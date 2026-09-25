WEC | Fuji, Libere 1: l'aria di casa galvanizza subito Hirakawa e la Toyota
Il giapponese sfrutta bene le gomme morbide e svetta battendo Cadillac, Ferrari e Alpine, Genesis sesta, indietro le BMW. In LMGT3 doppietta McLaren-Garage 59 davanti a Corvette-TF e Ford-Proton.
Foto di: FIAWEC - DPPI
Ryo Hirakawa e la Toyota cominciano subito a far capire ai rivali del FIA World Endurance Championship chi sono i padroni di casa al Fuji, svettando nelle Prove Libere 1 di preparazione alla 6h che si svolgerà domenica.
Sotto un cielo nuvoloso che torna a minacciare la pioggia scesa nei giorni scorsi sul tracciato giapponese che sorge ai piedi del celebre monte, i 90' di sessione non hanno subìto particolari interruzioni, a parte un breve Full Course Yellow per rimuovere detriti in curva 3.
Al volante della TR010 Hybrid #8, Hirakawa si è quasi subito portato al comando in 1'29"694 sfruttando le gomme morbide portate da Michelin, prima di cedere il volante ai compagni Buemi/Hartley per proseguire il lavoro con le medie.
L'idolo locale ha terminato poi da imbattuto in Classe HYPERCAR con 0"343 di vantaggio nei confronti della Cadillac-Jota #12, mentre la Ferrari #50 vincitrice ad Austin è terza a mezzo secondo dalla vetta grazie al crono siglato da Antonio Fuoco.
A seguire abbiamo Cadillac-Jota #38, Alpine #36 e Genesis #19 ad occupare le posizioni dalla 4a alla 6a, con ritardi tra i 7 ed 8 decimi, mentre alle loro spalle, tutte con 0"9 di margine dal primato e separate da centesimi, troviamo Aston Martin #007, Toyota #7 e le Ferrari #83 di AF Corse e #51, tutti autori di tanti giri con gomme medie, tranne Kamui Kobayashi che ha provato anch'esso le morbide come il suo compagno Hirakawa in avvio.
Le BMW #20 e #15 concludono al 12° e 13° posto provando ad utilizzare una copertura morbida (anteriore destra) assieme alle altre medie, la tipologia preferita da tutti gli altri e che vede le Peugeot chiudere al 14° e 17° posto oltre il secondo di ritardo dal leader.
Foto di: WEC
In Classe LMGT3 è la McLaren-Garage 59 #58 a prendersi il primato in 1'40"214 per mano di Finn Gehrsitz, che avviandosi verso la conclusione del turno è riuscito a scavalcare la 720 #10 del suo collega Tom Fleming per 0"043.
Vicino alle vetture inglesi c'è terza la Corvette-TF Sport #34, con in scia le Ford-Proton Competition #77 e #88 a completare la Top5.
Le Lexus-ASP ottengono invece il sesto e ottavo tempo, separate dalla BMW-WRT #32, con Mercedes-Iron Lynx #61 e Ferrari-AF Corse #54 che chiudono la lista dei primi 10 racchiusi nello spazio di 0"538, fuori dai quali restano le Porsche-Manthey e le Aston Martin-Heart of Racing.
Le Prove Libere 2 sono in programma alle ore 14;30 locali, le 7;30 in Italia.
