F3 | Svelata la Entry list della World Cup di Macao

Dopo tre anni di assenza, i piloti di Formula 3 torneranno ad affrontare una delle sfide più belle e impegnative del motorsport, ovvero l’appuntamento di Macao. Le Coppe del Mondo FIA di Formula 3 e GT saranno protagoniste del 70° anniversario del Gran Premio di Macao nel fine settimana del 18/19 novembre, con un ritorno sullo storico tracciato dopo una lunga attesa dovuta alle restrizioni ai viaggi verso il suolo cinese a seguito della pandemia.

L'appuntamento con la F3, che porta anche il titolo di Gran Premio di Macao e che quest'anno festeggia il suo 40° anniversario, è giunto anche grazie a un accordo triennale frutto degli sforzi congiunti della FIA, l'autorità sportiva nazionale di Macao e il Comitato organizzatore. Nella giornata di giovedì la Federazione ha pubblicato l'elenco provvisorio degli iscritti al GP quest'anno, con il due volte vincitore Dan Ticktum e Richard Verschoor tra i nomi di spicco.

Il pilota britannico, che negli ultimi due anni ha corso in Formula E, ha vinto nel 2017 e nel 2018 con Motopark, per poi classificarsi 13° nel 2019 al volante di una vettura del team Carlin. Il suo compagno di squadra sarà il pilota di Formula 2 e Red Bull junior Zane Maloney, anche se la scuderia inglese non ha ancora nominato un terzo pilota.

Photo by: Macau GP Macau atmosphere

Tra gli iscritti ci sarà anche Richard Verschoor, vincitore nel 2019. I suoi compagni di squadra ci saranno anche Roman Stanek e Ugo Ugochukwu: per il giovane talento americano, facente parte dell'accademia McLaren, si tratterà del primo appuntamento ufficiale in una gara di F3, anche se nelle ultime settimane ha avuto modo di provare una vettura girando nei test post-stagionali della categoria propedeutica. Recentemente Ugochukwu ha vinto il titolo in Euro 4, ottenendo invece la seconda posizione nel campionato italiano di F4.

Sono iscritti anche Paul Aron, terzo nella classifica del Campionato FIA Formula 3 2023, Dino Beganovic e Gabriele Mini, alla prima partecipazione nella corsa prestigiosa asiatica e che ha recentemente annunciato il proprio ritorno in Prema. Altro nome di spicco è quello di Isack Hadjar, il quale attualmente corre in Formula 2: inoltre, facente parte dell'accademia Red Bull, il pilota francese scenderà in pista nella prima sessione di prove libere in Messico F1 con l'AlphaTauri.

Ad affiancare Isack Hadjar in Hitech sarà il pilota di Formula 3 Luke Browning, mentre deve assere ancora annunciato il terzo portacolori della scuderia. Jenzer Motorsport farà debuttare Maxwell Esterson, nato a New York, l'adolescente austriaco Charlie Wurz, figlio dell'ex pilota di Formula 1 Alex, e il peruviano Matias Zagazeta.

Dopo essersi piazzato quinto nella classifica del Campionato FIA Formula 3 2023, Josep María Martí, ora facente parte dell'Accademia Red Bull, correrà nella World Cup con Campos. Ad affiancare lo spagnolo saranno Sebastien Montoya, figlio d'arte dell'ex pilota di Formula 1, e il danese Oliver Goethe, ottavo nella classifica FIA di Formula 3 di quest'anno.

Photo by: Andreas Beil Oliver Ticktum tornerà in F3 per puntare a un'altra vittoria

Il messicano Noel León, campione dell'Euroformula Open nel 2023, farà il suo debutto nella FIA Formula 3 World Cup con Van Amersfoort Racing, che annovera tra le sue fila anche la tedesca Sophia Floersch e l'australiano Tommy Smith. ART Grand Prix schiererà invece Grégoire Saucy, il quale vinse il titolo di Formula Regional nel 2021, l'australiano Christian Mansell e il sedicenne bulgaro Nikola Tsolov.

MP Motorsport, che punta alla seconda vittoria consecutiva, ha finora iscritto Mari Boya e Franco Colapinto, il quale si è classificato quarto nella classifica finale della F3 2023. Ancora da definire, invece, la line-up completa.

Dei piloti confermati fino a questo momento, solo Ticktum, Verschoor e Sophia Floersch hanno preso parte alla F3 World Cup. Utilizzando l'iconico circuito di Guia, lungo 6,120 km, l'evento prevede due sessioni di prove libere, due sessioni di qualifiche, una gara di qualificazione di 10 giri e la finale di 15 giri che assegna il prestigioso titolo della World Cup FIA di Formula 3.