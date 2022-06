F1 | Williams: multata per il mancato rispetto del budget cap! La squadra di Grove non ha presentato la documentazione completa per la stagione 2021 entro i termini, la FIA ha deciso di sanzionarla con una multa di 25 mila dollari, dopo che il team ha collaborato pienamente nel cercare di porre rimedio alla violazione. E' curioso che a finire vittima cost cap sia stata una delle strutture più piccole del Circus.