F1 | Ecco qual è il reale impatto sui premi dei team se entra Andretti

Da un lato del dibattito c'è la FIA, che sta spingendo molto per espandere la griglia oltre le attuali 10 squadre, poiché non vede altro che vantaggi dell'operazione Andretti-Cadillac.

A questa spinta si oppongono però i team, che ritengono che un'undicesima squadra non porterà alcun beneficio tangibile.

Inoltre, temono che la condivisione del montepremi con un altro team rischi di portare incertezza finanziaria a squadre che solo tre anni fa erano sull'orlo del baratro durante la pandemia COVID.

A metà strada, ma chiaramente tiepida nei confronti dell'idea, c'è la FOM, che ha dichiarato chiaramente che concederà un accordo commerciale ad Andretti solo se la sua analisi dimostrerà che questo sarà vantaggioso per la F1 nel suo complesso.

Anche se gli attuali team non hanno voce in capitolo sulla decisione finale della FOM, la loro resistenza sarà probabilmente un fattore chiave nell'influenzare l'opinione finale del CEO della F1, Stefano Domenicali, sulla questione.

Inoltre, la negatività nei confronti di Andretti è dovuta al timore di alcuni team che l'aggiunta di un'undicesima squadra alla griglia possa mettere a rischio il proprio futuro.

Il team principal della Williams, James Vowles, ha detto chiaramente, in occasione del recente Gran Premio del Qatar, che le squadre come la sua sono ancora sul filo del rasoio per quanto riguarda l'aspetto finanziario, quindi perdere premi e valore non sarebbe una buona cosa.

"La mia responsabilità è nei confronti dei 900 dipendenti della mia azienda", ha detto. "Se andate a vedere la Companies House, potete controllare per la Williams perché l'abbiamo presentata ora, potete vedere che siamo in perdita. Siamo molto in perdita".

"In effetti, se si confronta il dato dal '21 al '22, si vedrà che le perdite sono nell'ordine di decine di milioni in più. Se si confronta il dato con quello del '23, che non vedrete, vi garantisco che è multiplo".

Ma l'arrivo di Andretti e la conseguente rimodulazione degli introiti dei diritti commerciali avranno davvero un impatto così forte nel peggiorare le cose, soprattutto se prima pagherà il fondo di diluizione di 200 milioni di dollari?

Analizziamo le cifre in gioco per avere un quadro più preciso della posta in gioco.

Pagamenti dei premi

L'esatta ripartizione dei premi in denaro della Formula 1 è segreta e i suoi dettagli sono contenuti nell'elemento commerciale dei due Patti della Concordia che regolano di fatto la serie.

Tuttavia, utilizzando le informazioni disponibili di dominio pubblico - tra cui i bilanci pubblicati dei team e dei proprietari della F1, Liberty Media - è possibile farsi un'idea abbastanza precisa di come viene suddiviso il montepremi commerciale.

La stima migliore è che, secondo i termini del Patto della Concordia, il montepremi delle squadre sia costituito dal 50% del profitto complessivo dei diritti commerciali generato da questo sport.

Tuttavia, è chiaro che dopo una certa soglia di entrate, la quota percentuale della FOM si sposta verso l'alto, in modo da trattenere più della metà da quella cifra in poi. Ciò significa che i team non ricevono sempre il 50% del denaro.

Nel 2022, ad esempio, con la F1 che ha generato 2,57 miliardi di dollari di ricavi, i pagamenti delle squadre sono stati pari a 1,157 miliardi di dollari, che equivalgono a circa il 45% delle entrate totali.

Questi pagamenti, tuttavia, non sono ripartiti equamente tra tutti i team.

Innanzitutto, la Ferrari continua ad avere un pagamento extra per la sua importanza storica, che si ritiene sia pari al 5% del totale.

Le squadre che hanno ottenuto successi nel campionato costruttori negli ultimi anni si qualificano anche per un semplice bonus (per aver vinto un titolo) o per un pagamento maggiore (per averne vinti due o più).

È previsto anche un fondo separato basato su pagamenti extra per le squadre che si sono classificate nei primi tre posti del campionato costruttori nei 10 anni precedenti.

Attualmente sono incluse Mercedes, Red Bull, Williams, Ferrari e McLaren.

Si stima che tutti questi bonus rappresentino circa il 25% del montepremi totale distribuito alle squadre.

Una volta effettuati questi pagamenti, il resto del denaro viene distribuito tra le squadre in base a una scala progressiva, con il primo team che riceve il 14% e l'ultimo il 6%.

