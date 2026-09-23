F1 | Ocon annuncia: "Sono senza contratto per il 2027". Haas va alla caccia del sostituto

E' un Esteban Ocon in stile giocatore NBA quello che si è presentato a Baku, sede del Gran Premio d'Azerbaijan di Formula 1. Non c'entra nulla l'abbigliamento: niente canotte, né altri capi che portano a ricordare le stelle della lega di riferimento della pallacanestro, quanto un termine - free agent - che dà però il senso di ciò che in questo momento il francese è portato a vivere.

I 'free agent' in NBA sono i giocatori senza contratto e in cerca di un accordo. Ecco, Ocon si troverà a fine anno nella stessa condizione. L'accordo con Haas F1 è in scadenza ed è probabile che possa cambiare lido nei prossimi mesi.

"In questo momento sono 'free agent' per il prossimo anno. Ci sono cose che stiamo discutendo e che sono fuori dal mio controllo e ci sono altri argomenti che sono sempre fuori dal mio controllo. Dunque continuerò a spingere fino alla fine della stagione e vedremo poi come andrà".

Esteban ha fatto sapere di essere attualmente in contatto con altre squadre di Formula 1. L'obiettivo, infatti, è quello di rimanere nel Circus iridato, anche se i sedili rimasti disponibili per la prossima stagione sono in rapida diminuzione.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Sì, chiaramente sto parlando anche con altre squadre". Alla domanda se potrebbe essere ancora in Haas nel 2027, Esteban ha risposto con un laconico: "Vedremo".

Insomma, le porte in Haas sembrano essere, se non chiuse, almeno socchiuse. Il team statunitense - ormai lo sappiamo da tempo - sta valutando diversi profili. Nei Testing of Previous Cars fatti nelle settimane passate ha fatto provare piloti diversi tra loro, ma al contempo molto interessanti.

Al volante della Haas ci sono stati Leonardo Fornaroli, il quale fa parte dell'Academy McLaren e che smania per poter avere la propria opportunità nel Circus iridato; Rafael Camara, stella brasiliana della Ferrari Driver Academy e Rio Hirakawa, pilota giapponese in forza a Toyota Gazoo Racing nel World Endurance Championship e già autore di test interessanti con la squadra diretta da Ayao Komatsu.

La scelta per chi dovrà sostituire Esteban Ocon dovrebbe arrivare proprio da questo fiore dotato di appena tre petali, ma a loro modo tutti papabili per un posto in Haas dal 2027. Per ciò che riguarda Ocon, le porte verso la titolarità in F1 per il prossimo anno sembrano chiuse. L'obiettivo, quindi, è trovare un ruolo da riserva, così da non perdere il giro del grande Circus.