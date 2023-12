F1 | Ferrari: confermato il lancio della 676 al 13 febbraio

La notizia è spuntata proprio all’ultimo: si è dovuta attendere la conclusione della chiacchierata con Fred Vasseur inframezzata dai tortellini in brodo e il classico menù di Natale per avere la data della presentazione della monoposto 2024, quando il progetto 676 assumerà il nome ufficiale con cui andrà incontro alla nuova stagione.

"La nuova monoposto verrà lanciata il 13 febbraio, il giorno prima di San Valentino – ha ufficializzato il team principal del Cavallino -. Il resto lo vedrete tutto quel giorno".

Il manager transalpino ha confermato, quindi, l’anticipazione di Motorsport.com che aveva pubblicato già il 7 dicembre un pezzo che dava la data di martedì 13 come la più probabile, lasciando aperta una piccola porticina al posticipo di giovedì 15 febbraio.

Photo by: Ferrari Frederic Vasseur, Team Principal e General Manager Scuderia Ferrari

Fred ha poi spiegato perché la Ferrari ha anticipato di un giorno rispetto al lancio della SF-23 a Fiorano…

"Volevamo avere un giorno in più per prepararci ai test. Scherzi a parte, abbiamo poco tempo e lo abbiamo già visto in passato, mettere tutto assieme per essere pronti a correre in Bahrain è una bella sfida. In ogni caso, anche altre squadre avevano scelto la data del 14, quindi abbiamo preferito non prenderla anche noi”.

I giornalisti iberici presenti non hanno esitato a mettere a conoscenza Vasseur che in Spagna il martedì 13 è considerato un giorno sfortunato, poco adatto al lancio di una nuova macchina che dovrebbe rilanciare le sorti del Cavallino in F1.

“Se il martedì 13 è il giorno sfortunato in Spagna, posso dire che in Francia è il venerdì, ma sinceramente non sono cose che mi interessano, non contano niente".

La 676, pertanto, effettuerà il breve shakedown a Fiorano con i due piloti che faranno i pochissimi giri consentiti dalle regole FIA per la delizia dei fotografi e poi la macchina verrà portata in officina per le prime verifiche, visto che poi sarà in programma il primo dei due filming day. A partire dal 2024 le squadre avranno la possibilità di girare per 200 km, raddoppiando la distanza che la Federazione Internazionale concedeva fino a questa stagione.

Oltre che garantire al reparto marketing e commerciale del Cavallino la possibilità di effettuare le consuete riprese video per gli sponsor, i tecnici avranno l’opportunità di valutare con un minimo di calma il potenziale della nuova Ferrari, raccogliendo i primi dati per effettuare una prima correlazione con i sistemi di simulazione che alla Gestione Sportiva hanno aggiornato con l’arrivo di forze fresche e giovani da Mercedes e Red Bull.