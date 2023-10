Chi sono i nuovi fan della F1 e come può il circus assicurarsi di mantenerli?

Chiunque assista oggi a una gara di Formula Uno noterà che il profilo dei tifosi è cambiato radicalmente da quando Liberty Media ha preso il controllo. Sono molto più giovani e più donne rispetto a cinque anni fa. Le ricerche e i dati sull'audience lo confermano: l'età media di un fan di F1 è di 32 anni, più giovane di serie sportive come la NFL e l'NBA. La serie Drive to Survive di Netflix è ampiamente accreditata per questa trasformazione, ma è tutta qui la storia? In che modo la F1 dovrebbe rivolgersi alle sue giovani fan femminili? E questi nuovi fan sono disposti a restare a lungo o c'è il rischio che si allontanino?

In occasione di un evento alla Soho House di Austin abbiamo riunito quattro personalità per discuterne. L'ex team principal di F1 Otmar Szafnauer, Will Buxton, giornalista per la F1 e volto di Drive to Survive, e le creatrici di contenuti femminili Toni Cowan-Brown e Cristina Mace.

Szafnauer ha innanzitutto illustrato gli elementi costitutivi della rivoluzione Liberty che ci ha portato dove siamo ora: "Numero uno: mettere lo sport e i retroscena su Netflix è stato davvero molto utile. Lo sport è sempre stato lo stesso, ma sotto l'era Bernie era un segreto ben custodito. Netflix lo ha fatto conoscere a tutti con le sue caratteristiche. Credo che l'altra cosa che Liberty abbia fatto, e che è stata un colpo di genio, sia stata l'introduzione del tetto ai costi, in modo che le squadre più ricche non avessero un vantaggio così grande. E noi possiamo competere. Questo ha aiutato molto e aiuterà in futuro. Nel 2026 è previsto un tetto ai costi anche per i propulsori, che dovrebbe contribuire a diminuire i divari in griglia. E la terza cosa è che la distribuzione del denaro è un po' più uniforme".

Photo by: Carl Bingham / Aston Martin Lando Norris, McLaren signs autographs for fans.

Per quanto riguarda Drive to Survive, Buxton ha spiegato che è stata una serie di fortunate coincidenze a creare il fenomeno: "Sono andato a scuola, a nessuno dei miei compagni piaceva la F1. E ora va di moda. È bello che la F1 piaccia, la gente ne parla. Non è più una cosa di nicchia. Credo che la chiave di Drive to Survive sia stata una tempesta perfetta di errori che l'hanno resa così brillante. Il primo è stato il primo anno in cui Mercedes e Ferrari non volevano averci niente a che fare. I produttori hanno quindi dovuto cercare altre storie. Hanno trovato Gunther Steiner, Daniel Ricciardo, Otmar e tutti questi grandi personaggi che non lottavano per il titolo, ma avevano storie uniche e affascinanti. Poi è arrivato il COVID-19, e tutti si sono seduti a casa a guardare Netflix, e c'erano due serie da guardare. Poi Liberty e la FIA sono riusciti in qualche modo a far partire il campionato a luglio (2020). Quindi è stato il primo sport internazionale che si è messo in moto".

Toni Cowan-Brown sostiene che Drive to Survive è stato importante, ma solo la scintilla per l'esplosione di popolarità della F1, non il carburante. "Il rovescio della medaglia è stato che la prima stagione di Drive to Survive nel 2019 è stata guardata pochissimo. Poi c'è stata la pandemia (nel marzo 2020), tutti noi eravamo privi di eventi sportivi in diretta, bloccati a casa, e morivamo dalla voglia di avere un buon contenuto; l'abbiamo scoperto e abbiamo guardato le stagioni uno e due. Ma poi sono arrivati i creatori di contenuti, l'economia relativa è cresciuta in gran parte grazie alla pandemia e poi è arrivato Tik Tok.

"Ho visto per la prima volta a una gara ai tempi di Schumacher con mio padre. Mi sono innamorato e disinnamorato di questo sport molte volte, soprattutto perché non ho mai avuto la sensazione che fosse uno sport adatto a me. Non mi si parlava nel modo in cui volevo. Ecco che l'economia dei creatori abbatte questo ostacolo. Chiunque può prendere un telefono e creare contenuti per la propria comunità nel modo in cui vuole. La cosa incredibile delle giovani donne, che Taylor Swift ha descritto molto chiaramente, è che si auto-organizzano, creano il passaparola, gridano dai tetti. Ma soprattutto, creano rilevanza. E sono un'enorme potenza economica. Eppure sono ancora ignorati, screditati e non rispettati. Lo trovo assolutamente affascinante. Lo sport della F1 è così fortunato ad averli, perché sono loro a creare tutta questa rilevanza: comprano i biglietti, assistono ai GP, comprano il merchandising, si sintonizzano, si abbonano a F1 TV, portano i loro amici. Come possiamo non rispettare questo gruppo, questa fascia demografica?".

