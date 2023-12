F1 | Alpine: closing della cessione di azioni a Otro Capital

Lo scorso giugno Alpine Racing e il Gruppo Renault di cui fa parte avevano annunciato l'imminente investimento di Otro Capital, intenzionata a rilevare il 24% delle azioni complessive della parte motorsport della Casa francese. Oggi è arrivato il closing ed è stato annunciato proprio dal gruppo transalpino.

Otro Capital ha immesso nelle casse di Alpine 200 milioni di euro, mentre il cofondatore di Otro Capital, Alex Sheiner, è entrato a far parte del consiglio d'amministrazione di Alpine Racing.

L'obiettivo di questa operazione è velocizzare la crescita di Alpine Racing dal punto di vista commerciale e d'immagine nella Formula 1. Il comunicato emesso da Alpine nel corso di questa mattina parla chiaro.

"La transazione valuta Alpine Racing Ltd a circa 900 milioni di dollari dopo l'investimento, consentendo ad Alpine di sviluppare la sua immagine in Formula 1 a livello globale attraverso i media, la sponsorizzazione, la biglietteria, l'ospitalità, la gestione dei diritti commerciali, le licenze e il merchandising".

Non è tutto, perché il 17 ottobre di quest'anno Otro Capital ha annunciato l'ingresso di atleti e investitori sportivi di fama internazionale e vincitori in diversi ambiti dello sport che comprende RedBird Capital Partners (il gruppo proprietario dell'AC Milan) e Maximum Effort Inverstments.

A livello di atleti entrati a far parte di Otro Capital, si sta parlando di nomi che sono eccellenza nei rispettivi campi. Basti pensare a Patrick Mahomes, quarterback dei Kansas City Chiefs e 2 volte Most Valuable Player del Super Bowl di NFL e della stagione regolare dello stesso campionato. Travis Kelce, tight-end dei Kansas City Chiefs, ma anche il grande golfista Rory McIlroy, il terzino destro del Liverpool Trent Alexander-Arnold, l'ex ala del Valencia e Manchester United Juan Mata e Rogert Ehrenberg, fondatore di Eberg Ventures e possessione di azioni dei Miami Marlins di MLB e del Real Salt Lake.

Si tratta di una mera operazione di marketing per migliorare l'immagine di Alpine in Formula 1. Se i risultati dovessero essere quelli sperati, le entrate incrementate saranno reinvestite per accelerare il miglioramento delle prestazioni sportive del team. Alpine è consapevole di dover recuperare tanto terreno nei confronti dei top team e generare maggiori entrate - pur con la presenza del Budget Cap - potrebbe offrire nuove opportunità, soprattutto a partire dal 2026 quando il regolamento tecnico porterà tutti i team a partire da zero, dal classico foglio bianco.