FP1
|Cla
|Team
|#
|Piloti
|Auto
|Giri
|Tempo
|Distacco
|km/h
|1
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|50
|
1'29.694
|183.142
|2
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|W. Stevens N. Nato
|Cadillac V-Series.R
|49
|
+0.343
1'30.037
|0.343
|182.444
|3
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|48
|
+0.509
1'30.203
|0.166
|182.109
|4
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|E. Bamber S. Bourdais J. Aitken
|Cadillac V-Series.R
|50
|
+0.707
1'30.401
|0.198
|181.710
|5
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|43
|
+0.807
1'30.501
|0.100
|181.509
|6
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|51
|
+0.824
1'30.518
|0.017
|181.475
|7
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble
|Aston Martin Valkyrie
|35
|
+0.948
1'30.642
|0.124
|181.227
|8
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. De Vries
|Toyota GR010 - Hybrid
|48
|
+0.965
1'30.659
|0.017
|181.193
|9
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Ye R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|45
|
+0.986
1'30.680
|0.021
|181.151
|10
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|51
|
+0.995
1'30.689
|0.009
|181.133
|11
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|C. Milesi F. Habsburg-Lothringen
|Alpine A424
|40
|
+1.061
1'30.755
|0.066
|181.001
|12
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast S. Van Der Linde
|BMW M Hybrid V8
|54
|
+1.155
1'30.849
|0.094
|180.814
|13
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor
|BMW M Hybrid V8
|54
|
+1.221
1'30.915
|0.066
|180.683
|14
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|49
|
+1.300
1'30.994
|0.079
|180.526
|15
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sorensen
|Aston Martin Valkyrie
|48
|
+1.303
1'30.997
|0.003
|180.520
|16
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
| A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|49
|
+1.358
1'31.052
|0.055
|180.411
|17
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|44
|
+1.822
1'31.516
|0.464
|179.496
|18
|
Garage 59 LMGT3
|58
| A. West F. Gehrsitz
B. Goethe
|McLaren 720S GT3 Evo
|45
|
+10.520
1'40.214
|8.698
|163.917
|19
|
Garage 59 LMGT3
|10
|
A. Au
T. FlemingM. Kirchhofer
|McLaren 720S GT3 Evo
|45
|
+10.563
1'40.257
|0.043
|163.846
|20
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. DempseyS. Yoluç C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|45
|
+10.702
1'40.396
|0.139
|163.620
|21
|
Proton Competition LMGT3
|77
| E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|47
|
+10.757
1'40.451
|0.055
|163.530
|22
|
Proton Competition LMGT3
|88
|S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant
|Ford Mustang GT3
|43
|
+10.894
1'40.588
|0.137
|163.307
|23
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
| T. Rompuy
H. David
E. Masson
|Lexus RC F GT3
|41
|
+10.911
1'40.605
|0.017
|163.280
|24
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|D. Leung S. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3 Evo
|36
|
+10.923
1'40.617
|0.012
|163.260
|25
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|R. Umbrărescu C. Schmid J. López
|Lexus RC F GT3
|40
|
+10.927
1'40.621
|0.004
|163.254
|26
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|M. Berry R. Andrade M. Martin
|Mercedes AMG GT3
|47
|
+11.007
1'40.701
|0.080
|163.124
|27
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3 Evo
|46
|
+11.058
1'40.752
|0.051
|163.041
|28
|
TEAM WRT LMGT3
|69
| A. McIntosh P. Thompson
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|44
|
+11.138
1'40.832
|0.080
|162.912
|29
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|Y. Shahin R. Pera R. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|49
|
+11.150
1'40.844
|0.012
|162.893
|30
|
IRON LYNX LMGT3
|79
|
J. ZelgerM. Cressoni L. Hodenius
|Mercedes AMG GT3
|28
|
+11.193
1'40.887
|0.043
|162.823
|31
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3 Evo
|44
|
+11.224
1'40.918
|0.031
|162.773
|32
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. NewellD. Barrichello J. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|42
|
+11.237
1'40.931
|0.013
|162.752
|33
|
TF Sport LMGT3
|33
|B. Keating J. Edgar N. Catsburg
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|45
|
+11.249
1'40.943
|0.012
|162.733
|34
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. CottinghamT. Boguslavskiy A. Güven
|Porsche 911 GT3 R
|49
|
+11.443
1'41.137
|0.194
|162.421
|35
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|42
|
+11.722
1'41.416
|0.279
|161.974
|Guarda i risultati completi
Condividi o salva questo articolo
Ultime notizie
F1 | Cadillac piazza tre colpi sul mercato dei tecnici e c'è anche un ex progettista Red Bull
WEC | Fuji, Libere 2: Alpine ed Aston Martin in vetta, poi le Genesis
WEC | Fuji, Libere 1: l'aria di casa galvanizza subito Hirakawa e la Toyota
Mitico: Giampaolo Dallara è entrato a far parte dell'Automotive Hall of Fame!
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments