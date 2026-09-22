F1 | Vasseur: "A Baku ci sono sempre sorprese: sarà importante mettere tutto insieme"

Nelle nove edizioni del GP di Azerbaijan già disputate la Ferrari non ha ancora raggiunto la vittoria, pur firmando cinque pole position e quattro podi. La statistica dice che il circuito cittadino di Baku, non ha regalato al Cavallino grandi soddisfazioni perché quello azero è un tracciato molto atipico con caratteristiche che devono essere abilmente coniugate nella giusta ricerca del setup frutto inevitabilmente di un compromesso: nella zona della città vecchia le monoposto transitano a pochi centimetri dai muri e nella zona del Castello c’è lo spazio per il passaggio di una sola vettura per volta.

Lo scenario si trasforma nella parte conclusiva del tracciato perché dopo l’ultima sequenza di curve inizia infatti un tratto di oltre due chilometri da percorrere con l’acceleratore a tavoletta esaltando le doti della power unit e l’efficienza aerodinamica allea ricerca delle più alte velocità di punta e di scie che possono avere un ruolo importante sia in qualifica sia in gara.

L’importante novità è che si correrà al sabato, con un programma anticipato di un giorno, per rispettare la Giornata della Memoria che ricorre ogni anno al 27 settembre.

Fred Vasseur è molto misurato nelle sue previsioni: “Nelle ultime gare la nostra vettura ha dimostrato un buon livello di competitività, ma abbiamo anche visto quanto sia importante mettere insieme ogni aspetto del fine settimana. Baku rappresenta una sfida molto diversa, in cui la fiducia nella vettura e l'esecuzione del lavoro saranno particolarmente importanti”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

L’esecuzione perfetta del weekend è un mantra che il team principal del Cavallino ama ripetere: “Baku è inoltre un circuito dove il weekend può riservare molte variabili e risultare imprevedibile, quindi dovremo rimanere concentrati su noi stessi, adattarci a qualsiasi situazione e cercare di sfruttare al massimo ogni opportunità”.

Leclerc effettuerà le prove libere del venerdì con il motore ADUO2 che è stato vittima dell'incidente di Monza con il monegasco: se non ci saranno problemi di affidabilità, Charles proseguirà il weekend con questa unità, anche se è molto probabile che per le qualifiche e la gara venga smarcato un quinto motore che manderebbe il ferrarista in penalità.

Sarà interessante scoprire come verrà parcellizzata l’energia elettrica nell’arco del giro: non dovrebbero esserci grandi problemi di ricarica della batteria, anche se il lungo rettilineo finale mostrerà in chiaro quali saranno i team che riusciranno a ottimizzare il rendimento della power unit sul veloce.