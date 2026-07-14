F1 | Cadillac: c'è anche un pilota 16enne ad aiutare il team nello sviluppo dei modelli al simulatore

I simulatori sono diventati sempre più centrali nello sviluppo delle squadre, perché è attraverso questi strumenti che vengono validati e testati gli aggiornamenti dopo essere stati studiati al CFD e in galleria del vento. L’aspetto più importante resta quello della correlazione: i modelli costruiti in fabbrica devono combaciare con ciò che accade in pista, altrimenti tutto il lavoro perde valore.

Anche se quest’anno i regolamenti sono cambiati in modo piuttosto profondo, i team partono comunque da una base già conosciuta. Come abbiamo raccontato in inverno, il lavoro delle stagioni precedenti non viene mai buttato. Anzi, le squadre lo usano come riferimento per capire come si modificherà il quadro tecnico e da lì iniziano a introdurre le prime variazioni.

È chiaro che, gara dopo gara, si cerca di affinare i modelli con i dati reali della pista, ma questo processo è molto più complesso per chi quei dati… semplicemente non li aveva, come Cadillac. Partita da un foglio bianco, la scuderia statunitense deve costruire da zero un bagaglio tecnico su cui basare lo sviluppo, e la parte più difficile è proprio creare quella correlazione che gli altri team hanno già consolidato nel tempo.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Chiaramente i piloti ufficiali non possono essere sempre presenti, sia per gli impegni fuori dai weekend di gara sia perché il calendario è ormai estremamente congestionato. Questo limita il loro contributo alla valutazione delle novità più rilevanti e all’affinamento del setup prima del fine settimana. Per questo ogni scuderia si affida a piloti di riserva dedicati allo sviluppo, sui quali ricade la maggior parte del lavoro al simulatore.

Tante scuderie di Formula 1 hanno piloti impegnati nel WEC o in Formula E. In Red Bull, ad esempio, al simulatore lavora Jake Dennis, campione del mondo di Formula E, mentre Ferrari può contare su Antonio Giovinazzi, iridato nel WEC, e su Norman Nato, proveniente dalla categoria completamente elettrica. È un mondo molto più ampio di quanto sembri, fatto di competenze trasversali che arricchiscono il lavoro al simulatore.

Nel caso di Cadillac il quadro è ancora più intricato, perché il simulatore si trova nella base statunitense e, dal punto di vista logistico, non sempre è possibile fare affidamento sui piloti ufficiali. Non sorprende quindi che la squadra abbia messo insieme una schiera piuttosto ampia di piloti di riserva e dedicati allo sviluppo, composta da Zhou Guanyu, Colton Herta, Pietro Fittipaldi, Simon Pagenaud e Charlie Eastwood.

Sergio Perez, Cadillac Racing Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Il fatto è che una parte di questi piloti è comunque impegnata in altre categorie, per cui la scuderia ha guardato anche ad altre opportunità nel mercato statunitense, così da affinare ulteriormente i propri modelli garantendo una certa continuità al lavoro al simulatore. Quella figura è stata individuata in Aiden Price, giovane pilota americano di 16 anni che nella prima parte della settimana supporta GM nel miglioramento del simulatore per diverse categorie, compresa la Formula 1.

Oltre a gareggiare in alcune serie statunitensi, Price ha anche un simulatore a casa. Le squadre spesso coinvolgono piloti giovani nello sviluppo, soprattutto a livello di Formula 2 e Formula 3 per accumulare esperienza, e non è un segreto che ci siano team che si sono rivolti anche al mondo degli eSport, come la Red Bull, con Rudy Van Buren che per anni ha contribuito allo sviluppo al simulatore.

Nella fattispecie, il lavoro di Price è soprattutto quello di supportare i piloti che poi dovranno occuparsi dello sviluppo della monoposto, svolgendo quello che possiamo considerare il lavoro preparatorio. Il suo compito principale è aiutare gli ingegneri nella costruzione e nel confronto dei modelli, come quelli relativi alle gomme, girando con tempi non lontani da quelli dei piloti di riferimento.

Aiden Price, pilota simulatore Cadillac F1

È evidente che per realizzare un simulatore non basta acquistare una struttura e montarci sopra un telaio: serve soprattutto la parte più complessa, cioè lo sviluppo delle componenti software che permettono di renderlo il più vicino possibile alla realtà.

Chiaramente, quando si parla di preparazione del setup, entrano in gioco piloti con molta più esperienza, fondamentali soprattutto durante i weekend per replicare al simulatore i problemi incontrati in pista e proporre soluzioni concrete. Ma ciò che colpisce davvero è quanto mondo ci sia dietro a un singolo simulatore, quante figure diverse contribuiscano a farlo funzionare come un vero laboratorio tecnico.