F3 | Australia: Minì conquista il suo primo podio stagionale  

Se in Bahrain Gabriele Minì aveva solamente sfiorato l’obiettivo vedendosi costretto a uscire fuori dalla zona punti per una penalità e una Safety Car uscita proprio negli ultimi minuti di gara, in Australia è finalmente arrivato il primo podio di categoria per il giovane debuttante.

Un weekend nel complesso positivo per il giovane italiano, al suo primo anno nella serie propedeutica, che sta continuando il suo periodo di apprendimento riuscendo comunque ad ottenere risultati di rilievo.

Il pilota dell’Accademia Alpine, in cui ha trovato spazio proprio all’inizio dell’anno, già in qualifica aveva dimostrato di potersela giocare con i primi: negli ultimi minuti della sessione, Minì aveva tagliato il traguardo completando un giro di due decimi più rapido rispetto alla pole provvisoria. Il suo crono è poi stato battuto da Saucy, che ha fatto registrare un tempo di 1:33.196. Bortoleto, tra gli ultimi a tagliare il traguardo e si è ripreso la pole distanziando l’italiano di circa tre decimi.

Nella sprint race, dopo essere partito dalla decima casella, l’italiano è rapidamente risalito fino al sesto posto sfruttando un errore da parte dei rivali. Browning, che all’inizio del quinto giro si trovava al secondo posto, aveva infatti impattato sul cordolo interno di curva nove, danneggiando la vettura e finendo in fondo al gruppo. In un gruppo centrale così compresso, Beganivoc è stato in grado di recuperare la posizione proprio ai danni dell’italiano, salendo così al quinto posto.

Con un’ultima parte di gara con il gruppo compatto, nelle prime posizioni ad animare la corsa sono stati i tanti duelli, soprattutto tra i piloti della Prema, Beganovic e Aron in curva 3. Lo svedese aveva tentato una mossa all’esterno della staccata, ma il compagno di squadra lo aveva spinto verso l’esterno, dando modo a Minì di guadagnare un’altra posizione, poi mantenuta fino al traguardo.

Più significativa è stata la Feature Race di domenica mattina, dove Minì partiva dal terzo posto conquistato nelle qualifiche del venerdì. Dopo aver tentato di farsi vedere negli specchietti di Saucy nelle prime curve, l’italiano ha mantenuto la terza posizione, riuscendo anche a difendersi da Fornaroli alla ripartenza dovuta all’incidente di Colapinto.

Gabriele Mini, Hitech Pulse-Eight Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Un contatto tra Ido Cohen e Rafael Villagómez alla curva 4 ha mandato in testacoda il pilota della Rodin Carlin contro le barriere, facendo uscire ancora una volta la Safety Car durata fino al sedicesimo passaggio. Con solo otto tornate a disposizione, davanti Saucy ha provato a infastidire Bortoleto, ma senza mai riuscire a trovare lo spazio giusto per tentare l’affondo decisivo: Bortoleto ha infatti gestito il distacco fino alla fine, conquistando la vittoria. Dopo aver perso il contatto dal duo di testa, invece, Minì, invece, ha mantenuto il terzo posto dopo essere stato messo sotto pressione nel finale di gara da Leonardo Fornaroli, il quale ha chiuso proprio al quarto posto dietro l’italiano.

Per il pilota dell’Accademia Alpine si tratta del primo podio in categoria, ma rappresenta anche il “coronamento” di un weekend estremamente positivo, in cui è riuscito a lottare con una certa costanza per le prime posizioni.