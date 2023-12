F1 | Ferrari: il rinnovo di Leclerc e Sainz prima del debutto 24

Fred Vasseur se lo doveva aspettare, perché nel pranzo di Natale condiviso con i giornalisti della F1 nella lounge che la Ferrari ha allestito nel circuito di Fiorano per gli ospiti di riguardo, soprattutto i colleghi spagnoli sono stati “puntuti” nel cercare di rompere quel tono monocorde del racconto documentato e ben argomentato del manager francese.

E gli iberici hanno spinto sull’acceleratore per cercare di capire se a Carlos Sainz verrà concesso un contratto di rinnovo biennale, rispetto a quello di un anno vaticinato da qualcuno, proseguendo il rapporto con Charles Leclerc, visto che il monegasco sta arrivando alla fine della trattativa per chiudere un triennale che lo porterà a essere il riferimento del Cavallino. Il madrileno avrà la fiducia della Ferrari e potrà contare su due campionati più il 2024.

Photo by: Ferrari Frederic Vasseur, Team Principal e General Manager Scuderia Ferrari

I rinnovi dei due piloti prevedono la stessa durata in termini di anni di contratto o ci saranno accordi differenti per ciascuno di loro?

“Ricordo perfettamente che un anno fa in questa stessa stanza ricevevo molte domande in merito all’argomento ‘Charles numero uno e Carlos numero due della squadra’. Abbiamo dimostrato in più occasioni di garantire ai nostri piloti un trattamento più che paritario, credo che Singapore sia stato il miglior esempio”.

“Charles ha accettato di iniziare la gara con un set di gomme morbide per riuscire a superare Russell e a controllarlo, il tutto per aiutare Carlos. Abbiamo due piloti che stanno facendo un buon lavoro, Carlos è stato molto forte dopo la pausa estiva con due ottimi weekend in sequenza a Monza e Singapore, e probabilmente è stato di stimolo a Charles, come abbiamo visto nel finale di stagione”.

“Continueremo in questa direzione, non voglio avere una buona risorsa e un'altra di secondo livello, abbiamo due macchine e due piloti di valore, e credo che uno degli aspetti positivi della stagione sia stato il rendimento di Carlos e Charles. Hanno garantito alla squadra praticamente gli stessi punti, con un piccolo delta di differenza e vogliamo andare avanti così”.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

E quando si arriverà alla firma?

“Come sapete, loro sono sotto contratto con noi fino alla fine del 2024, vuol dire che abbiamo ancora alcuni mesi davanti a noi. Lo scorso anno la Mercedes ha rinnovato il contratto per il 2024 ad entrambi i suoi piloti alla fine di agosto; quindi, credo che abbiamo ancora settimane e mesi davanti a noi. Un anno fa vi avevo detto che avrei provato a prendere una decisione entro la fine di quest’anno, ma devo ammettere che l'ultima parte della stagione è stata molto impegnativa. Ci siamo incontrati e abbiamo iniziato le discussioni, ma siamo un po' in ritardo rispetto al piano iniziale. Non lo ritengo affatto un problema, prenderemo una decisione presto”.

Pensi che il rinnovo dei piloti arriverà prima dell'inizio della stagione?

"Potrebbe essere l'obiettivo".