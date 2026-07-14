F1 | Williams, a Baku una vettura nuova: non sarà rifatto solo il telaio per scacciare la crisi (e i dubbi di Sainz)

La Williams finora ha raccolto appena undici punti, poco più di un quinto del bottino che aveva messo insieme un anno fa allo stesso punto del mondiale. Un dato che fotografa bene quanto la situazione sia cambiata in soli dodici mesi: all’inizio del 2025 la squadra di Grove era il riferimento del centro gruppo, oggi invece si ritrova a inseguire.

Vowles non ha cercato alibi, delineando con chiarezza sia ciò che non ha funzionato nelle procedure interne sia le cause principali dei ritardi, a partire dai crash test del telaio falliti che hanno rallentato l’intero processo. Da quel momento, le opzioni rimaste sul tavolo erano poche, se non provare a comprimere i tempi e accelerare dove possibile.

Ciò però significa accettare dei compromessi, sia nella fase di progettazione sia in quella di fabbricazione dei componenti. Alcuni materiali permettono di accelerare i tempi perché più semplici da lavorare, ma lo fanno al prezzo di un aumento del peso. È esattamente ciò che è accaduto alla Williams: componente dopo componente, il team di Grove si è ritrovato con una vettura decisamente sovrappeso.

Carlos Sainz, Williams Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A Silverstone una nuova ala, dopo l'estate le novità più grosse

Il punto è che mentre alcuni componenti possono essere alleggeriti rispettando la tabella di sviluppo, come le ali, perché quando si applicano delle modifiche importanti come fatto per quella che ha debuttato a Silverstone si producono più unità, ci sono elementi che, al contrario, hanno tempi di lavorazione più lunghi e che, nel corso della stagione, non hanno tante evoluzioni, per cui il processo si allunga. È qui diventa cruciale capire come investire le risorse del budget cap.

Altre piccole novità arriveranno tra Spa e Budapest prima della pausa estiva, ma come ha ammesso James Vowles si tratta di aggiornamenti marginali, perché la maggior parte del budget è stata destinata all’evoluzione più consistente prevista per la seconda parte del campionato. Già a Zandvoort inizieranno a comparire nuovi componenti, ma sarà a Baku che la Williams porterà in pista una vettura quasi completamente rivista.

“Arriveranno componenti leggermente più importanti a Zandvoort, inclusa una riduzione del peso. E poi, di fatto, avremo una vettura quasi completamente nuova per Baku. Questo è il periodo che stiamo davvero aspettando”, aveva spiegato Vowles.

Dettaglio tecnico Williams FW48 Foto di: Jake Boxall-Legge

Lo stesso Team Principal della Williams non ha nascosto che la vettura con cui dovrebbe scendere in pista in Azerbaijan sia una sorta di monoposto 2.0, una rivisitazione profonda del progetto, come ha poi scelto di fare anche Aston Martin dopo che si era resa conto in Australia che le scelte iniziali, in realtà, avevano preso una direzione sbagliata.

La scelta, quindi, è stata chiara: limitare le novità nella prima parte della stagione, salvo quelle già previste, e concentrare la maggior parte delle risorse sugli sviluppi più importanti destinati ad arrivare più avanti nel campionato. L’aspetto interessante è che molte delle modifiche in arrivo andranno a intervenire sugli stessi punti per entrambe le vetture, segno di un lavoro mirato e condiviso sulle aree ritenute più strategiche.

Dato che entrambe sono arrivate in ritardo sui crash test, sia Aston Martin sia Williams omologheranno un secondo telaio, come Motorsport.com aveva già anticipato lo scorso aprile, prendendo come riferimento la pausa estiva. Questo intervento permetterà di ridurre il peso, perché la squadra di Grove, così come quella di Silverstone, è ancora ben oltre il limite regolamentare.

Un pacchetto anche per ridare fiducia ai piloti

Togliere peso e omologare un secondo telaio richiede molte risorse, ma è la strada più efficace per recuperare terreno. Raggiungere la massa minima permette anche di ampliare le possibilità di intervento sul setup, oltre a ridurre il consumo degli pneumatici, soprattutto nei curvoni veloci. È proprio in quelle condizioni che la Williams avverte maggiormente i limiti legati al poco carico aerodinamico, che si sommano al peso extra e diventano ancora più penalizzanti sulle piste calde, dove la vettura tende a scivolare.

Carlos Sainz, Williams Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Il modo migliore per descrivere il pacchetto di Baku è che si tratta di una vettura B. È un nuovo telaio e ci saranno altri elementi introdotti contemporaneamente. Questo sarebbe davvero un grande upgrade. Quello che abbiamo fatto tra Suzuka e Miami è stato un aggiornamento piuttosto consistente”.

“E poi abbiamo altre riduzioni di peso che, in termini di prestazione, saranno effettivamente abbastanza rilevanti. Quindi non è molto diverso, forse, da quanto fatto da Aston. Austria e Barcellona non credo abbiano rappresentato il livello di prestazione reale della vettura. Primo, siamo sovrappeso. Quando sei sovrappeso, il problema si amplifica”.

Il punto è che non si tratta solo di una questione di peso. Nonostante i progressi fatti sul fronte della massa, la Williams è ancora lontana e le preoccupazioni espresse da Sainz nelle ultime settimane non sono incoraggianti, pur considerando che il team attende il pacchetto di novità previsto per Baku. Nelle ultime settimane lo spagnolo non ha nascosto il suo disappunto, sottolineando come ci siano gravi carenze anche altrove.

Proprio per questo l’aggiornamento dell’Azerbaijan sarà così decisivo: dovrà dimostrare che la squadra è in grado di fare un passo avanti anche sul piano aerodinamico, così da dissipare almeno in parte i dubbi dello spagnolo.