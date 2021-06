Sainz: "Stracciati da chi ieri ha preso mezzo secondo da noi!"

Il Paul Ricard, sede del Gran Premio di Francia, è stato teatro del weekend più brutto dell'anno per quanto riguarda la Ferrari sotto il profilo delle prestazioni. Entrambe le monoposto, pur essendo partite dalla terza e dalla quarta fila, hanno terminato l'appuntamento transalpino fuori dai punti.

Il problema più importante denotato su entrambe le Rosse è stato il graining, assieme a un degrado gomme che ha distrutto le gare di Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc. La gara del monegasco è andata in fumo pochi giri dopo il primo pit stop. Quella di Sainz, invece, è durata qualche giro in più, ma anche il madrileno ha dovuto inesorabilmente cedere il passo a tutti gli avversari che si è trovato alle spalle.

Alla fine, il risultato ottenuto dai due piloti del Cavallino Rampante, è eloquente. Charles Leclerc ha chiuso al 16esimo posto, addirittura preceduto dall'Alfa di Antonio Giovinazzi e, soprattutto, dalla Williams di George Russell. Carlos Sainz è stato beffato negli ultimi chilometri da Lance Stroll, che lo ha costretto a terminare la gara 11esimo e appena fuori dai punti.

"Non ci aspettavamo questo tipo di difficoltà in gara. Siamo sinceramente molto sorpresi. E molto delusi anche. Non ci saremmo mai aspettati di essere così tanto lenti e con così tanto degrado", ha dichiarato a fine gara Carlos Sainz.

"E' evidente che oggi ci fosse qualcosa che non andava con gli pneumatici. Semplicemente non capiamo perché facciamo questa fatica in gara. Oggi c'erano macchine che facevano 1'37" in gara e noi 1'39", mentre in qualifica ieri abbiamo dato loro mezzo secondo. C'è tanto da capire dal punto di vista delle gomme, cercheremo di fare delle analisi e trovare delle soluzioni per l'Austria".

Le SF21 si sono rivelate sin dalla prima uscita stagionale piuttosto buone sul giro secco, grazie a una preparazione gomme - si intenda portarle nella giusta finestra di utilizzo a livello di temperature - rapidissima. I problemi, però, si sono subito palesati in gara. Le Rosse faticano a mantenere un passo competitivo e, dopo 8 gare, la situazione è rimasta pressoché la stessa di inizio stagione.

"Sinceramente le difficoltà in gara, con il passo, le avevo avvertite sin dal Bahrain. Non capiamo bene. Dobbiamo migliorare. Sin da quando sono arrivato dalla McLaren ho visto questo come un punto, un aspetto da migliorare".

"Non capisco perché in gare come Barcellona non abbiamo avuto problemi, mentre qui abbiamo avuto tanto più graining degli altri. E' una cosa che dobbiamo capire e analizzare, ma è una cosa di cui mi ero accorto da subito", ha concluso Sainz.