Poiché si prevede che i guadagni della F1 aumentino di circa l'8%-10% all'anno, si può prevedere che nei prossimi anni i pagamenti alle squadre ammonteranno a circa 1,25-1,3 miliardi di dollari.

L'impatto dell'11° team

Se Andretti dovesse arrivare sulla griglia di partenza, l'impatto sarebbe solo sulla somma di denaro che viene distribuita dopo i bonus per i top team.

Quindi, per semplicità, se consideriamo che il montepremi finale è di 1 miliardo di dollari con i bonus extra che sono già stati tolti, ecco come si modificherebbero i pagamenti con un 11° team sulla griglia.

Sulla base di una griglia di 10 squadre che distribuisce 1 miliardo di dollari, i pagamenti sarebbero i seguenti in base alla posizione nel campionato costruttori.

I premi in denaro per 10 squadre si basano su un fondo di 1 miliardo di dollari

Posizione Percentuale Premio in denaro

1 14% 140m 2 13.1% 131m 3 12.2% 122m 4 11.3% 113m 5 10.4% 104m 6 9.5% 95m 7 8.7% 87m 8 7.8% 78m 9 6.9% 69m 10 6% 60m

Proiezione per 11 squadre sulla base di una distribuzione di 1 miliardo di dollari

Posizione Percentuale Premi in denaro

1 13.3% 133m 2 12.5% 125m 3 11.6% 116m 4 10.8% 108m 5 9.9% 99m 6 9.1% 91m 7 8.3% 83m 8 7.4% 74m 9 6.5% 65m 10 5.7% 57m 11 4.9% 49m

Confrontando le due tabelle, si evince che l'arrivo di Andretti - se il montepremi non dovesse aumentare - provocherebbe una perdita di 7 milioni di dollari per la Red Bull, campione costruttori.

La squadra arrivata quinta perderebbe 5 milioni di dollari, mentre la decima classificata passerebbe da 60 a 57 milioni di dollari, con un calo di tre milioni all'anno.

Questa perdita di introiti commerciali per tutti è il motivo per cui il Patto della Concordia 2021-2025 includeva la famosa tassa di diluizione di 200 milioni di dollari, destinata a coprire eventuali perdite di introiti derivanti dai premi per diversi anni.

A livello di base e distribuito come pagamento anticipato di 20 milioni di dollari ciascuno, il fondo di diluizione compenserebbe le perdite televisive di metà della griglia per qualche tempo.

E questo prima di prendere in considerazione i potenziali aumenti dei ricavi, che potrebbero comunque aumentare dell'8% ogni anno in base al successo della FOM.

Inoltre, in termini finanziari, un pagamento anticipato di 20 milioni di dollari vale di più di un pagamento ripartito su più anni.

Questo è particolarmente vero quando si parla del cosiddetto tasso di sconto che i contabili utilizzano per bilanciare il valore del reddito attuale rispetto a quello che arriverà in seguito.

C'è ancora resistenza

Ma se le perdite anno per anno per i team non sembrano così drammatiche, ciò di cui non si tiene conto è l'elemento di maggiore preoccupazione, legato all'impatto che l'arrivo di Andretti avrebbe sul valore delle squadre.

Con il prezzo attuale di una squadra di F1 che si aggira intorno al miliardo di dollari, l'ingresso di Andretti in F1 per soli 200 milioni di dollari potrebbe costituire un precedente in grado di far crollare il valore degli attuali team.

Non c'è quindi da stupirsi se si parla di un aumento della tassa di diluizione a 600 milioni di dollari o più nel 2026, quando verrà stipulato il nuovo Patto della Concordia.

Questo potrebbe sembrare eccessivo in termini di impatto sul montepremi. Ma per i team attuali è più sensato stabilizzare il valore di chi è impegnato in F1 in questo momento.

Come ha detto recentemente Christian Horner, team principal della Red Bull, a Sky F1: "Penso che se si guarda al modo in cui Audi è entrata in questo sport, acquisendo un team esistente, perché dovrebbe essere diverso per gli altri?".

"Credo che Liberty e la FIA debbano riunirsi e trovare una posizione collettiva. Perché non si può avere una regola per uno e un'altra per gli altri".

"Ovviamente i soldi fanno girare il mondo. Ed è a questo che ogni squadra sarà molto sensibile, alla diluizione del valore della squadra. Improvvisamente si passa da 10 a 11 giocatori. Quindi, ovviamente, le parti interessate, gli azionisti di ogni singolo team saranno preoccupati per questo".

La cosa fondamentale per Andretti è capire se queste preoccupazioni sono sufficienti a convincere la FOM a non concedere l'accordo che desidera.