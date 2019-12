Test F1 Abu Dhabi: oltre 2 GP completati per Bottas e Verstappen

Non è cambiato nulla in vetta alla classifica della prima giornata dei test collettivi di Formula 1 ad Abu Dhabi. A due ore dal termine comanda sempre la Mercedes, con Valtteri Bottas accreditato di un crono di 1'37"956.

Il finlandese ha sfondato anche il muro dei 100 giri, arrivando a quota 116, ma nella sua scia, a soli 35 millesimi, c'è sempre la Ferrari di Sebastian Vettel, che a sua volta è vicino a superare i 100 giri, con 92 all'attivo nonostante un problema agli scarichi che lo ha tenuto ai box in mattinata.

Il passo avanti più importante è quello che ha fatto Daniil Kvyat, bravo a portare la sua Toro Rosso in terza posizione, a soli due decimi dal miglior tempo della Mercedes di Bottas.

Miglioramento anche per Max Verstappen, anche se il suo 1'39"926 rimane un tempo alto per la Red Bull. Se non altro, l'olandese per il momento sta vincendo la battaglia dei km, perché ha completato un giro in più di Bottas a quota 117. Tanti anche quelli di Romain Grosjean, arrivato a 113 con il suo settimo tempo.

Bisogna segnalare poi il ritorno in pista della Renault, che sembra aver risolto i problemi legati alla posizione di guida del nuovo arrivato Esteban Ocon. Il francese si è anche migliorato leggermente, ma resta nono in 1'40"683.

Cambio della guardia anche in casa Williams, con Roy Nissany che ha rilevato George Russell ed è salito per la prima volta sulla FW42.