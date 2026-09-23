F1 | Simulazione Megaride: a Baku paga la trazione e bisogna curare le gomme posteriori

Dopo una settimana di stop, la F1 torna in pista sulle rive del Mar Caspio a Baku per il Gran Premio di Azerbaijan, giunto alla sua 10° edizione. Eccezionalmente, per evitare la sovrapposizione con la Giornata della Memoria nazionale azera, il weekend inizierà giovedì e la gara si disputerà nella giornata di sabato.

Da un cittadino all'altro, molto diversi

Il primo Gran Premio di Madrid si è concluso non senza polemiche: il timing della Virtual Safety Car, infatti, ha fortemente penalizzato Lando Norris che, fino a quel momento, era saldamente in testa. La VSC, infatti, è stata introdotta appena Lando ha superato l’ingresso ai box rendendo impossibile per lui effettuare la sosta in tempi ridotti.

Proprio grazie alla VSC, come direttamente ammesso dal pilota italiano, Kimi Antonelli conquista il suo ottavo successo stagionale confermandosi sempre più leader del mondiale. Solo quinto il compagno di squadra, Russell, staccato di quasi 30 secondi.

Anche la Red Bull riesce a trarre vantaggio con Max Verstappen che sale sul secondo gradino del podio dopo una bagarre nel primo giro sia con Hamilton, sia con Antonelli. Buon sesto posto per il compagno di squadra Lawson che sostituisce anche in questa gara l’infortunato Hadjar.

Domenica amara per Norris e la McLaren che occupano l’ultimo gradino del podio, mentre Piastri conferma il periodo di grande difficoltà piazzandosi solo ottavo alle spalle di un eccezionale Colapinto su Alpine.

Ferrari ancora in difficoltà: Hamilton, partito forte, è costretto al ritiro per un problema ai freni al sesto giro; Leclerc, dopo un lunghissimo stint con gomma hard con ottimo passo gara arriva solo quarto.

Grafico Megaride, GP Azerbaijan Foto di: MegaRide

Il setup è il frutto di un copromesso

Il circuito azero, collocato sulla costa del Mar Caspio, è caratterizzato da un layout misto: curve a 90 gradi, tratti stretti e tortuosi ed un lunghissimo rettilineo di quasi 2 km rendono estremamente complicata l’ottimizzazione del setup della vettura.

Dal punto di vista aerodinamico è richiesto un carico medio-basso per massimizzare la percorrenza dei primi due settori senza sacrificare la velocità di punta sul lunghissimo rettilineo finale, fondamentale per difendersi ed attaccare in gara.

Dal punto di vista meccanico, invece, il setup non sarà estremamente rigido per rendere agevole il passaggio sui cordoli soprattutto nel secondo settore nella famigerata zona del Castello.

Per questo weekend Pirelli conferma la gamma più morbida a sua disposizione: C3-C4-C5. Il circuito azero, infatti, non risulta essere particolarmente severo sulle coperture e l’asfalto risulta essere poco abrasivo.

Grafico Megaride, GP Azerbaijan Foto di: MegaRide

La zona del Castello stressa gli pneumatici

Gli ingegneri MegaRide, grazie alle loro simulazioni, confermano la bassa severità del tracciato per le gomme, pur sottolineando la presenza di alcuni punti critici che stressano gli pneumatici soprattutto in longitudinale a causa delle grandi trazioni richieste.

L’emblema tecnico di Baku è sicuramente la zona del Castello, da curva 8 a curva 12: la pista si restringe drasticamente in salita sfiorando le antiche mura di pietra. Qui è richiesta grande precisione da parte dei piloti ed un posteriore stabile per garantire la giusta trazione.

Attenzione a curva 1, dal punto di vista dell'usura è la più critica; si arriva infatti dal lunghissimo rettilineo e la probabilità di arrivare lunghi con un severo bloccaggio è molto elevata. Sarà un punto critico sia in qualifica che in gara.

Le usure sono molto basse

Le usure attese qui sono molto basse grazie alle ridotte sollecitazioni ed alla limitata abrasione del tracciato. Leggermente più sollecitate le posteriori e a rischio surriscaldamento a causa delle grandi trazioni richieste soprattutto nel primo settore caratterizzato da curve di natura stop ‘n go.

Una variabile da non sottovalutare è sicuramente l’ingresso della safety car data l’estrema vicinanza dei muretti alla pista: un piccolo errore potrebbe costare caro. Le strategie ai box dovranno quindi essere in grado di adattarsi agli avvenimenti in pista per non farsi sorprendere, anche se i sorpassi qui sono molto agevolati dalla presenza del lungo rettilineo finale.