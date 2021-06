Verstappen: "Soffrivo con le hard, grande strategia"

“Adesso dobbiamo pensare a prendere i 25 punti che abbiamo perso a Baku”. Sono state queste le prime dichiarazioni di Max Verstappen al termine della sessione di qualifiche del sabato che gli ha regalato la pole per il GP di Francia, e l’olandese della Red Bull è stato di parola.

Una gara tutta all’attacco, divenuta improvvisamente complicata all’inizio quando ha perso il posteriore della sua Red Bull RB16B alla prima curva per poi lasciare transitare Hamilton in prima posizione, e cambiata improvvisamente nelle battute finali quando, grazie ad una strategia a due soste, è riuscito a beffare Lewis Hamilton.

Max ha così potuto conquistare il terzo successo stagionale ed aumentare ulteriormente il suo vantaggio in classifica sul sette volte campione del mondo. La vittoria di oggi, però, ha un significato ulteriore perché ottenuta su un tracciato dove la Mercedes aveva sempre dominato.

Una volta sfilato il casco, Verstappen ha voluto subito spiegare cosa sia accaduto al via: “Ho semplicemente perso il posteriore. Ho cercato di correggere la traiettoria, ma la vettura non si fermava”.

Sembrava che Max avesse compromesso tutto già in partenza, ma il talento olandese non ha perso la calma ed il suo muretto è stato questa volta perfetto nella strategia, rimediando così all’errore commesso a Barcellona quando ha consegnato il successo ad Hamilton.

“Subito dopo il primo pit stop abbiamo visto che con le dure ero in difficoltà, ma per fortuna la strategia a due soste ci ha ripagato. Abbiamo dovuto sudare tanto, ma alla fine abbiamo vinto”.

Il leader del campionato ha poi sottolineato come una delle maggiori difficoltà incontrate oggi, più che la gestione gomme, sia arrivata dalle folate di vento che hanno spazzato il Paul Ricard e reso difficile la gestione della monoposto.

“Verso la fine mi sono divertito, ma all’inizio la gara è stata difficilissima a causa del vento. In un giro ti trovavi con un buon bilanciamento, mentre in un altro scivolavi ovunque. È stato difficile riuscire a mantenere la stabilità sulla vettura”.

Gli ultimi dieci giri sono stati da apnea per Max. Con gomme medie usate è riuscito prima ad avere la meglio su un Bottas per nulla ostico e poi ha messo nel mirino Hamilton riuscendo a sopravanzarlo in scioltezza a due tornate dalla fine.

Rimonta complicata? Per nulla secondo Verstappen, anche se l’olandese temeva di poter perdere tempo con i doppiati davanti a lui.

“Era difficile perché mi sono trovato con molti doppiati da superare, ma si sono comportati tutti bene e siamo stati in grado di fare una bella lotta”.

In un tracciato che in teoria avrebbe dovuto vedere la Mercedes tornare al successo è stata la Red Bull a conquistare il primo ed il terzo gradino del podio. Max guida adesso la classifica con 131 punti contro i 119 di Hamilton, ma la lotta tra questi due protagonisti del campionato si protrarrà fino a fine anno secondo il pilota della Red Bull.

“C’è lotta ad ogni gara e credo che sarà così fino alla fine della stagione”.

