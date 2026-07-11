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F1 | Vowles giustifica una Williams in crisi: "Non abbiamo le infrastrutture dei top team e ci sono mancati dati"

Il team principal della Williams ha chiarito che i problemi di gioventù del progetto FW48 sono dovuti a problematiche causate dalle ridotte qualità infrastrutturali del team di Grove rispetto alle scuderie di vertice.

Mattia Bonalume
Pubblicato:
Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Carlos Sainz, lasciata la Ferrari dopo l’ingaggio a Maranello di Lewis Hamilton, aveva sposato il progetto Williams, preferendolo all’alternativa Audi anche in ottica dei cambiamenti regolamentari del 2026. Se la scorsa annata aveva messo a tacere i più scettici, con la conquista di ben 2 podi, lo stesso non si può dire della stagione in corso.

Le premesse alla vigilia del cambiamento regolamentare erano delle più rosee e in quel di Grove tutti erano convinti che la scuderia fondata da Frank Williams potesse lottare per le posizioni di vertice per la stagione 2026, in virtù di un propulsore Mercedes che, a detta degli addetti ai lavori, già l’anno passato era previsto essere il punto di riferimento in griglia.

Inoltre, lo stesso team principal Vowles aveva dichiarato esplicitamente di voler sacrificare l’ultimo anno di sviluppo delle monoposto ad effetto suolo per lavorare interamente sul progetto del nuovo corso regolamentare.

Non fosse che, arrivati allo shakedown di Barcellona, prima vera occasione per testare le nuove vetture, la scuderia inglese non era nemmeno presente, a causa di ritardi nella progettazione.

Scesa in pista nei test pre-stagionali in Bahrain la FW48 ha evidenziato immediatamente tutte le difficoltà riscontrate nella sua progettazione: importante sovrappeso e mancanza di carico aerodinamico, oltre ad una scarsa efficienza che non permetteva di sfruttare la grande potenza dei propulsori Mercedes negli allunghi.

Dunque perché nonostante la Williams stesse lavorando a questo progetto da tempo è arrivata così in ritardo con la progettazione e ha presentato una vettura dalle prestazioni così mediocri?

A fornirci una risposta è lo stesso team principal, James Vowles: l’ex Mercedes, a capo del team dal 2023, ha voluto porre l’accento sulle cosiddette facilities, ovvero le infrastrutture che permettono di gestire in toto un team di Formula 1 e chiaramente di progettare la vettura.

Da quel punto di vista, secondo l’ingegnere inglese, il team ha numerose lacune, sia per quanto riguarda le vere e proprie infrastrutture tecniche che sotto l’aspetto organizzativo, tanto che, a detta sua, la stessa operazione di sostituzione del personale lavorativo della squadra è un processo che richiede circa tre anni, senza contare le difficoltà di reclutare personale specializzato da altri team rivali senza avere il necessario appeal: “Non avevamo un sistema ben pianificato, una struttura di base a supporto. So com’è formata un’organizzazione efficiente(Mercedes ndr.)”.

“E ancora oggi fatichiamo a fare le stesse cose degli altri”.

In particolare, Vowles ha voluto mettere in evidenza le difficoltà che si riscontrano nel dover allo stesso tempo rivoluzionare un assetto organizzativo non adeguato e progettare una monoposto che sia competitiva, soprattutto considerando i brevi periodi in cui si può agire attivamente per rinnovare le infrastrutture, ovvero la pausa estiva(ad agosto) e l’off season.

Per quanto riguarda la stagione in corso, la convinzione dei vertici del team inglese era quella di poter produrre una monoposto di poco sovrappeso, che non fosse il punto di riferimento ma neanche nelle retrovie.

Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La causa del fallimento va ricercata, secondo Vowles, nella mancanza di dati sufficienti in termini quantitativi ma anche qualitativi. I pochi dati che erano a disposizione del team non sono stati ritenuti affidabili e, solamente quando, prontamente corretti, sono stati utilizzati, ormai il

ritardo in termini di tempo accumulato nei confronti delle scuderie ai vertici era impossibile da colmare.

“Pensavo che saremmo stati in grado di produrre una vettura leggermente sovrappeso, ma più o meno nei tempi previsti. Non tanto da essere il punto di riferimento, non credo che abbiamo mai detto che ci saremmo basati su questo obiettivo per quest'anno. Non è quello che abbiamo raggiunto, però. Siamo stati al di sotto delle aspettative”.

“Ed ecco il motivo. Credo che, col senno di poi, ci siamo resi conto che avevamo alcuni dati, ma non ci fidavamo nemmeno. La prima volta che quei dati sono stati segnalati era troppo tardi per apportare correzioni. E quando si accumula un ritardo di tre settimane ed è quello che abbiamo accumulato, è irrecuperabile”.

L’inglese ha anche utilizzato l’esempio del suo ex team, Mercedes, dove “Si hanno a disposizione dati precisi e corretti accumulati nel corso di un decennio”, utilizzando un’organizzazione, delle competenze e dei metodi di lavoro che, al suo arrivo a Grove, Vowles non ha trovato.

E i problemi riguardanti le facilities non impattano solamente la produzione delle nuove monoposto, ma anche la possibilità di portare costanti ed efficaci pacchetti di aggiornamento. Su questo aspetto il TP ha evidenziato un grave divario nei confronti dei top team, capaci di approntare nuove soluzioni quasi ad ogni weekend.

Allo stesso tempo, la situazione di grande difficoltà riscontrata quest’inverno, secondo Vowles, ha portato la Williams ad effettuare cambiamenti che garantiranno dei vantaggi in ottica futura.

Per questo motivo l’inglese sostiene che ci vorrà molto tempo per riportare il team ai fasti degli anni d’oro del team inglese.

Chissà quindi se un pilota di rilievo quale Carlos Sainz possa e voglia attendere questo lungo processo per ritornare ai vertici della categoria…secondo Vowles il madrileno è completamente dedito alla causa Williams e vuole portare la squadra a crescere anche grazie alla sua spinta; ma si sa, gli anni per un pilota si fanno sentire in modo

importante, quindi non escludiamo anche altre strade in ottica futura per un pilota che ha bisogno di ritrovare i gradini del podio.

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