F1 | Ceccarelli: "Kimi è rigoroso ed onesto con sé stesso: analizza gli errori e non cerca scuse"

Era scritto: il Gran Premio dell'Azerbaijan ci ha offerto una gara come al solito imprevedibile. I piloti e le squadre sono costretti a fare dei compromessi su un circuito che alterna il tratto molto guidato a quello particolarmente veloce: a Riccardo Ceccarelli, mental coach e titolare di Formula Medicine, abbiamo chiesto se i piloti sentono in modo speciale questo appuntamento che si corre in un nastro di muri e guard rail...?

“Sì, io aspetto sempre con molto interesse la gara di Baku perché secondo me, se possiamo proprio estremizzare il concetto, è come se la gara azera rappresentasse un campionato di Formula 1 a sé. Le caratteristiche del circuito con un rettilineo infinito seguito da una curva stretta a gomito, a cui si aggiungono le due anime della pista con un tratto lento e un altro velocissimo fra i muri, predispone molto agli errori come abbiamo visto nelle passate edizioni e come abbiamo avuto conferma sabato, soprattutto alle ripartenze dalle Safety car”.

“Ricordo quella ripartenza da fermo dove Hamilton, che aveva dominato fino a quel momento, dopo la bandiera rossa andò lungo alla prima staccata compromettendo la gara. E del resto se n’era reso conto Oscar Piastri l’anno scorso quando aveva sbattuto due volte, iniziando la sua caduta. E anche quest’anno l’australiano non è stato immune da errori. Abbiamo visto lo strike di Franco Colapinto in gara che ha centrato il compagno di squadra Pierre Gasly e la McLaren di Lando Norris. Senza dimenticare l’errore di Kimi Antonelli in qualifica: il GP dell’Azerbaijan è una gara che mette a dura prova i piloti ed è interessante scoprire chi ne esce indenne”.

Franco Colapinto con l'Alpine ha speronato il compagno Gasly che ha colpito la McLaren di Norris Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Perché consideri Baku un tracciato così selettivo?

“È chiaro che chi lotta per le prime posizioni deve cercare il limite e, quindi, rischia di fare errori. Chi, invece, è a metà schieramento può giocare una partita un po' di rincalzo: il pilota che accetta di mettere sul cruscotto un bollino tipo “Non correre pensa a noi” e accetta di andare un po' di conserva, come hanno fatto i piloti della Haas, possono raccogliere risultati insperati a Baku. La squadra americana era otto gare non andava a punti e con due macchine!”.

L’esempio è calzante, tenuto conto che le due Alpine si sono autoeliminate...

“Baku è un gran premio a due facce. A seconda di dove ti siedi sulla griglia hai delle pressioni diverse, hai delle esigenze diverse. C’è chi ha saputo sfruttare gli errori degli altri per mettersi in mostra e chi ha dovuto prendere rischi. La gara azera mi piace perché è facile vedere come un pilota sa gestire la pressione e credo che sia unico nel calendario della F1 per questa ragione. Il trio del podio formato da Russell, Verstappen e Hadjar, oltre a disputare una bellissima gara, hanno dato una dimostrazione della capacità di gestire le emozioni. George ha avuto il fiato sul collo di Max ma non ha mai temuto di dover cedere il comando, mentre l’olandese voleva in tutti i modi indurlo all’errore. Isack ha capito che non valeva la pena attaccare il compagno: ha confermato al rientro da tre GP mancati di saper di avere doti velocistiche importanti, ma di essere anche un pilota che sa rispettare le esigenze del team”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, con l'anteriore sinistra danneggiata dopo l'urto in Q1 a Baku Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Kimi Antonelli ha commesso un errore ingenuo in Q1 che, forse, avrebbe potuto evitare, ma è stata interessante la sua reazione all’incidente, anche pensando in prospettiva della gara di domenica a Sapeng...

“Considerata l'età, direi che Kimi per ora nella sua carriera in Formula 1 di errori ne ha commessi pochi rispetto alla responsabilità che si è trovato guidando una Mercedes. Fatta questa premessa è sorprendente vedere come un errore sembra che gli scivoli via. Non se lo porta dietro ma lo cancella. E questa è una caratteristica dei campioni in ogni sport. Sono molto vicino al mondo del tennis e una delle caratteristiche dei campioni è proprio quella, dopo una palla persa in modo stupido, resettare la mente al cambio campo e ripartire come se niente fosse successo. Kimi sembra che abbia questa dote. A bocce ferme resetta il cervello e quando risale in macchina si è dimenticato completamente di quello che è successo prima”.

Partito 16esimo ha rimontato fino a quinto: non ha ripetuto l’impresa storica di Monza, ma ha conquistato punti importanti, facendo una rimonta ragionata...

“Baku non è Monza e Kimi ha gestito con grande attenzione ogni sorpasso, non si è fatto prendere dalla smania di recuperare, dalla fretta che è un segno d'ansia. Dopo la toccata in Q1, che ci poteva stare, nelle interviste si è flagellato assumendosi tutta la responsabilità dell’accaduto, mentre altri avrebbero forse cercato delle scuse”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

E questo aspetto umano molto apprezzabile cosa dimostra? Che scaricandosi la mente era un modo per ricominciare daccapo come se l’errore non ci sia stato?

“Beh, intanto emerge l’onestà intellettuale del ragazzo. E poi, una delle cose che si insegna nello sport, è analizzare lo sbaglio in modo crudo, perché quella è la tua risorsa per crescere. Quando capisci perché hai fatto un errore puoi trovare anche gli strumenti per cercare di non ripeterlo, evitando gli alibi (avevo la gomma fredda, sono andato sullo sporco). La ricerca della scusa è umana, utile a non minare la tua self confidence, per cui un’uscita grave diventa solo un mezzo errore".

"Chi invece ha una buona self confidence, si focalizza su sé stesso e cerca di essere pienamente consapevole di cosa è successo: non scappa dall’errore ma lo analizza in profondità per trarne una lezione utile al futuro e a non ripetere quella situazione negativa. Questo mi sembra il profilo caratteristico di Kimi, perché nella sua mente è scattata la voglia di conoscenza. A quel punto ha potuto resettare pensando alla gara. E qui emerge la differenza fra chi è un numero uno e chi non lo è. Ha solo 20 anni, ma dimostra una maturità e una self-confidence molto superiore alla sua età. La sua capacità analitica è onesta e molto efficiente. Lo vedremo a Sepang...”.