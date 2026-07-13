Analisi

F1 | Q&A con Roberto Chinchero: i controlli sull'ala diventeranno un terreno politico? La Formula 1 sta per riaccendere i motori per gli ultimi due appuntamenti prima della pausa estiva. Tanti sono i temi che ci ha regalato dopo Silverstone: da Mercedes a Ferrari fino alle ali ribaltabili. Ecco come il nostro Roberto Chinchero ha risposto alle vostre domande!