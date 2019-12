GP di Francia: gli organizzatori pensano a modifiche alla pista

Gli organizzatori del Gran Premio di Francia stanno valutando di fare aggiornamenti di un certo livello alla pista del Paul Ricard per cercare di migliorare lo spettacolo dopo un'edizione, quella del 2019, che ha lasciato ben più di qualche perplessità.

I boss del tracciato sono in discussione con la FIA e la FOM per cercare modi di rendere più alte le possibilità di sorpasso. I cambiamenti in discussione sono principalmente 3.

Il primo riguarda un nuovo disegno della chicane sul rettilineo del Mistral, aggiungendo inoltre una terza zona DRS prima di Signes (seconda modifica). La terza, forse la più importante, sarà il ripensamento completo del primo settore della pista.

Eric Boullier, ex boss di Renault e McLaren e ora consulente strategico del Gran Premio di Francia, ha affermato che ha iniziato a parlare con il direttore di gara della F1 Michael Masi all'inizio del mese di luglio. Di conseguenza, le discussioni sono proseguite anche con la FOM per cercare di capire cosa fosse possibile fare.

Boullier ha parlato in esclusiva con Motorsport.com: "Ho chiesto cosa avessimo dovuto fare. Loro sono venuti da me mostrandomi un layout completamente diverso e quello non era certo il Paul Ricard. Era una pista diversa, una storia diversa! Ma faceva parte della proposta legata a una mia richiesta, per cercare di capire cosa avremmo potuto fare".

"Dunque ora sto per tornare da loro e dire quali idee siano buone e con quali siamo d'accordo. Stiamo lavorandoci sopra e vedremo cosa saremo in grado di fare".

Secondo Boullier la parte iniziale della pista non va bene, perché non permette alle monoposto di seguire quelle che le precedono. "Sui risultati che abbiamo avuto dalla FOM, le modifiche alla prima parte della pista sono il mio suggerimento principale. Dunque non dovremmo ridisegnarla completamente. Manterremo alcune curve, perché sono storiche".

"Ma forse potremo cambiare la pista da Curva 1 a Curva 4 per renderle più veloci, con frenate più forti. Poi avremo due rettilinei che potrebbero far scegliere i team di correre con meno downforce".

Ciò che invece Boullier ha ammesso non essere considerato è la rimozione della chicane del rettilineo opposto a quello di partenza: "Tutti dicono di prendere via la chicane e avere il rettilineo completo per risolvere i nostri problemi. Sì, ma creerebbe più problemi a mio avviso, perché in quel punto abbiamo posizionato tribune per un totale di 10.000 posti. Chiaramente il più grosso rientro economico per gli organizzatori è la vendita dei biglietti".

Tuttavia, Boullier ha ammesso che le chicane potrebbe essere modificata per cercare di rendere la frenata più importante e permettere di avere più possibilità di sorpassi.

"Possiamo cambiare un po' la configurazione della chicane per rendere la staccata più dura e rendere più lunga di 20 metri la seconda parte dove, se dovesse esserci una terza DRS, potremmo vedere più sorpassi".

Il Paul Ricard sta anche pianificando un pacchetto di supporto alla gara per il 2020 che includerà elementi dell'historic festival in stile Goodwood per i fan. Boullier ha aggiunto: "Abbiamo deciso di spingere con la FOM con serie che schierano più di 30 macchine. Tanta azione in pista renderà i fan molto felici".

"Inoltre sarà il 70esimo anniversario della F1, vorremmo portare qualche monoposto storica e aprire il paddock, stile Goodwood, dove i fan possono essere a contatto con le monoposto e parlare con i proprietari".