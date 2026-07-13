F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio del Belgio
Torna la Formula 1 e lo fa su uno dei tracciati più amati dagli appassionati e dai piloti: Spa-Francorchamps. Ecco i palinsesti televisivi di Sky, NowTV e TV8, ma anche quelli delle Dirette LIVE di Motorsport.com per seguire tutto il fine settimana del GP del Belgio 2026.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Erik Junius
La Formula 1 si appresta a vivere uno dei fine settimana più attesi dell'intera stagione, quello del Gran Premio del Belgio che si tiene come al solito a Spa-Francorchamps.
Il tracciato che sorge sulle Ardenne entrerà in rotazione con altre gare dalla prossima stagione, dunque non la vedremo più ospitare un GP ogni anno. Ecco perché è bene godersela quando c'è, soprattutto con una situazione legata alla rincorsa ai titoli tutto sommato aperta dopo i recenti avvenimenti.
Archiviata Silverstone, Spa presenterà il format "classico" di fine settimana: tre turni di prove libere, la qualifica e la gara. Perfetto per una delle piste storiche della Formula 1 che entusiasma non poco tutti gli addetti ai lavori e gli appassionati del Circus iridato.
La caccia alla Mercedes e ad Andrea Kimi Antonelli, dunque, prosegue. Il vantaggio del pilota italiano continua ad assottigliarsi a causa di una serie di eventi piuttosto sfortunati. Ciò che però non può far dormire sonni tranquilli agli avversari è la velocità che Antonelli ha mostrato pur senza portare a casa punti.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
L'attenzione sarà così posta sull'affidabilità della W17 numero 12, più che sulle prestazioni. Lo sarà anche quella di George Russell e Lewis Hamilton, i principali inseguitori del bolognese, oltre a Charles Leclerc, rilanciatosi più nel morale che nel Mondiale grazie alla vittoria inattesa arrivata in terra d'Albione.
Anche per Red Bull l'appuntamento belga sarà molto importante. Dopo i recenti problemi all'ala posteriore, il team dovrà dare risposte sull'affidabilità dell'ala ribaltabile introdotta da qualche settimana. Altrimenti la FIA potrebbe costringerla a toglierla definitivamente, fino a quando il dispositivo non sarà giudicato sicuro a sufficienza per essere rimontato sulle RB22.
GP del Belgio 2026: palinsesti TV e Dirette LIVE (orario italiano)
Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes
Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Palinsesti Sky e NowTV (dirette)
Venerdì 17 luglio
Prove Libere 1: ore 13:00 - 14:00
Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00
Sabato 18 luglio
Prove Libere 3: ore 12:30 - 13:30
Qualifiche: ore 16:00 - 17:00
Domenica 19 luglio
Gara: ore 15:00
Palinsesto TV8 (differite)
Sabato 18 luglio
Qualifiche: Ore 18:30
Domenica 19 luglio
Gara: Ore 18:00
Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)
Venerdì 17 luglio
Prove Libere 1: ore 12:30 - 14:00
Prove Libere 2: ore 16:30 - 18:00
Sabato 18 luglio
Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:30
Qualifiche: ore 15:30 - 17:00
Domenica 19 luglio
Gara: ore 14:30
GP del Belgio 2026: tutti i numeri di Spa-Francorchamps
Atmosfera
Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Primo Gran Premio disputato: 1950
Lunghezza della pista: 7.004 metri
Numero di giri previsti: 44
Distanza di gara complessiva: 308,052 chilometri
Zone Straight Mode (5)
Giro record: 1'44"701 (Sergio Perez, 2024)
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