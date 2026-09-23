F1 | Red Bull annuncia il rinnovo di Isack Hadjar per la stagione 2027

Red Bull Racing ha annunciato di avere completato la propria coppia piloti per la stagione 2027 di Formula 1 con il rinnovo di contratto di Isack Hadjar.

Il pilota parigino, che quest'anno ha fatto il suo esordio nel team di Milton Keynes dopo avere impressionato nel 2025 - sua stagione d'esordio nel Circus iridato - con la Racing Bulls, ha visto allungarsi il suo contratto con Red Bull e sarà il compagno di squadra di Max Verstappen anche il prossimo anno.

Isack ha convinto i vertici del team con una buona prima metà di stagione. Spesso, infatti, il suo distacco da Verstappen è stato contenuto e ha fatto ciò che è richiesto da un secondo pilota. Da sottolineare, per altro, il tanto contestato podio a Monaco, che per diverse settimane è stato nelle mani di Pierre Gasly.

Con questa decisione, Red Bull ha definito il suo futuro prossimo. Max Verstappen è stato rinnovato almeno sino al 2030 e ora con l'allungamento di contratto di Isack Hadjar si fa più chiara la strategia per il 2027.

Laurent Mekies, CEO e Team Principal di Oracle Red Bull Racing, ha dichiarato: "Siamo molto entusiasti di continuare il nostro percorso insieme a Isack. Da quando è entrato a far parte del Team all’inizio dell’anno, è stato eccezionale dentro e fuori dalla pista, soprattutto considerando che questa è soltanto la sua seconda stagione in Formula 1. Per questo, prolungare il suo contratto è stata una decisione semplice".

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Fin dall’inizio, Isack si è immerso completamente nella squadra, trascorrendo ogni minuto possibile in fabbrica insieme ai suoi ingegneri per sviluppare la vettura, sempre desideroso di imparare e migliorare".

"Già dal primo weekend a Melbourne si è potuto vedere come abbia affrontato il salto di livello con una notevole freddezza e come si sia guadagnato il posto che occupa.

"Il periodo trascorso da quando ha subito l’infortunio è stato difficile per Isack, ma questo prolungamento è una testimonianza di quanto crediamo in lui e non vediamo l’ora di rivederlo in pista".

"Abbiamo ancora molti obiettivi che vogliamo raggiungere in questa stagione, ma è una grande sensazione sapere che piloti, ingegneri e tutte le persone che lavorano in fabbrica stanno andando nella stessa direzione, con lo stesso impegno e restando uniti".

Isack Hadjar, pilota Oracle Red Bull Racing, ha aggiunto: "Sono davvero entusiasta di continuare con Oracle Red Bull Racing. Sono arrivato in questo Team otto mesi fa e ho capito immediatamente la portata e l’ambizione di questa organizzazione".

"In fabbrica ci sono così tante persone di talento, e sei consapevole del privilegio di guidare per un Team così straordinario, al fianco di un quattro volte Campione del Mondo come Max".

"Dal momento in cui ho firmato, ho deciso di dedicarmi completamente al Team e, con il sostegno di Laurent e di tutti a Milton Keynes, sono riuscito a ripagare la fiducia che hanno riposto in me".

"Cerco continuamente di ascoltare, imparare e spingermi oltre ogni singolo giorno, e questo non fa che aumentare il mio entusiasmo per ciò che mi aspetta".

Hadjar rientrerà al volante della sua RB22 proprio in questo fine settimana, per il Gran Premio d'Azerbaijan a Baku. Il francese ha saltato i primi 3 appuntamenti svolti dopo la pausa estiva, quindi Zandvoort, Monza e Madrid, a causa di un infortunio al polso procurato durante un allenamento.