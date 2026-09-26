F1 | Antonelli 5°: "Il peggior weekend dell'anno, ho guidato all'85%. Proverò a ristabilire il giusto ordine in Malesia"

Il miracolo sportivo di Monza non si è ripetuto, ma le condizioni sono state differenti e di certo il quinto posto finale - per come si era messo il fine settimana - non è da buttare.

Andrea Kimi Antonelli ha limitato i danni conquistando la Top 5 al Gran Premio d'Azerbaijan, sfiorando per altro il quarto nell'arrivo al fulmicotone con Charles Leclerc, che è stato secondo solo al duello per la vittoria tra George Russell e Max Verstappen (196 millesimi tra loro in favore del pilota della Mercedes).

Dopo l'errore in qualifica di ieri, Antonelli ha deciso di non prendere rischi inutili in gara. Partito 16esimo, al via ha addirittura perso una posizione prima di mettere in piedi una rimonta costante, ma priva di guizzi com'era stata invece quella italiana di qualche settimana fa.

Zero rischi, se non quello corso per la folle frenata in ritardo di Franco Colapinto dopo la prima ripartenza, in cui ha travolto Pierre Gasly e Lando Norris. Passato quello spavento, Kimi ha fatto ciò che ha potuto e a fine gara ha ammesso di avere guidato al suo 85%. Una scelta sensata, considerando il grande vantaggio nel Mondiale Piloti su George Russell (ora 66 punti) e il numero di gare che mancano alla fine della stagione. Non è più tempo di prendere grandi rischi, ma di capitalizzare quanto più si può dalle varie situazioni che si presentano davanti.

"Oggi non avevo il passo dei weekend scorso, ma è stato così tutto il fine settimana", ha ammesso il bolognese a fine gara. "E' stato il weekend peggiore dell'anno. E' stato un weekend dov'è andato tutto storto. Il problema nelle Libere 1, ho perso metà Libere 2 e l'errore in Qualifica. Alla fine devo essere contento della quinta posizione".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"L'obiettivo massimo era il quarto posto e ci siamo andati vicini. Oggi non avevo tanta confidenza dopo l'errore di ieri. Ho semplicemente cercato di sfruttare gli errori di chi avevo davanti. Nel sorpasso con Lewis avrei potuto staccare un po' più tardi ma ho preferito non prendermi rischi. Diciamo che oggi ho guidato all'85%, non al mio 100%".

Uno dei punti di forza che Antonelli ha mostrato di avere è mettere alle spalle i fine settimana difficili, ripartendo immediatamente verso quello successivo. Ora arriva la Malesia, una pista nuova per lui ma su cui la Mercedes porterà l'ultimo, grande pacchetto aerodinamico che dovrebbe aiutare le W17 a trovare ulteriore prestazione per il rush finale del 2026.

"In Malesia non ci ho mai corso ma proverò a tornare dove mi compete. La pista è molto bella, vedremo poi anche come andranno gli aggiornamenti. Sarà una bella opportunità per cercare di ristabilire l'ordine e tornare al mio livello già la prossima settimana".

"Il team crede nel pacchetto (di novità, ndr). L'ho provato al simulatore e sembra funzionare. Ma fino a quando non lo provi in pista non si sa. A Singapore c'è un asfalto vecchio e McLaren va sempre molto forte, così come Lando. Vedremo, ma speriamo che gli aggiornamenti ci diano più prestazione, anche se in questo weekend non ne abbiamo avuto bisogno".

Per concludere, Antonelli ha spiegato che dopo l'incidente delle qualifiche avrebbe voluto cambiare propulsore, così da inserirne uno nuovo e fresco da poter utilizzare nelle ultime 8 gare della stagione. Ma questo non è stato possibile, perché il team non aveva previsto di doverne sostituire uno e non l'aveva portato con sé a Baku.

"Volevo cambiare la power unit, ma non era pianificato in questo fine settimana e non eravamo pronti. Avevamo le mani legate. E' un peccato, l'avrei presa molto volentieri, ma è andata così".