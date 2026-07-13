F1 | Spa è un test ancora più duro: preoccupa più di Silverstone e non solo per la gestione dell’energia

Alla vigilia del GP di Gran Bretagna, i piloti si aspettavano una sfida capace di mettere in evidenza i punti critici delle vetture 2026, complice la presenza di molti tratti da percorrere in pieno e le scarse opportunità di ricarica. La pista, però, ha raccontato una storia meno drammatica di ciò che i team avevano osservato nelle simulazioni.

Il fatto che curva Copse consentisse già una naturale riduzione della velocità prima della sequenza più affascinante del tracciato ha contribuito, in parte, a mascherare il calo di velocità dovuto allo spegnimento dell'MGU-K. Il timore era soprattutto che le zone più entusiasmanti potessero trasformarsi in tratti a media velocità.

Per dare un riferimento concreto, se lo scorso anno dopo la Copse (con vento contrario) si arrivava a sfiorare i 316 km/h, con le nuove PU le velocità di punta si sono fermate attorno ai 280 km/h. Una dinamica che si ripeteva anche sull’Hangar Straight, dove la centralina interveniva tagliando potenza e lasciando attivo solo il motore termico. In sostanza, la velocità restava stabile invece di continuare a salire, ma senza cali.

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mentre in Australia o in Giappone si raggiungevano velocità molto elevate prima di entrare in superclipping, a Silverstone questo fenomeno non è stato così evidente. Gli unici punti in cui il calo di velocità era più evidente erano le prime due curve e la sequenza veloce del secondo settore, dove però era mascherato... dalle curve.

La domanda da porsi, quindi, è se anche la tappa di Spa potrà rivelarsi una sorpresa in qualche modo positiva, come accaduto a Silverstone, oppure se il circuito belga finirà per confermare proprio quel destino tanto temuto dai piloti: “Amo Spa, ma Spa sarà un’altra gara come un colpo al cuore, perché l’uso dell’energia sarà come qui a Silverstone”, aveva detto Verstappen durante il weekend britannico.

“Non parliamo troppo presto, perché poi avremo Spa. Magari Silverstone sembrerà fantastica se messa a confronto con Silverstone”, aveva aggiunto anche Oliver Bearman, suggerendo come il weekend belga potrebbe rivelarsi molto più complicato nella gestione dell’energia. Tuttavia, cosa temono esattamente i piloti e perché potrebbe trasformarsi in un fine settimana così difficile per queste Power Unit.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

A Spa non ci sono curve per "mascherare" il calo di velocità

Prima di tutto, c’è un aspetto molto semplice: i rettilinei. Non è un segreto che Spa sia un tracciato esigente sul fronte della Power Unit, imponendo un compromesso delicato nella scelta del setup tra gli allunghi e le curve ad alto carico del secondo settore, anche se la possibilità di usare l'aerodinamica attiva in ben 5 tratti faciliterà la scelta.

Questo ci porta a un dato importante, ossia come si frutta l'energia nel giro. La scelta di ridurre di un MJ la quantità di energia recuperabile a Silverstone per evitare troppo superclipping ha aiutato a mascherare certi elementi a Silverstone, ma è chiaro che a Spa una grossa fetta della carica presente nella batteria verrà usata sui rettilinei.

Inizialmente, a Silverstone era stato previsto un limite di recupero pari a 7,5 MJ, poi ridotto a 6,5 per contenere il superclipping. A Spa, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, la FIA ha invece programmato di alzare il tetto a 8 MJ per giro in qualifica. La differenza, però, è nella distribuzione: in Belgio le zone di utilizzo del motore sono concentrate in settori ben precisi, molto lunghi e questo preoccupati i piloti.

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Erik Junius

La FIA ha autorizzato l’uso dell’aerodinamica attiva già nell’allungo che va da curva 1 all’Eau Rouge. Una scelta inevitabile, perché dall’uscita di La Source fino alla fine del rettilineo del Kemmel c’è un tratto di circa un chilometro e mezzo in pieno. Una situazione simile a quella vista due settimane prima in Inghilterra, ma con una differenza sostanziale: a Spa non ci saranno curve capaci di “mascherare” il calo di velocità alla fine del tratto, rendendo un calo di velocità più evidente.

“Non puoi distribuire su tutti i rettilinei. Se a Spa usi dalla curva 1 (La Source) alla 5 (Les Combes), il giro è finito, non hai più energia. Quindi devi risparmiare un po’ lì per avere deployment dalla curva 14 (Stavelot) fino alla Bus Stop. Ma se usi l’energia su quei due rettilinei, che sono il deployment ottimale, allora nel settore due hai tanto tempo senza alcun deployment”, ha raccontato Fernando Alonso.

“E senza deployment non possiamo dimenticare che quest’anno abbiamo significativamente meno potenza rispetto allo scorso anno, e meno potenza della F2. Quindi sì, è una sfida”. Le parole di Alonso spiegano molto bene il problema. A Silverstone ci sono molte più curve lente in cui caricare la batteria, tanto che dopo curva 3/4 e curva 7, la batteria era comunque carica di energia.

Il rettilineo del Kemmel Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Nel secondo settore sarà necessario concentrare il recupero di energia in tre frenate: curva 8, la chicane e la staccata della 14. L’obiettivo sarà quello di non sprecare nulla, perché tutta l’energia immagazzinata dovrà poi essere sfruttata nel terzo e ultimo intertempo per massimizzare la prestazione.

Quanto sarà difficile scaldare le gomme?

Tutto ciò potrebbe portare a una situazione simile a quella di Miami, dove alcune zone della pista erano sacrificate per incanalare l’energia sufficiente a coprire i rettilinei, con la differenza che Spa è una pista ancora più veloce. C’è però un altro elemento da considerare: le gomme. A Silverstone c’erano più opportunità per accendere gli pneumatici all’anteriore, dati i tanti curvoni ad alta velocità.

A Spa, complice anche i lunghi rettilinei e le zone con l’ala aperta, ci sarà meno carico sulle gomme e, dovendo evitare sprechi di energia nel giro di lancio, scaldarle potrebbe diventare decisamente più difficile. “Spa potrebbe essere, diciamo, ancora più critico di Silverstone perché la densità di energia è più bassa, nonostante Spa abbia tanta energia, ma la lunghezza del giro è molto importante”, spiega Simone Berra di Pirelli.

“Sono sette chilometri, però la densità di energia non è così alta. Hai lunghi rettilinei, il Kemmel, il rettilineo di partenza, il tratto prima di Blanchimont, hai davvero tanti rettilinei. In pratica tutta l’energia si concentra nel settore due. È per questo che penso che Spa possa essere un po’ più difficile per generare temperatura rispetto a Silverstone”.