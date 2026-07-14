Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Test per Gabriele Miní con l'Alpine: ha completato oltre 600 km a Silverstone

Formula 1
F1 | Test per Gabriele Miní con l'Alpine: ha completato oltre 600 km a Silverstone

MotoGP | Pecco Bagnaia nominato Ambasciatore della Diplomazia Sportiva dal Ministro Tajani

MotoGP
MotoGP | Pecco Bagnaia nominato Ambasciatore della Diplomazia Sportiva dal Ministro Tajani

MotoGP | L'ambasciator Bezzecchi rassicura: "L'operazione è andata bene e a Silverstone ci sarò"

MotoGP
MotoGP | L'ambasciator Bezzecchi rassicura: "L'operazione è andata bene e a Silverstone ci sarò"

F1 | Cadillac: c'è anche un pilota 16enne ad aiutare il team nello sviluppo dei modelli al simulatore

Formula 1
Belgio
F1 | Cadillac: c'è anche un pilota 16enne ad aiutare il team nello sviluppo dei modelli al simulatore

MotoGP | Aprilia sale di un gradino nel livello delle concessioni, Ducati e Honda scendono

MotoGP
MotoGP | Aprilia sale di un gradino nel livello delle concessioni, Ducati e Honda scendono

La supercar più selvaggia e off-road si chiama Rezvani Dune

Prodotto
Motor1.com Italia
La supercar più selvaggia e off-road si chiama Rezvani Dune

MotoGP | Brusca frenata sull'introduzione della moto unica

MotoGP
MotoGP | Brusca frenata sull'introduzione della moto unica

F1 | Williams, a Baku una vettura nuova: non sarà rifatto solo il telaio per scacciare la crisi (e i dubbi di Sainz)

Formula 1
Belgio
F1 | Williams, a Baku una vettura nuova: non sarà rifatto solo il telaio per scacciare la crisi (e i dubbi di Sainz)
Ultime notizie
Formula 1

F1 | Test per Gabriele Miní con l'Alpine: ha completato oltre 600 km a Silverstone

A bordo dell'Alpine A525 dell'anno passato, l'italiano ha completato una sessione di test TPC, che prevede l'utilizzo di una monoposto quantomeno dello scorso ciclo tecnico, con cui accumulare esperienza su una vettura della serie regina. Miní ha completato oltre 600 km, mentre tornerà in pista questo weekend in F2 per lottare per il titolo in F2.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Pubblicato:
Gabriele Mini, F2

Gabriele Mini, F2

Foto di: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

Prosegue il lavoro di Gabriele Miní dietro le quinte con Alpine, ormai da diversi anni parte preziosa del programma dedicato ai giovani piloti. L’italiano ha girato a Silverstone con una monoposto dell’era a effetto suolo nel corso di un test TPC, quindi appartenente al precedente ciclo tecnico, per accumulare ulteriore esperienza con una vettura di Formula 1 e migliorare il contributo al lavoro al simulatore svolto in fabbrica.

Alpine è sempre stata tra le squadre più attive dietro le quinte nel garantire ai giovani dell’accademia l’opportunità di provare una monoposto di Formula 1, già dai tempi di Oscar Piastri, per il quale venne organizzato un programma di test particolarmente ricco in vista di quello che avrebbe dovuto essere il debutto nella massima serie.

Lo stesso è stato fatto con Jack Doohan, ma anche altri giovani piloti dell’accademia hanno avuto la possibilità di svolgere qualche test. È il caso, a sorpresa, di Ugo Ugochukwu, che ha girato con la scuderia francese in una sessione di prove a Silverstone, vivendo la sua prima esperienza al volante di una monoposto di Formula 1.

Ora è arrivato anche il turno del giovane italiano, che ha potuto girare a Silverstone, pista velocissima e tra le più utili per comprendere davvero il potenziale di una monoposto di Formula 1. Nel corso della giornata Miní ha completato oltre 600 km, un chilometraggio molto consistente che gli ha permesso di lavorare su diversi aspetti della guida e dell’adattamento alla vettura.

Gabriele Mini a Silverstone, dove ha ottenuto un altro podio

Gabriele Mini a Silverstone, dove ha ottenuto un altro podio

Foto di: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

Spesso si dice che per i piloti delle categorie propedeutiche siano due gli elementi che segnano il salto di livello: la capacità frenante e il carico aerodinamico generato, talmente superiore da richiedere una fiducia totale nella monoposto quando si affrontano le curve.

