F1 | Gli impeding sono un tema reale. Hamilton: "Il gap di velocità tra chi usa l'ibrido e chi non lo usa è enorme"

Nel fine settimana atipico di Baku - con tutti i turni anticipati di una giornata - anche le dichiarazioni di alcuni piloti hanno regalato argomenti e risposte insolite, ma certamente interessanti.

Una di queste l'ha regalata Lewis Hamilton. Nel corso del secondo turno di prove libere, il 7 volte iridato che difende i colori della Ferrari si è reso involontario protagonista di un impeding ai danni di Liam Lawson, che stava sopraggiungendo a una velocità estremamente maggiore di quella del collega.

Hamilton, al termine delle Libere 2, ha spiegato perché nel 2026 - almeno su alcune piste - sia molto complesso evitare di commettere impeding

"Ne abbiamo discusso e sono sicuro che ne parleremo anche nel briefing dei piloti, considerando le regole che la FIA ci ha dato quest'anno. Quando arrivi al weekend, non hai dati o simulazioni che ti dicano: 'Ok, quando arrivi all'ultima curva e vai a pieno gas, e hai 500 cavalli in meno rispetto alla macchina che arriva dietro di te nel giro, questa è la distanza che devi avere prima che quello dietro possa raggiungerti'. Non ti dicono quale sarà la velocità di avvicinamento".

"Ero praticamente quattro secondi davanti (a Lawson). Arrivando all'ultima curva, stavo spingendo e riuscivo a vederlo, ma pensavo che il distacco fosse sufficiente. Quando siamo arrivati alla curva 18, la macchina ha semplicemente perso potenza e lui ha recuperato il distacco in maniera enorme".

"Potrebbe succedere a chiunque, quindi penso che servano indicazioni più chiare da parte loro. Nessuno dei piloti vuole finire nei guai, nessuno cerca di intralciare qualcun altro. Il nostro unico obiettivo è toglierci di mezzo e allo stesso tempo completare il nostro giro".

Questo è accaduto perché chi sta facendo un giro di preparazione al giro veloce, o comunque un giro lento, non usufruisce della potenza dell'ibrido. Questo per risparmiare energia in vista del rettilineo ed è norma che venga utilizzato solo il motore termico. Poi, da un certo punto in avanti, il pilota inizia a usare l'ibrido per avere la potenza necessaria per sfruttarla nel rettilineo e avere vantaggi sul giro veloce.

Chi invece è nel giro veloce sta usando l'ibrido e la differenza tra il pilota che è nel giro veloce usando l'ibrido, e chi invece è nel giro di lancio (magari anche a gas spalancato, ma usando solo il motore termico) è enorme. E se ti trovi in traiettoria pur chiedendo tanto al V6, il delta di prestazione tra le due vetture è così grande da portare chi è dietro a colmare il gap rapidamente e a creare più facilmente un impeding. Proprio come abbiamo visto accadere oggi a Baku tra Lewis Hamilton (colui che ha fatto l'infrazione involontaria) e Liam Lawson (chi ha subito l'accaduto).

Liam Lawson, Racing Bulls Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A tal proposito, proprio il pilota della Racing Bulls ha sostenuto questa tesi alla fine delle Libere 2 di Baku:

"Purtroppo è semplicemente il modo in cui sono regolamentate le cose: può capitare una situazione del genere e, ovviamente, quando sei la macchina che arriva da dietro è piuttosto rischioso, indipendentemente da quale dei due piloti tu sia, a essere onesti".

"Ma, a dire il vero, non c'è molto che si possa fare se si guarda alla situazione. Lewis esce dalla curva 16 a pieno gas, ha due o tre secondi di vantaggio su di me, che normalmente sono più che sufficienti, ma la differenza di velocità è semplicemente enorme. Lui non sta utilizzando alcuna potenza, io invece sto utilizzando tutta quella disponibile, e ci sono 60, 70, 80 km/h di differenza di velocità. Il problema è che, se lui si sposta prima della curva 18 e rallenta, e poi c'è un'altra macchina dietro di me, la differenza di velocità diventa enorme".

"Quindi è qualcosa che dobbiamo valutare durante la notte, per capire se possiamo fare qualcosa. Onestamente, però, dovrebbe essere qualcosa da fare prima della curva 16, perché una volta usciti da quella curva e quando hai ormai preso il tuo impegno, non c'è davvero più nulla che si possa fare. È stato semplicemente un episodio sfortunato".

Hamilton ha anche dichiarato che questo sarà un tema che dovrà essere affrontato al briefing dei piloti, così da pensare a una soluzione valida che possa evitare, o anche solo diminuire sensibilmente, gli impeding.

"Penso che ne parleremo nel briefing dei piloti, per capire cosa possiamo fare. Io ho detto loro che, quando facciamo un giro lanciato, in un singolo giro, dovremmo avere la massima potenza disponibile in uscita dall'ultima curva. Quando passi attraverso la curva 19, il sistema si resetta e hai un po' più di potenza rispetto all'altra macchina".

"Dovrebbe semplicemente essere vietato andare piano attraverso le curve 18 e 19. Anche se sei in un giro lento, devi comunque affrontare le curve 18 e 19 a pieno gas e con tutta la potenza disponibile. In questo modo nessuno andrebbe mai piano in quel tratto. Penso che sia qualcosa di cui parleremo nel briefing dei piloti".