ciclo tecnico, per accumulare ulteriore esperienza con una vettura di Formula 1 e migliorare il contributo al lavoro al simulatore svolto in fabbrica.

Alpine è sempre stata tra le squadre più attive dietro le quinte nel garantire ai giovani dell’accademia l’opportunità di provare una monoposto di Formula 1, già dai tempi di Oscar Piastri, per il quale venne organizzato un programma di test particolarmente ricco in vista di quello che avrebbe dovuto essere il debutto nella massima serie.

Lo stesso è stato fatto con Jack Doohan, ma anche altri giovani piloti dell’accademia hanno avuto la possibilità di svolgere qualche test. È il caso, a sorpresa, di Ugo Ugochukwu, che ha girato con la scuderia francese in una sessione di prove a Silverstone, vivendo la sua prima esperienza al volante di una monoposto di Formula 1.

Ora è arrivato anche il turno del giovane italiano, che ha potuto girare a Silverstone, pista velocissima e tra le più utili per comprendere davvero il potenziale di una monoposto di Formula 1. Nel corso della giornata Miní ha completato oltre 600 km, un chilometraggio molto consistente che gli ha permesso di lavorare su diversi aspetti della guida e dell’adattamento alla vettura.

Gabriele Mini a Silverstone, dove ha ottenuto un altro podio Foto di: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

Spesso si dice che per i piloti delle categorie propedeutiche siano due gli elementi che segnano il salto di livello: la capacità frenante e il carico aerodinamico generato, talmente superiore da richiedere una fiducia totale nella monoposto quando si affrontano le curve.

Silverstone è uno dei tracciati più adatti per comprendere questi elementi, per confrontarsi con l’auto e accumulare esperienza davvero utile. Non è un segreto che Miní sogna ancora di poter guardare alla Formula 1 e, per riuscirci, si è posto come primo obiettivo quello di vincere la Formula 2 nel corso della stagione corrente. Al momento è secondo in classifica alle spalle di Nikola Tsolov, con una vittoria e otto podi all’attivo, un rendimento che lo mantiene pienamente in corsa per il titolo.

Questa costanza di rendimento, perché nelle ultime dieci gare solo in due occasioni è uscito dalla top 5, gli sta permettendo di restare pienamente in lotta per il titolo. In attesa di capire come si chiuderà il campionato, va ricordato che Miní ha avuto anche la possibilità di girare in Formula E con Nissan nel corso di alcuni test, dove è stato particolarmente apprezzato per la professionalità e per i tempi ottenuti, al punto da guadagnarsi diversi estimatori all’interno del team.

In questo contesto, le uscite con una vettura di Formula 1 rappresentano un’opportunità importante non solo per accumulare chilometri utili al proprio percorso di crescita, ma anche per migliorare il lavoro al simulatore, un’attività centrale in Alpine e svolta anche dalla riserva Paul Aron.