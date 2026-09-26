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F1 | Vasseur amaro: "All'inizio abbiamo perso una posizione al giro. Potevamo solo difenderci"

Il team principal della Ferrari non nasconde le difficoltà incontrate dalla Ferrari in Azerbaijan, ma guarda con più fiducia alle prossime due gare: "L'importanza del motore sarà meno importante".

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari

Foto di: Eric Le Galliot

Baku era una delle piste meno favorevoli alle caratteristiche delle Ferrari SF-26 e il fine settimana del Gran Premio d'Azerbaijan non ha presentato una situazione diversa dalle aspettative.

Il quarto e il sesto posto conquistati da Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono una fotografia realistica del potenziale delle Ferrari in Azerbaijan, senza contare che, probabilmente, lo scenario che abbiamo a fine gara è da considerarsi migliore del previsto grazie a una gara tremenda per i piloti della McLaren.

La Ferrari a Baku è stata realmente la quarta forza prestazionale, e solo un errore di Antonelli ha permesso a Leclerc di chiudere in Top 4, con l'italiano che si è comunque infilato tra le due Rosse, chiudendo quinto dopo essere partito 16esimo.

Al termine della gara, il team principal della Ferrari Frédéric Vasseur ha commentato candidamente uno dei fine settimana più duri dell'anno per la rossa. 

"Fin dal via del fine settimana sapevamo prima di venire a Baku che sarebbe stato difficile qui per la questione motore", ha detto il manager francese. 

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Partivamo secondi, ci aspettavamo di meglio. Sul giro secco le nostre prestazioni non erano male e abbiamo anche lottato con le Red Bull. Ma fin dall'inizio della gara perdevamo una posizione al giro e alla fine, anche se il passo era comunque discreto, non potevamo superare, dovevamo solo difenderci, eravamo solo sulla difensiva e in difficoltà. E' stato un fine settimana difficile".

Con Baku archiviata, per di più avendo guadagnato punti su una McLaren che si lecca le ferite per quanto fatto (o subito) dai propri piloti, la Ferrari guarda con più fiducia alle prossime due gare, ovvero la Malesia e Singapore.

"Nelle prossime due gare il motore avrà un peso specifico diverso, e saranno opportunità migliori per noi. Il Malesia la velocità in rettilineo sarà molto meno importante. Ma ora dobbiamo capire cosa avremmo avremmo potuto fare di meglio in questo fine settimana, perché penso che avremmo potuto fare un lavoro migliore". 

"Però abbiamo comunque fatto più punti della McLaren nella lotta al secondo posto del Mondiale Costruttori. Questo non è male, anche se il nostro obiettivo è vincere le gare e il Mondiale".

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