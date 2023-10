F1 | Red Bull: la nuova galleria cambia sede, ma senza ritardi

Red Bull Racing ha cambiato i piani per la sua nuova galleria del vento di Formula 1 dopo aver scelto un luogo leggermente diverso, vicino alla propria fabbrica di Milton Keynes.

Il team campione del mondo aveva inizialmente pianificato la costruzione di una struttura nuova di zecca presso la sua sede, ritenuta necessaria per mantenere il team all'avanguardia nello sviluppo di monoposto di F1 per un lungo periodo.

Per fare questo era stato individuato un sito vicino al campus tecnologico e la squadra aveva formalmente richiesto il permesso di costruire la struttura.

Tuttavia. nell'ambito di importanti sviluppi in corso a Milton Keynes sulla scia della costruzione di un nuovo impianto per il reparto motori (Red Bull Powertrains) e di un'ulteriore espansione della fabbrica, il team ha deciso di spostare leggermente la posizione della galleria del vento rispetto a quella inizialmente prevista.

Il cambiamento, che porterà la struttura in una posizione più adatta, significa che il permesso di costruzione originale non è più valido ed è stato ritirato. Si sa che ora verranno preparati nuovi documenti da presentare per l'approvazione.

Anche se questo nuovo processo richiederà un po' di tempo, il team ritiene che il cambiamento di ubicazione non avrà un grande impatto sulla data di entrata in funzione della struttura, che sarà probabilmente utilizzata per lo sviluppo della monoposto 2026.

Photo by: Red Bull Content Pool Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Da quando la Red Bull è entrata in Formula 1, ossia dopo l'acquisizione del team Jaguar avvenuto al termine del 2004, ha utilizzato come galleria del vento ufficiale una struttura ristrutturata a Bedford.

Questa galleria del vento era già stata utilizzata in precedenza dal team Arrows, ma era stata originariamente progettata alla fine della Seconda Guerra Mondiale come sviluppo per aerei.

Il via libera alla costruzione di una nuova galleria del vento è stata una delle ultime decisioni prese dal fondatore della Red Bull, Dietrich Mateschitz, prima di morire lo scorso anno.

Il team principal Christian Horner ha dichiarato ad Austin che la Red Bull si trova in un'ottima posizione in termini di impegno per il suo futuro: "Abbiamo un sostegno straordinario. Stiamo investendo in una nuova galleria del vento, che è stata approvata da entrambi gli azionisti. Stiamo investendo nelle strutture e nel campus per renderlo un vero campus tecnologico, in grado di attrarre e sviluppare talento".

"L'impegno è assoluto: la nostra forza e la nostra profondità sono sempre state le persone. E credo che abbiamo il gruppo tecnico più forte che abbiamo mai avuto".

"Penso che dal punto di vista operativo siamo forti. Non vedo punti deboli nell'organizzazione. Questo non significa che non possiamo migliorare. Si può sempre migliorare e si impara sempre, ma credo che Red Bull Racing sia nella miglior forma che abbia mai avuto".