F1 | McLaren, Baku è un altro esame: sulla MCL40 debutta un nuovo pacchetto e torna l'ala ribaltabile

Dopo la vittoria sfumata a Madrid a causa della Virtual Safety Car, che ha tolto dalle mani di Lando Norris un successo ormai certo dopo una netta supremazia mostrata nel primo stint, la McLaren ha come obiettivo quello di essere tra le grandi protagoniste della seconda metà di mondiale.

Quantomeno sulla carta, Baku non dovrebbe essere la pista ideale per esaltare le migliori qualità della MCL40, che trova la sua forza nei tratti a media e alta velocità. Lo stesso Lando Norris non ha nascosto come, nelle stradine della capitale azera, dove contano gli allunghi e la percorrenza delle curve più lente, la McLaren possa faticare più che altrove.

Tuttavia, in realtà il team di Woking è uscito da Madrid con segnali più rassicuranti rispetto a quanto suggerisca il risultato, perché dopo un venerdì titubante la McLaren ha impressionato sia al sabato sia alla domenica nei tratti lenti del terzo settore. Un’altra notizia positiva è che, nonostante i timori interni, la MCL40 è stata la vettura che ha gestito meglio il graining nelle fasi iniziali di gara.

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Certo, ciò non significa che all’improvviso tutti i punti deboli siano svaniti, anche perché a Monza le carenze in termini di efficienza aerodinamica e gestione dell’energia rispetto alla Mercedes sono emerse in maniera piuttosto chiara. Inoltre, è vero che a Madrid la McLaren aveva scelto un assetto più carico, soprattutto sull’ala posteriore, ma quanto visto nella capitale spagnola resta un segnale rassicurante e, soprattutto, incoraggiante.

È rassicurante perché si inserisce in un processo di sviluppo che a Woking prosegue senza sosta: anche a Baku il team introdurrà nuovi aggiornamenti, destinati a toccare aree piuttosto sensibili della vettura, con l’obiettivo di generare carico aerodinamico, ma in modo più efficiente. Andrea Stella aveva definito Monza come una sorta di prova del nove, ma anche Baku nasconde le sue insidie, rappresentando una sfida interessante.

"Stiamo ancora imparando qualcosa di nuovo su queste vetture a ogni gara, e in questa stagione abbiamo sia overperformato sia underperformato rispetto alle nostre aspettative in diversi appuntamenti", ha spiegato Rob Marshall, CTO della McLaren.

"Baku offrirà un altro test prezioso per la MCL40, grazie a un insieme di caratteristiche molto diverso dal solito. La gestione e l’erogazione dell’energia saranno particolarmente importanti, così come la gestione di gomme e freni, considerando che le vetture arrivano alla Curva 1 dopo il lungo rettilineo con questi elementi relativamente freddi".

Dettaglio tecnico McLaren MCL40 Foto di: AG Photo

Inoltre, Mercedes in Malesia porterà il suo grosso secondo pacchetto della stagione, per cui per tenere il passo occorre continuare a portare delle novità. Ma più che una questione di quantità, è stata la qualità degli sviluppi la vera arma della McLaren, non solo in questa stagione ma anche nelle precedenti. Come aveva anticipato Niel Houdley prima della sosta estiva, quello di Baku dovrebbe essere un pacchetto di novità più sostanzioso.

In Azerbaijan tornerà anche l’ala ribaltabile nella sua versione aggiornata, con modifiche alle leve dell’attuatore dopo i primi test svolti in Ungheria. A Madrid era stata messa da parte, considerando che le caratteristiche del tracciato spagnolo si adattavano meglio ad altre configurazioni di ala, ma a Baku dovrebbe tornare a essere una delle soluzioni più adatte.

Poiché le squadre devono decidere con attenzione come allocare le proprie risorse produttive, la McLaren ha scelto di destinare parte del budget all’adattamento della sola versione a basso carico alle esigenze dell’ala ribaltabile, là dove questa soluzione garantisce i vantaggi maggiori.

Al contrario, sulle piste più tradizionali e tortuose, dove il vantaggio dell’ala ribaltabile è minore, si è scelto di non adattare la versione ad alto carico, risparmiando risorse. È quanto accaduto anche a Madrid, dove è ricomparsa l’ala posteriore con le tre nervature sugli endplate, introdotta a Zandvoort per aumentare il carico.