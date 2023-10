F3 | Gabriele Minì passa a Prema nel 2024 e correrà a Macao

La stagione 2023 di Formula 3 si è conclusa meno di due mesi fa a Monza, ma la categoria propedeutica guarda già al futuro. Nel mese di ottobre si sono svolti i test post-stagionali con tre sessioni tra Jerez, Barcellona e Imola, in cui molte squadre hanno già fatto scendere in pista i piloti che schiereranno nel corso del prossimo campionato.

Tra queste scuderie c'è anche Prema, che a partire dalla sessione di Jerez di inizio mese ha messo al volante di una delle proprie vetture Gabriele Minì, il quale ha fatto così ritorno nella squadra con cui ha vinto il Campionato Italiano di Formula 4 nel 2020. In seguito è passato al Campionato Europeo di Formula Regional by Alpine, dove si è assicurato il secondo posto alla fine della stagione 2022 al volante di una vettura del team ART Grand Prix e l'ingresso nell'Accademia della casa francese per lo sviluppo dei giovani piloti. Quest'anno ha corso in Formula 3 con Hitech, cogliendo due vittorie, tra cui una nella prestigiosa cornice di Monte Carlo.

Dopo aver svolto insieme i test di fine campionato, nella giornata di giovedì la scuderia italiana ha confermato il ritorno di Minì a tempo pieno, il quale il prossimo anno disputerà così la sua seconda stagione in Formula 3 con i colori della Prema. Il diciottenne siciliano sarà il compagno di squadra di Dino Beganovic, in attesa che il team confermi anche il suo terzo pilota per il 2024.

Photo by: Prema Powerteam Gabriele Minì, Prema

Tuttavia, oltre all'annuncio della nuova collaborazione, il team veneto ha anche confermato che Minì prenderà parte alla prossima F3 World Cup che si terrà a Macao dal 17 al 19 novembre. Per l'italiano si tratterà della sua prima partecipazione alla prestigiosa gara asiatica.

"Sono molto felice di unirmi a PREMA Racing per la stagione 2024. La squadra ha avuto una stagione molto buona l'anno scorso e insieme abbiamo fatto dei test molto promettenti. Il nostro unico obiettivo sarà quello di lottare per il titolo e non vedo l'ora di scendere in pista per iniziare la nuova stagione", ha spiegato il pilota italiano.

"Siamo davvero orgogliosi di riavere Gabriele con noi. Ci è piaciuto molto lavorare con lui nel 2020 e siamo felici di farlo di nuovo. Siamo estremamente soddisfatti di come si sta formando la nostra formazione 2024: abbiamo al nostro fianco vincitori comprovati con un alto potenziale e una grande esperienza. Non vediamo l'ora che inizi la nuova stagione e non vediamo l'ora di prepararci al meglio", ha aggiunto il Team Principal René Rosin.