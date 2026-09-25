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Prove Libere
WEC 6h del Fuji

WEC | Fuji, Libere 1: l'aria di casa galvanizza subito Hirakawa e la Toyota

Il giapponese sfrutta bene le gomme morbide e svetta battendo Cadillac, Ferrari e Alpine, Genesis sesta, indietro le BMW. In LMGT3 doppietta McLaren-Garage 59 davanti a Corvette-TF e Ford-Proton.

Francesco Corghi
Pubblicato:
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010 - Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Foto di: FIAWEC - DPPI

Ryo Hirakawa e la Toyota cominciano subito a far capire ai rivali del FIA World Endurance Championship chi sono i padroni di casa al Fuji, svettando nelle Prove Libere 1 di preparazione alla 6h che si svolgerà domenica.

Sotto un cielo nuvoloso che torna a minacciare la pioggia scesa nei giorni scorsi sul tracciato giapponese che sorge ai piedi del celebre monte, i 90' di sessione non hanno subìto particolari interruzioni, a parte un breve Full Course Yellow per rimuovere detriti in curva 3.

Al volante della TR010 Hybrid #8, Hirakawa si è quasi subito portato al comando in 1'29"694 sfruttando le gomme morbide portate da Michelin, prima di cedere il volante ai compagni Buemi/Hartley per proseguire il lavoro con le medie.

L'idolo locale ha terminato poi da imbattuto in Classe HYPERCAR con 0"343 di vantaggio nei confronti della Cadillac-Jota #12, mentre la Ferrari #50 vincitrice ad Austin è terza a mezzo secondo dalla vetta grazie al crono siglato da Antonio Fuoco.

A seguire abbiamo Cadillac-Jota #38, Alpine #36 e Genesis #19 ad occupare le posizioni dalla 4a alla 6a, con ritardi tra i 7 ed 8 decimi, mentre alle loro spalle, tutte con 0"9 di margine dal primato e separate da centesimi, troviamo Aston Martin #007, Toyota #7 e le Ferrari #83 di AF Corse e #51, tutti autori di tanti giri con gomme medie, tranne Kamui Kobayashi che ha provato anch'esso le morbide come il suo compagno Hirakawa in avvio.

Le BMW #20 e #15 concludono al 12° e 13° posto provando ad utilizzare una copertura morbida (anteriore destra) assieme alle altre medie, la tipologia preferita da tutti gli altri e che vede le Peugeot chiudere al 14° e 17° posto oltre il secondo di ritardo dal leader.

Foto di: WEC

In Classe LMGT3 è la McLaren-Garage 59 #58 a prendersi il primato in 1'40"214 per mano di Finn Gehrsitz, che avviandosi verso la conclusione del turno è riuscito a scavalcare la 720 #10 del suo collega Tom Fleming per 0"043.

Vicino alle vetture inglesi c'è terza la Corvette-TF Sport #34, con in scia le Ford-Proton Competition #77 e #88 a completare la Top5.

Le Lexus-ASP ottengono invece il sesto e ottavo tempo, separate dalla BMW-WRT #32, con Mercedes-Iron Lynx #61 e Ferrari-AF Corse #54 che chiudono la lista dei primi 10 racchiusi nello spazio di 0"538, fuori dai quali restano le Porsche-Manthey e le Aston Martin-Heart of Racing.

Le Prove Libere 2 sono in programma alle ore 14;30 locali, le 7;30 in Italia.

 

FP1

Tutte le statistiche
 
Cla Team # Piloti Auto Giri Tempo Distacco km/h
1
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 50

1'29.694

   183.142
2
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato Cadillac V-Series.R 49

+0.343

1'30.037

 0.343 182.444
3
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 48

+0.509

1'30.203

 0.166 182.109
4
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 50

+0.707

1'30.401

 0.198 181.710
5
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 43

+0.807

1'30.501

 0.100 181.509
6
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 51

+0.824

1'30.518

 0.017 181.475
7
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble Aston Martin Valkyrie 35

+0.948

1'30.642

 0.124 181.227
8
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. De Vries Toyota GR010 - Hybrid 48

+0.965

1'30.659

 0.017 181.193
9
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Ye Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 45

+0.986

1'30.680

 0.021 181.151
10
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 51

+0.995

1'30.689

 0.009 181.133
11
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 France C. Milesi Austria F. Habsburg-Lothringen Alpine A424 40

+1.061

1'30.755

 0.066 181.001
12
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. Van Der Linde BMW M Hybrid V8 54

+1.155

1'30.849

 0.094 180.814
13
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 54

+1.221

1'30.915

 0.066 180.683
14
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 49

+1.300

1'30.994

 0.079 180.526
15
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Aston Martin Valkyrie 48

+1.303

1'30.997

 0.003 180.520
16
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 49

+1.358

1'31.052

 0.055 180.411
17
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 44

+1.822

1'31.516

 0.464 179.496
18
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 45

+10.520

1'40.214

 8.698 163.917
19
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo 45

+10.563

1'40.257

 0.043 163.846
20
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluç Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 45

+10.702

1'40.396

 0.139 163.620
21
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 47

+10.757

1'40.451

 0.055 163.530
22
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 43

+10.894

1'40.588

 0.137 163.307
23
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 41

+10.911

1'40.605

 0.017 163.280
24
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 36

+10.923

1'40.617

 0.012 163.260
25
AKKODIS ASP Team LMGT3
87 Romania R. Umbrărescu Austria C. Schmid Argentina J. López Lexus RC F GT3 40

+10.927

1'40.621

 0.004 163.254
26
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 47

+11.007

1'40.701

 0.080 163.124
27
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 46

+11.058

1'40.752

 0.051 163.041
28
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 44

+11.138

1'40.832

 0.080 162.912
29
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 49

+11.150

1'40.844

 0.012 162.893
30
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3 28

+11.193

1'40.887

 0.043 162.823
31
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 44

+11.224

1'40.918

 0.031 162.773
32
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 42

+11.237

1'40.931

 0.013 162.752
33
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar Netherlands N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 45

+11.249

1'40.943

 0.012 162.733
34
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Güven 		Porsche 911 GT3 R 49

+11.443

1'41.137

 0.194 162.421
35
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 42

+11.722

1'41.416

 0.279 161.974
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