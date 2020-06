Hamilton scende in piazza per Black Lives Matter

Lewis Hamilton è sempre più coinvolto nel movimento Black Lives Matter. Dopo la presa di posizione sui social, il sei volte campione del mondo ha preso parte ad una manifestazione tenutasi ieri a Londra e conclusasi nell’iconica cornice di Hyde Park.

“Oggi sono andato a Hyde Park per partecipare ad una protesta pacifica, e sono stato orgoglioso di vedere così tante persone di razze e background differenti che supportano questo movimento - ha scritto Lewis sui suoi social – sono orgoglioso si sostenere il movimento Black Lives Matter e la mia eredità nera, e sono felice di vedere persone di tutte le età esibire la loro adesione a Black Lives Matter manifestando appassionatamente come ho fatto io. Sono stato anche felice di vedere il supporto di tanti sostenitori bianchi, presenti in nome dell'uguaglianza per tutti. Sono estremamente convinto che il cambiamento arriverà, ma non possiamo fermarci ora”.

Hamilton è sceso in piazza con una maglietta nera “Black is a vibe” esibendo un cartello in mano con il messaggio “Black Lives Matter”. Dietro di lui, anche in questa occasione, la sua assistente Angela Cullen. In precedenza Lewis aveva pubblicato sui suoi social un messaggio indirizzato a chi non ha preso posizione in merito al movimento di protesta emerso spontaneamente dopo l’omicidio Floyd.

“Il vostro silenzio è ancora assordante – ha scritto Hamilton - potete anche essere persone non razziste, ma abbiamo bisogno che tutti dimostrino di essere contrari al razzismo. Aiutateci a diffondere il messaggio e a rendere consapevoli le persone delle ingiustizie e dei pregiudizi che le persone di colore affrontano quotidianamente, e lo fanno da centinaia di anni. Non possiamo più tacere, e abbiamo bisogno della vostra voce, abbiamo bisogno che voi usciate dalla vostra comfort-zone e che prendiate posizione. Incoraggiate la vostra famiglia, i vostri amici e i vostri colleghi a schierarsi, solo così potremo aiutare il mondo a cambiare”.