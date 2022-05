Video | Ceccarelli: "Dal risveglio di Pecco a quello di Hamilton?"

Carica lettore audio

A Jerez, in occasione del Gran Premio di Spagna di MotoGP, Francesco Bagnaia domina riportando la Ducati sul gradino più alto del podio dopo essere riuscito a tener dietro di sé la Yamaha di Fabio Quartararo.

Un segnale di quanto il pilota sia dipendente dal mezzo e dalla fiducia per quest'ultimo: in Formula 1, c'è chi ha iniziato questo 2022 in difficoltà. In che modo Lewis Hamilton riuscirà, non solo a dar fastidio alle zone alte della classifica, ma a chiudere davanti a compagno di squadra George Russell?