Silverstone è uno dei tracciati più adatti per comprendere questi elementi, per confrontarsi con l’auto e accumulare esperienza davvero utile. Non è un segreto che Miní sogna ancora di poter guardare alla Formula 1 e, per riuscirci, si è posto come primo obiettivo quello di vincere la Formula 2 nel corso della stagione corrente. Al momento è secondo in classifica alle spalle di Nikola Tsolov, con una vittoria e otto podi all’attivo, un rendimento che lo mantiene pienamente in corsa per il titolo.

Questa costanza di rendimento, perché nelle ultime dieci gare solo in due occasioni è uscito dalla top 5, gli sta permettendo di restare pienamente in lotta per il titolo. In attesa di capire come si chiuderà il campionato, va ricordato che Miní ha avuto anche la possibilità di girare in Formula E con Nissan nel corso di alcuni test, dove è stato particolarmente apprezzato per la professionalità e per i tempi ottenuti, al punto da guadagnarsi diversi estimatori all’interno del team.

In questo contesto, le uscite con una vettura di Formula 1 rappresentano un’opportunità importante non solo per accumulare chilometri utili al proprio percorso di crescita, ma anche per migliorare il lavoro al simulatore, un’attività centrale in Alpine e svolta anche dalla riserva Paul Aron.

Leggi anche:

 

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Cadillac: c'è anche un pilota 16enne ad aiutare il team nello sviluppo dei modelli al simulatore

Top Comments
More from
Gianluca D'Alessandro

F1 | Cadillac: c'è anche un pilota 16enne ad aiutare il team nello sviluppo dei modelli al simulatore

Formula 1
Formula 1
Belgio
F1 | Cadillac: c'è anche un pilota 16enne ad aiutare il team nello sviluppo dei modelli al simulatore

F1 | Williams, a Baku una vettura nuova: non sarà rifatto solo il telaio per scacciare la crisi (e i dubbi di Sainz)

Formula 1
Formula 1
Belgio
F1 | Williams, a Baku una vettura nuova: non sarà rifatto solo il telaio per scacciare la crisi (e i dubbi di Sainz)

F1 | Binotto: “Serve ripensare come è concepito l’ADUO. Mercedes? È possibile che si sia nascosta”

Formula 1
Formula 1
F1 | Binotto: “Serve ripensare come è concepito l’ADUO. Mercedes? È possibile che si sia nascosta”
More from
Gabriele Mini

Minì torna in Formula E: guiderà la Nissan nel rookie test di Miami

Formula E
Formula E
Miami ePrix
Minì torna in Formula E: guiderà la Nissan nel rookie test di Miami

FE | Minì torna sulla Nissan: prenderà parte al rookie test di Jeddah

Formula E
Formula E
Jeddah I
FE | Minì torna sulla Nissan: prenderà parte al rookie test di Jeddah

Minì debutta in F2 con Prema: correrà a Baku sostituendo Bearman

FIA F2
FIA F2
News
Minì debutta in F2 con Prema: correrà a Baku sostituendo Bearman
More from
Alpine

F1 | Alpine: la A526 segue la filosofia Mercedes e sposta i piloni sul secondo flap dell'ala

Formula 1
Formula 1
Austria
F1 | Alpine: la A526 segue la filosofia Mercedes e sposta i piloni sul secondo flap dell'ala

F1 | Alpine, spunta un'ipotesi clamorosa per il 2027: il ritorno di Fernando Alonso

Formula 1
Formula 1
Barcellona
F1 | Alpine, spunta un'ipotesi clamorosa per il 2027: il ritorno di Fernando Alonso

F1 | Alpine vince il ricorso dopo l’errore della FOM: Gasly riconquista il podio di Monaco

Formula 1
Formula 1
Barcellona
F1 | Alpine vince il ricorso dopo l’errore della FOM: Gasly riconquista il podio di Monaco

Ultime notizie

F1 | Test per Gabriele Miní con l'Alpine: ha completato oltre 600 km a Silverstone

Formula 1
F1 | Test per Gabriele Miní con l'Alpine: ha completato oltre 600 km a Silverstone

MotoGP | Pecco Bagnaia nominato Ambasciatore della Diplomazia Sportiva dal Ministro Tajani

MotoGP
MotoGP | Pecco Bagnaia nominato Ambasciatore della Diplomazia Sportiva dal Ministro Tajani

MotoGP | L'ambasciator Bezzecchi rassicura: "L'operazione è andata bene e a Silverstone ci sarò"

MotoGP
MotoGP | L'ambasciator Bezzecchi rassicura: "L'operazione è andata bene e a Silverstone ci sarò"

F1 | Cadillac: c'è anche un pilota 16enne ad aiutare il team nello sviluppo dei modelli al simulatore

Formula 1
Belgio
F1 | Cadillac: c'è anche un pilota 16enne ad aiutare il team nello sviluppo dei modelli al simulatore