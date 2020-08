Leclerc: "E' triste vedere la Ferrari così in basso"

Desolante. Non ci sono altre parole per definire la giornata odierna della Ferrari, dove la miglior Rossa in classifica al termine delle Libere 2 del Gran Premio del Belgio è stata la numero 16 di Charles Leclerc, relegata addirittura in 15esima posizione.

Ai box del team di Maranello sono state sperimentate diverse soluzioni. Tra queste anche qualcosa di estremo, ma non ha funzionato. Leclerc, infatti, ha preferito fare un passo indietro e ripartire da dove aveva iniziato, senza però trovare il bandolo della matassa.

"Probabilmente è una sorpresa essere così indietro nella classifica dei tempi, soprattutto nelle Prove Libere 2. Abbiamo provato un sacco di cose. All'inizio ho provato qualcosa di abbastanza aggressivo a livello di deportanza ma non ha funzionato e siamo tornati indietro".

La situazione prestazionale della Ferrari è così insolita e frustrante che lo stesso Leclerc è parso più sfiduciato del solito e le sue parole non sono state che la conferma di questo comprensibile stato d'animo.

"Al momento non abbiamo un ritmo adeguato. Dobbiamo lavorare sodo per recuperare, ma non mi aspetto miracoli per questo fine settimana. Non è certo una bella sensazione ed è triste vedere la Ferrari così in basso".

"Come sempre il nostro lavoro da piloti è quello di dare il meglio di noi stessi ed è esattamente quello che sto cercando di fare, ma anche quello che sta cercando di fare Seb con questa macchina".

Leclerc ha infine parlato del problema più importante riscontrato questo pomeriggio sulla sua SF1000, ossia il bilanciamento. "Per ora stiamo faticando molto con il bilanciamento della macchina. Normalmente con la pioggia il bilanciamento non fa che peggiorare e i problemi che si hanno con l'asciutto peggiorano con l'asfalto bagnato. Sarà difficile se non riusciremo a trovare una soluzione per i problemi di bilanciamento che abbiamo avuto oggi".