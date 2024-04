F1 | Alpine: il nuovo pacchetto ha tolto 2 kg aggiungendo carico

Il 2024 non è nato sotto una buona stella per Alpine, con un netto passo indietro in classifica non solo rispetto al proprio 2023, ma anche nei confronti degli avversari, tanto da farsi sopravanzare da altri team di centro classifica.

Per questo la squadra francese sta cercando di spingere sul fronte aggiornamenti, con l’obiettivo di non rimanere a lungo in questa situazione chiaramente non adatta al blasone di un costruttore ufficiale.

I piloti Esteban Ocon e Pierre Gasly non sono ancora riusciti a entrare in zona punti, perché il cambio di concept scelto lo scorso inverno, non solo dal punto di vista aerodinamico ma anche meccanico con un telaio completamente rivisto, hanno fatto sprofondare la squadra di Enstone in fondo alla classifica.

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

A Suzuka sono arrivate le prime novità per sbloccare un potenziale della vettura, ma è in Cina che sono arrivati gli aggiornamenti più sostanziosi. Al di là del fatto che la squadra è stata finalmente in grado di portare una scocca di scorta, la quale non era a disposizione nei primi quattro appuntamenti a causa dei ritardi accumulati in inverno nell’omologazione del telaio, Alpine si è presentata con aggiornamenti utili a ridurre il peso e migliorare le performance, tra cui un fondo rivisto nella parte esterna davanti alle gomme posteriori.

Pur avendo lasciato il tracciato cinese ancora senza un punto in classifica, nonostante questa volta Ocon non sia andato così distante dall’obiettivo avendo concluso undicesimo, il pilota francese ha espresso fiducia sulla direzione intrapresa dalla squadra nelle ultime settimane.

“Sono contento e un po' deluso allo stesso tempo di non essere nei punti, perché siamo finiti a 2,3 secondi dalla top ten, il che è difficile da digerire, visto il lavoro che abbiamo fatto questo fine settimana. Penso che sia stato sfruttato al massimo. Sento che fino ad ora, questa gara sia stata la mia migliore dell'intera stagione. Sono stato molto contento di come ho gestito il tutto, ma chiaramente non c'è stato nulla da fare. “Il fatto di non essere andato a punti è un po’ triste, ma stiamo andando nella giusta direzione, un passo”, ha raccontato Ocon.

In merito ai miglioramenti, il transalpino ha confermato che si tratta di un netto passo in avanti, sia dal punto di vista del peso che del bilanciamento, perché unito agli altri aggiornamenti garantendo maggior carico aerodinamico e flessibilità agli ingegneri: “Sicuramente la diminuzione del peso ha rappresentato un miglioramento. Per quanto riguarda il resto, credo sia necessaria un'analisi più approfondita per capire esattamente dove ha portato un chiaro vantaggio in termini di prestazioni”.

Dettaglio tecnico Alpine A524 Foto di: Giorgio Piola

“Dal punto di vista del peso si tratta di un ottimo lavoro. Ed è per questo che sto dicendo che, da questo punto di vista, il peso è sicuramente un passo avanti. Ovviamente ci aspettiamo di più dal punto di vista dell'aerodinamica, come è giusto che sia, ma dobbiamo verificare esattamente se siamo riusciti a ottenere il massimo da questo aspetto”, ha aggiunto Ocon, prima di menzionare che i dati emersi al simulatore erano anche migliori di quelli poi riscontrati in pista.

Un aspetto comprensibile, dato che, con una sola sessione di libere a disposizione, è stato anche complesso riuscire a ottimizzare al massimo il pacchetto a disposizione, perché arrivati in pista si sono aggiunte altre incognite come quelle dell'asfalto e della preparazione delle gomme: "Tuttavia, dobbiamo vedere se abbiamo estratto tutto dal nuovo pacchetto e fare un confronto con le prestazioni che pensavamo di aver visto nel simulatore, perché penso che probabilmente c'era di più in termini di performance nel simulatore rispetto a ciò che abbiamo estratto in pista”.

Gasly, invece, si è schierato in quindicesima posizione per la gara dopo aver superato la tagliola del Q1 e, sfruttando anche un paio di occasioni, ha concluso in tredicesima posizione. A differenza di Ocon, Gasly questa settimana non disponeva degli ultimi aggiornamenti, che nel suo caso arriveranno solo a Miami, dato che Alpine è riuscita a realizzare solo pochi esemplari dei nuovi pezzi avendo anticipato i tempi rispetto alla tabella di marcia.

Tuttavia, Gasly guarda con fiducia al futuro, perché dal suo punto di vista il nuovo pacchetto vale un totale di circa due decimi e mezzo. In parte sarebbe dovuto a una riduzione del peso di circa due chili, aspetto su cui ha concordato anche Ocon, ma dall’altra ci sarebbero anche i miglioramenti aerodinamici.

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

“Diciamo che si tratta di un paio di decimi. Si tratta di un risparmio di peso di circa due chili e di un miglioramento dell'aerodinamica, come si vede dai dati. Alla fine, l'importante è che funzioni. E i dati dimostrano che fa quello che dovrebbe fare. Quindi, questo è positivo”, ha spiegato Gasly.

“Ovviamente, dobbiamo continuare a lavorare e trovare di più, perché non è che stia cambiando in modo netto la nostra posizione, ma sicuramente ci sta facendo fare un passo in avanti. Sapevo che per me sarebbe stato un weekend difficile senza gli aggiornamenti. Esteban aveva il nuovo fondo e il nuovo telaio, che hanno funzionato bene e ci hanno avvicinato ai punti”.

“È abbastanza semplice, la vettura con il nuovo pacchetto è più leggera, un paio di chili in meno, quindi c'è una riduzione di peso e anche più carico, più punti di carico sulla vettura, quindi più grip in tutte le condizioni, bassa, media e alta velocità”. Ciò ha un impatto positivo non solo in qualifica, ma soprattutto in gara, dove una vettura più leggera e con più carico potenzialmente può gestire meglio gli pneumatici.

Realisticamente a Miami non ci saranno altre grosse novità, dato che parte del pacchetto che era previsto proprio per la tappa americana è stato anticipato alla Cina, ma la scuderia francese continua a spingere per tentare di risollevare una stagione nata sotto una cattiva stella.