Cristina Mace, influencer in rapida crescita che pubblica su TikTok con il nome di Cristina.fastcars, ha spiegato cosa trova interessante della F1 e cosa cerca di comunicare ai suoi fan.

"È curiosità. Questo è uno sport in cui si impara sempre, le auto cambiano continuamente e i regolamenti cambiano ogni due anni. Quindi c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Ci sono sempre persone che fanno domande e vogliono che tu risponda. E quindi bisogna cercare sempre di più. E sono questi piccoli dettagli che rendono la Formula Uno davvero unica. Perché sì, stiamo progettando una macchina. Sì, i piloti devono avere una comprensione generale della fisica ed essere in grado di dare un buon feedback. E si rimane affascinati non solo dai piloti, ma da tutte le persone che lavorano in F1, da quanto siano intelligenti e da come riescano a gestire tutti questi problemi viaggiando per il mondo. È davvero affascinante conoscere le loro storie: dove stanno andando, da dove sono partiti. E credo che la chiave sia proprio questa: le storie che la Formula Uno ti fa conoscere".

"Ho una laurea in scienze", ha continuato. "E ho anche una laurea in arti dello spettacolo. Quindi so come raccontare belle storie e so come raccontarne l'aspetto scientifico. Ciò significa che passo il tempo a prestare attenzione alla scienza e a spiegarla correttamente per le persone che sono confuse, curandola al tempo stesso in modo tale che non si sentano sopraffatte. Perché questo è il problema principale degli ingegneri e di chiunque conosca la fisica e la chimica: Si impantanano nel loro vocabolario specifico. L'obiettivo della mia creazione di contenuti è che io mi consideri un po' come un curatore di "Che cosa sarà più curioso per la gente su Twitter oggi?"".

Andando più a fondo per analizzare cosa c'è nella F1 e nei contenuti che i creatori di contenuti come Cristina generano che attirano questo enorme pubblico femminile, lei lo identifica come una questione di comunità.

"Noi, come ragazze e come donne, amiamo fare le cose insieme e divertirci insieme. Ed è molto meno scoraggiante entrare nel clima quando lo facciamo in gruppo. E quindi ci si sente meno isolati. E ci divertiamo anche in modo diverso. Facciamo i braccialetti dell'amicizia, raccontiamo barzellette e pensiamo a canzoni particolari che abbiano un senso come personalità dei piloti. Ci sono tutte queste cose molto particolari della cultura femminile. E quando ci si diverte insieme, è proprio di questo che si tratta. Nel caso della Formula Uno, guardiamo tutte lo stesso programma; la tua amica ti consiglia qualcosa e tu, ovviamente, ti ritrovi a guardarlo".

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Fans await the arrival of the drivers Fans await the arrival of the drivers.

Sebbene tutto ciò sembri incredibilmente roseo per la F1, Cowan-Brown ha anche frenato gli entusiasmi evidenziando: "Penso che siamo in un momento, siamo in questa bolla. E credo che sia solo l'apice, ma credo anche che inizieremo a vedere un momento di stallo e persino il rischio di un declino dello sport, per una miriade di ragioni, ma in particolare per il fatto che, come sport, ci siamo concentrati troppo sul picco e dobbiamo capire qual è l'imbuto per far sì che i fan entusiasti restino tali e rimangano più a lungo".

"La F1 ha un pubblico globale, più femminile e più giovane; l'età media è di 32 anni, la NFL è di 50. E credo che la NBA sia di 42 anni. Abbiamo un pubblico giovane e vivace. E non credo che ci rivolgiamo a questo. E torno all'idea del giovane pubblico femminile. Ma credo che la verità sia che ci diamo la pacca sulla spalla per aver portato questo nuovo nucleo di persone, ma non ci rivolgiamo a quel pubblico".

L'ultima parola spetta a Buxton: "Il livello di interesse e i numeri di telespettatori che ci sono ora qui in America potevamo solo sognarli 10 o 20 anni fa quando trasmettevamo questo sport. Ha attraversato un periodo di grande splendore. Ma sono d'accordo sul fatto che quando si pubblicizza qualcosa e la si vende sulla base di un sogno, poi bisogna realizzarlo. E penso che il modo in cui lo sport viene offerto qui negli Stati Uniti, in particolare, potrebbe essere maturo per un cambiamento se vogliamo vedere la quota di mercato non solo in crescita ma anche in aumento, perché la F1 dovrebbe competere con la NASCAR, con gli sport universitari, con la NFL, con il basket. Questo è l'obiettivo".