Ferrari F1-75 | Il muso modulare è geniale: sarà copiato!

La Ferrari ha deciso di rischiare: solo nei test di Barcellona si capirà se la F1-75 con la doppia Coca Cola (sotto e sopra), frutto dell’estremizzazione del concetto aerodinamico del doppio fondo sarà competitivo oppure no, ma per il momento dobbiamo rendere merito agli ingegneri della Gestione Sportiva per avere introdotto un’innovazione che certamente farà scuola nelle vetture a effetto suolo e che difficilmente potrà essere copiata a breve.

Di che si tratta? A Maranello hanno un muso che abbiamo definito “modulare”: non è realizzato in un solo pezzo, ma è scomposto in due parti. Quella che si innesta al telaio dovrebbe avere una funzione strutturale, utile a superare il crash test frontale, una prova che ha messo in difficoltà diversi team anche blasonati (Red Bull) prima di ottenere l’omologazione FIA, mentre la Ferrari ha meritato l’ok della Federazione Internazionale già in dicembre.

Ciò significherebbe che la seconda parte del muso, quella più profilata può essere modificata probabilmente senza dover sottoporre l’aerodinamica anteriore a un secondo crash test.

Nel disegno di Giorgio Piola si può osservare anche come il corpo principale del muso sia stato molto scavato nella parte inferiore per avere una maggiore riempimento di flusso che arriva dall'arco che si trova sotto al becco.

Si tratta di un cambiamento molto importante che ha permesso alla F1-75 di disporre di un muso innovativo, ma si tratta anche di una soluzione che è stata concepita non solo per velocizzare lo sviluppo, ma anche per risparmiare nel rispetto dei vincoli economici imposti dal budget cap.

Questa della Ferrari è la dimostrazione pratica di cosa voglia dire progettare una nuova macchina tenendo conto del regolamento finanziario: l’idea del Cavallino è geniale e vedrete che verrà analizzata con cura e copiata in futuro dalle altre squadre…