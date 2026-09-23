F1 | Ceccarelli: "Antonelli a Baku andrà all'attacco o farà il ragioniere? Non rinuncerà al suo stile"

A Baku si gareggia il sabato e la F1 anticipa di un giorno tutti gli appuntamenti. Normale, quindi, gettare uno sguardo in avanti con Riccardo Ceccarelli, mental coach e titolare di Formula Medicine. La gara azera, quindicesima in calendario potrebbe rappresentare uno spartiacque sulla stagione. Vedremo un Kimi Antonelli dominante o il giovane della Mercedes adotterà un ruolo da ragioniere? Quale atteggiamento dovremo aspettarci dal bolognese?

“Kimi è il pilota in testa al campionato. Finora ci ha stupito continuamente con le sue performance e direi che Monza è stata la ciliegina sulla torta. Nel Gran Premio di casa, parti ultimo e arrivi primo, consolidi la tua posizione di leader in Mercedes ma crei un vantaggio, non dico incolmabile, ma quasi per il titolo”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, sul podio di Monza dopo la rimonta dal 19esimo posto in griglia Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Monza ha rappresentato l'apoteosi e non si è fermato vincendo anche a Madrid. Credo che il GP di Baku diventi un crocevia sul futuro: Kimi si potrebbe permettere di pensare più alla gestione e meno alla performance. Pensando magari al risultato finale, alla conquista del campionato del mondo, un traguardo incredibile per la sua età, e quindi potrebbe cominciare a cambiare un po' sua l'attitudine”.

“Antonelli nel dubbio di un sorpasso rischioso può anche gestire, tanto non ha un avversario ben definito: dietro ci sono Russell, Hamilton e Norris che si mangiano i punti fra di loro e, quindi, non dovrebbero rappresentare un serio problema. Ma mi rendo conto che il mio ragionamento da persona matura, non potrebbe essere lo stesso di un ventenne e, quindi, sono proprio curioso di vedere quale sarà l’atteggiamento di Kimi a Baku”.

Finora il giovane emiliano non lo abbiamo visto risparmiarsi troppo con la Mercedes W17: ha collezionato otto vittorie su quattordici GP...

“La mia curiosità su Kimi sarà proprio questa: capire quale approccio avrà alle prossime gare. Perché avendo 81 punti di vantaggio potrebbe anche prendersi dei rischi per vincere altre gare, senza minare la sua leadership. Antonelli è un ragazzo molto intelligente e con i piedi per terra e sarà interessante vedere quale sarà il suo atteggiamento. Monza gli ha fatto girare l’angolo: è partito indietro e ha vinto dopo una rimonta spettacolare: è riuscito a scaldare le grandi masse di tifosi con una prestazione che è già entrata nella storia. Non devi dimostrare niente: puoi rilassarti un attimo e portare la macchina in fondo e gestire tutto il tuo vantaggio per arrivare a metterti la corona in testa”.

Ma quanto può essere importante continuare quello che è un momento magico senza rischiare di interromperlo?

“Quando sei giovane tendi a non fare troppi calcoli, guardi alla prossima tappa che è Baku e vuoi provare a continuare la sequenza di successi. È possibile che nella testa di Kimi ci sia proprio la fame di vittoria, la spinta ad aggiungere ancora un successo alle otto gare già colte. Credo che cercherà di raccogliere il massimo risultato possibile e a 20 anni può essere presto per fare il calcolatore, ma sono sicuro che non prenderà rischi inutili, ma solo calcolati”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Davide Cavazza

Nella scorsa puntata avevi sottolineato che Mercedes, McLaren e Red Bull, per motivi diversi sono squadre che hanno definito gerarchie interne molto chiare. Non in Ferrari dove, invece, si respira un po’ di nervosismo. Perché?

“Quando lasci due galletti liberi di correre, di competere, è normale che succeda quello che abbiamo visto a Monza: Certo, poi è emersa l’onestà di Charles che ha ammesso di essere andato un po' oltre il limite nello spingere Hamilton fuori pista, ma un conto è quando ragioni a mente fredda e un conto quando indossi il casco”.

“Nel momento in cui sei in gara vuoi conquistare il miglior risultato e, soprattutto, non essendo più in lotta per il mondiale è logico pensare alla supremazia interna alla Ferrari. L’intento è avere un predominio che può aiutare a conquistare i galloni sul campo di prima guida per l'anno prossimo. Non tanto per una logica di classifica, quanto nelle dinamiche del team, cercando una maggiore influenza sugli ingegneri nello sviluppo della macchina. Queste sono tutte situazioni che possono tirare la corda più nella direzione di un pilota che dell’altro. La sfida interna al Cavallino è normale, così come l’episodio del contatto di Monza lo considero fisiologico. Se ci sarà da combattere Lewis e Charles non si tireranno indietro perché in questo momento prevale più l'obiettivo personale dell'obiettivo di squadra”.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Leclerc, per la prima volta in carriera in F1, si trova nella condizione di essere dietro al “vecchietto” Hamilton...

“Questo aspetto Charles lo accetta suo malgrado. Da quando l’ho conosciuto che non aveva più di 13 anni, ha sempre mostrato la sua indole di voler vincere in qualsiasi cosa abbia fatto. Anche qui nella palestra mentale, quando faceva i test, doveva essere il migliore. Considero quella del monegasco una grande dote che lo spinge sempre a trovare il massimo della motivazione: non ha mai accettato di stare dietro anche in un giro in bicicletta”.

“L'energia e la motivazione sono i cavalli del motore cerebrale che un essere umano si porta dietro. Ovviamente, questa forza Charles la deve gestire in pista, senza andare oltre certi limiti. Sono sicuro che Leclerc cercherà di fare più punti di Hamilton. Il ferrarista è ancora mosso da una grande fame di vittoria e nel giorno in cui dovesse accettare la supremazia di un altro, vorrebbe dire che qualcosa si è rotto negli ingranaggi e non sarebbe più quello di prima. E non mi sembra quello il momento...”.