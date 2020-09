Sainz: "Ho rischiato tanto e l'azzardo ha pagato!"

Un giro perfetto che lo ha incoronato a sorpresa il migliore degli altri. Carlos Sainz ha chiuso la sessione di qualifiche di Monza con un inatteso terzo tempo in 1’19’’695 che domani gli consentirà di scattare dalla seconda fila alle spalle delle due imprendibili Mercedes di Hamilton e Bottas.

Lo spagnolo è stato autore di un ultimo tentativo quasi perfetto che gli ha consentito di precedere nella classifica dei tempi Sergio Perez per appena 25 millesimi.

Sainz è apparso decisamente soddisfatto durante le interviste di rito ed ha voluto sottolineare come il feeling con la sua McLaren sia stato subito ottimale dai primi giri percorsi in pista sin dal venerdì.

“Onestamente mi sono sentito a mio agio con la vettura sin dalle Libere. Sono riuscito a fare un gran bel giro da subito e poi ho cercato di raggiungere il 19’’6 che mi avrebbe garantito di partire tra i primi cinque e ci sono riuscito”.

L’ultimo tentativo di Sainz, però, non è stato immacolato. Lo spagnolo, infatti, ha commesso una piccola sbavatura alla Lesmo 1 che avrebbe potuto pregiudicare il risultato finale, ma il pilota della McLaren ha dato il massimo negli ultimi due settori per mettere una pezza all’errore compiuto all’inizio.

“Ho fatto un piccolo errore alla Lesmo 1 ed ho quasi perso il controllo della vettura. Sto ancora tremando per l’adrenalina perché alla Ascari ed alla Parabolica ho dovuto davvero volare”.

Carlos ha capito di dover chiedere il massimo alla sua McLaren per ottenere il terzo tempo ed ha rischiato non poco per mettere la sua vettura in seconda fila.

“Nel secondo tentativo della Q3 mi sono trovato nella posizione giusta. Non avevo iniziato il giro nel migliore dei modi ed avevo bisogno di affrontare in maniera perfetta le ultime curve. Ho rischiato tanto e l’azzardo ha pagato. Quando sono entrato alla Ascari ho capito che stavo chiudendo un gran bel giro”.

Dopo le belle performance viste nelle Libere riuscirà il pilota spagnolo a confermare il terzo posto anche in gara? Sainz si è mostrato piuttosto scettico da questo punto di vista…

“Non credo di avere il passo per il terzo posto, ma terremo duro. Pensavo che le Renualt ci sarebbero state davanti in qualifica ed invece sono alle nostre spalle”.