F1 | Antonelli non vuole fare calcoli: “Prima chiudiamo i giochi iridati, meglio è”

Kimi Antonelli è arrivato a Baku con una vittoria in più nel suo bottino stagionale e un vantaggio in classifica che inevitabilmente alimenta domande sulla possibilità di chiudere i giochi con largo anticipo. Il successo conquistato sul Madring ha ulteriormente rafforzato la posizione del pilota Mercedes, ma Kimi non vuole cambiare l'approccio che lo ha accompagnato finora.

“Non è finita finché non è finita, finché non attraversiamo il traguardo il lavoro non è concluso. Per questo è importante continuare a dare il massimo in ogni gara, perché prima finisce, meglio è”.

Antonelli non nasconde di aver fatto qualche calcolo, ma sa anche che trasformare la gestione del vantaggio nell'obiettivo principale potrebbe essere controproducente. “È più facile a dirsi che a farsi, ma ho un grande supporto intorno a me, una grande famiglia e una grande squadra. Mi aiutano a restare con i piedi per terra e a concentrarmi gara per gara, su quello che devo fare nel presente”.

Anche perché Kimi non considera chiusa la partita. “Gli altri sono molto veloci. La McLaren è in grande forma, soprattutto con Lando, la Red Bull con Max è sempre lì e sembra che questo weekend porteranno degli aggiornamenti. E poi la Ferrari: con loro non sai mai, ma anche loro hanno il passo”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Il riferimento alla competitività degli avversari trova conferma proprio nell'ultima gara. Antonelli ha vinto a Madrid, ma è il primo a riconoscere che il risultato finale non ha rispecchiato completamente i valori espressi in pista. Nella chiacchierata avuta alla vigilia del weekend di Baku, Kimi ha ammesso che quel successo gli ha lasciato sensazioni differenti rispetto ad altre vittorie.

“Una vittoria è sempre una vittoria ed ero contento, però vincere in quel modo non ti dà lo stesso gusto. Non puoi compararla a un successo come Monza o Miami. È comunque bello vincere, ma non dà la stessa soddisfazione”.

Un concetto ribadito anche analizzando il potenziale della Mercedes. “A Madrid non eravamo i più veloci, la McLaren era chiaramente la macchina più veloce e Lando stava guidando molto bene. Poi, con un po' di fortuna, siamo riusciti a vincere”. Antonelli ha sottolineato come la W17 non sia stata sempre il riferimento assoluto, citando anche Zandvoort e Miami, ma abbia avuto dalla sua una qualità fondamentale: la costanza.

“La nostra macchina è stata molto forte e molto solida su tutti i circuiti. Non credo che siamo sempre stati i più veloci, ma siamo sempre stati lì davanti”. A Baku le caratteristiche del tracciato potrebbero però adattarsi bene alla Mercedes. La grande quantità di curve lente presente nella parte cittadina è un elemento che Antonelli considera favorevole alla W17.

“Dovrebbe essere una pista buona per noi perché ci sono tante curve lente e solitamente siamo forti in quel tipo di curva. Credo che qui possiamo andare bene, poi naturalmente vedremo”. Sul lunghissimo rettilineo azero potrebbe inoltre tornare protagonista la scia. “Credo che farà tantissimo, un po' come abbiamo visto a Monza. Quindi anche in qualifica sarà importante riuscire a trovare il gap giusto”.

Kimi Antonelli, Mercedes, vittoriso a Madrid Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Nelle battaglie ravvicinate Antonelli sta accumulando un'esperienza che considera preziosa, soprattutto quando dall'altra parte c'è Max Verstappen. Kimi ha citato un episodio avvenuto proprio a Madrid: dopo aver tentato di superare Norris all'esterno della seconda chicane, ha rinunciato all'attacco restituendo immediatamente la posizione. Verstappen ha letto la situazione e sfruttato lo spazio che si era creato.

“Max ha una visione incredibile della gara e di come posizionare la macchina. In pochissimo tempo riesce a leggere molto bene una situazione e a trovare un varco per guadagnare una posizione”. C'è anche un altro aspetto di Verstappen che ha colpito Antonelli. “Con Max c'è sempre un'incognita, soprattutto nelle prove libere. Non sai mai quale sia realmente il suo potenziale, perché quando conta riesce sempre a trovare qualcosa in più. È affascinante da vedere”.

Dopo Baku l'attenzione Mercedes si sposterà su Sepang, dove sulla W17 è atteso il primo importante pacchetto di aggiornamenti dopo quello introdotto in Canada. La Malesia rappresenterà un test particolarmente interessante perché il circuito presenta proprio una delle caratteristiche che, secondo Antonelli, hanno messo maggiormente in difficoltà la monoposto Mercedes.

“Sepang è una pista molto difficile per le gomme. Ha un asfalto molto aperto, una caratteristica che la nostra macchina soffre un po'. Sui circuiti riasfaltati, con un asfalto molto chiuso, poco tyre drag e poco surriscaldamento, siamo sempre andati forte. Quando invece l'asfalto è più aperto e ci espone al surriscaldamento pneumatici, facciamo un po' più fatica”.

L'aggiornamento previsto per Sepang servirà quindi anche a verificare se Mercedes sarà riuscita a ridurre questa sensibilità. “Sarà un ottimo test con gli aggiornamenti. Avremo più carico sulla macchina e sarà interessante vedere se riusciremo a migliorare anche sotto questo aspetto”.

Prima della Malesia c'è però Baku. E Antonelli non sembra intenzionato a trasformare il vantaggio accumulato in un motivo per correre sulla difensiva. Madrid gli ha consegnato un'altra vittoria, anche se non con il “gusto” di Monza o Miami. In Azerbaijan l'obiettivo resta quello seguito dall'inizio della stagione: continuare ad attaccare. Perché, come ha sintetizzato Kimi, “prima chiudiamo i giochi, meglio è”.