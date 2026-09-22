F1 | Cadillac: perché il tour de force con 8 GP in 11 settimane è una sfida doppia per un team così giovane

Almeno otto gare in undici settimane. In attesa di conoscere il calendario definitivo per il finale di stagione, con Imola sempre pronta a prendere il posto di Abu Dhabi per la chiusura del mondiale, le squadre si preparano a un vero tour de force, reso ancora più impegnativo dal rientro della tappa del Bahrain che si disputerà in Malesia.

Fortunatamente, il circuito di Kuala Lumpur non è particolarmente distante da quello di Singapore della settimana successiva, il che riduce gli spostamenti. Tuttavia, l’aggiunta di una gara implica che i team dovranno affrontare ben tre triplette consecutive intervallate da una sola settimana di pausa, a cui si sommerà il rush finale.

Ormai le squadre sono abituate a una seconda parte di stagione estremamente impegnativa, ma per un team appena nato in Formula 1 la sfida è decisamente più complessa, perché serve una catena di lavoro che funzioni senza sosta, dalla fabbrica alla pista. I team con più risorse e personale hanno da tempo introdotto programmi di rotazione, ma non è così per tutti e non per ogni figura professionale.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Ci sono squadre più piccole che non possono contare su gruppi di lavoro così ampi e ci sono figure, come gli ingegneri di pista, i direttori sportivi e gli ingegneri che ruotano attorno al pilota, dal performance engineer al driver performance engineer fino a chi gestisce l’utilizzo della Power Unit. Una sfida che coinvolge tutti, da chi opera in pista a chi segue le attività da casa, dovendo adattarsi ai vari fusi orari.

C’è anche un altro aspetto, perché avere così tante gare in così pochi fine settimana aggiunge pressione anche al reparto produzione. È vero che a questo punto della stagione le squadre dispongono già di un buon numero di scorte per diversi componenti della vettura e che le novità tendono a diminuire, ma in caso di problemi lo stress sul reparto produttivo aumenta, considerando che è già al lavoro sul progetto 2027.

“La sequenza di gare lontane che caratterizza gli ultimi mesi della stagione di Formula 1 mette sotto notevole pressione la scuderia. C’è pressione sul nostro gruppo in pista, costretto a viaggiare da un continente all’altro continuamente”, ha detto Marcin Budkowski, Team Principal Cadillac.

Sergio Perez, Cadillac Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Questo significa che per quei componenti della squadra che non possono essere sostituiti, sia per ruolo sia per mancanza di alternative, considerando anche le gerarchie interne tra i meccanici e i ruoli che ciascuno può coprire, il tempo a casa potrebbe ridursi a quattro o cinque giorni in quasi due mesi, ancor di più tenendo conto che per le trasferte più lontane si parte con largo anticipo.

“C’è pressione sul reparto produttivo, che deve tenere il passo con le esigenze di più gare concentrate in un periodo molto breve; e pressione sulle attività di supporto in fabbrica, dove il personale lavorerà a orari estremamente poco conciliabili con la vita quotidiana per assistere il team di gara, spesso dall’altra parte del mondo”.

C’è anche un altro fattore. Essendo il primo anno, non tutti i componenti sono fabbricati interamente in Cadillac, dato che è ancora una squadra in via di espansione, per cui si è affidata ad aziende terze per riuscire, ma non sempre è facile rispettare i tempi, soprattutto quando ci sono richieste ravvicinate.

Dettaglio tecnico Cadillac MAC-26 Foto di: AG Galli

Un tema interessante, anche perché dietro le quinte Cadillac sta attraversando una fase di trasformazione, sia per riuscire a espandersi, passaggio naturale considerando le ambizioni del team, sia per risolvere quelle scorciatoie di cui aveva parlato il Team Principal a Zandvoort. Ciò significa che la squadra deve convivere con questa evoluzione interna nello stesso momento in cui affronta la fase più intensa del campionato, un aspetto tutt’altro che semplice.

In questo contesto, Cadillac arriva a Baku con l’obiettivo di continuare a crescere senza perdere il ritmo. In Azerbaijan sono previsti piccoli aggiornamenti aerodinamici da valutare nelle prove libere alla ricerca di carico, l’elemento che più manca a questa vettura. Non dovrebbe nemmeno sorprendere se si vedranno di nuovo prese d’aria dei freni più generose per evitare problemi di surriscaldamento.

Accanto alle novità aerodinamiche, a Baku Sergio Perez utilizzerà finalmente la nuova specifica della Power Unit Ferrari, la ADUO 2, che la Rossa aveva introdotto a Monza ma senza disporre di un numero sufficiente di unità. Su un tracciato dove la gestione dell’energia avrà un peso importante, avere una Power Unit con più cavalli da sfruttare sui rettilinei sarà sicuramente un vantaggio.