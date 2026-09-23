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F1 | Il motore del futuro prende forma: V8 3.0 turbo, 100 kW elettrici e 50 kg in meno

La FIA e i motoristi hanno trovato un accordo sui punti principali del prossimo ciclo tecnico. Scartata l’ipotesi dell’aspirato anche per i limiti di rumorosità dei circuiti cittadini. Elettronica semplificata, push to pass allo studio e possibile debutto già nel 2030.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Pubblicato:
Dettaglio tecnico Mercedes W17, Power Unit

Dettaglio tecnico Mercedes W17, Power Unit

Foto di: AG Photo

Le discussioni proseguono, ma il motore destinato a caratterizzare il prossimo ciclo tecnico del campionato mondiale di Formula 1 ha ormai preso forma. Gli incontri tra FIA e costruttori continueranno per definire gli ultimi dettagli, ma sui punti principali è stato raggiunto un sostanziale accordo. La direzione è quella di un ritorno ad una motorizzazione più semplice, leggera e soprattutto più vicina al concetto tradizionale di motore da competizione.

L’architettura V8 da 3 litri era nota da tempo. Uno dei temi che ha maggiormente diviso i motoristi nelle ultime discussioni è stato invece la presenza del turbocompressore. Sul tavolo c’era anche la possibilità di optare per un motore aspirato, soluzione che avrebbe garantito un sound destinato a conquistare soprattutto gli appassionati nostalgici della Formula 1 dei primi anni Duemila.

Alla fine ha però prevalso lo schieramento favorevole al turbo, e alla base della scelta ci sono ragioni che vanno oltre gli aspetti strettamente tecnici. Un V8 3.0 aspirato avrebbe infatti raggiunto livelli di rumorosità difficilmente compatibili con alcune delle attuali sedi del Mondiale.

Il problema riguarda soprattutto i circuiti cittadini. Melbourne, Miami, Madrid, Singapore, Baku e Las Vegas sono realtà nelle quali esistono vincoli legati alle emissioni sonore e l’arrivo di monoposto sensibilmente più rumorose rispetto alle attuali rischierebbe di creare problemi importanti, fino a mettere potenzialmente in discussione alcuni eventi.

Da qui la scelta di adottare un turbocompressore, che non dovrebbe essere di grandi dimensioni. Il compromesso consentirà comunque di ottenere un sound decisamente più importante rispetto a quello delle power unit attuali, mantenendolo però entro livelli compatibili con le esigenze dei diversi circuiti presenti in calendario.

Il nuovo V8 non sarà completamente slegato dall’elettrificazione. Il progetto prevede infatti la presenza di un motore elettrico da 100 kW, una potenza decisamente più contenuta rispetto a quella prevista dall’attuale generazione di power unit. Anche l’elettronica sarà molto più semplice.

L’obiettivo è mantenere un legame tecnologico con il mondo automotive senza però riproporre la complessità che ha caratterizzato l’ultima generazione di propulsori. La direzione emersa dalle discussioni è chiara: l’elettrico resterà parte della Formula 1, ma con un ruolo meno invasivo all’interno del pacchetto complessivo.

Un altro fronte sul quale la lezione degli ultimi anni sembra essere stata recepita riguarda il peso. L’obiettivo indicato per il nuovo propulsore è molto ambizioso: arrivare ad un'unità completa che pesi almeno 50 chilogrammi in meno rispetto alle power unit attuali. Un alleggerimento importante, destinato ad avere conseguenze anche sul progetto complessivo delle monoposto.

Restano ancora alcuni aspetti da finalizzare. Tra questi c’è il sistema che dovrà garantire ai piloti un plus di potenza utilizzabile nelle manovre di sorpasso. Non sembra esserci l’intenzione di recuperare il DRS utilizzato fino al termine della stagione 2025. La soluzione allo studio è più vicina alla filosofia del push to pass adottato in IndyCar: un incremento temporaneo di potenza che il pilota potrebbe utilizzare in determinate circostanze.

Sarà uno dei punti sui quali FIA e motoristi dovranno ancora trovare una definizione definitiva, così come resta aperta la questione relativa alla data di introduzione del nuovo regolamento.

Il progetto potrebbe infatti debuttare già nel 2030, anticipando la conclusione del ciclo tecnico iniziato con le power unit attuali. Per arrivare a questa soluzione sarà necessario trovare una convergenza tra tutte le parti coinvolte, ma le problematiche emerse con l’attuale generazione di propulsori hanno accelerato una riflessione che va oltre i singoli dettagli tecnici. Una Formula 1 che, dopo aver spinto molto sulla complessità tecnologica, sembra intenzionata a recuperare quanto prima un concetto più tradizionale di motore “racing”.

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