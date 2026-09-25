WEC | Fuji, Libere 1: l'aria di casa galvanizza subito Hirakawa e la Toyota

Ryo Hirakawa e la Toyota cominciano subito a far capire ai rivali del FIA World Endurance Championship chi sono i padroni di casa al Fuji, svettando nelle Prove Libere 1 di preparazione alla 6h che si svolgerà domenica.

Sotto un cielo nuvoloso che torna a minacciare la pioggia scesa nei giorni scorsi sul tracciato giapponese che sorge ai piedi del celebre monte, i 90' di sessione non hanno subìto particolari interruzioni, a parte un breve Full Course Yellow per rimuovere detriti in curva 3.

Al volante della TR010 Hybrid #8, Hirakawa si è quasi subito portato al comando in 1'29"694 sfruttando le gomme morbide portate da Michelin, prima di cedere il volante ai compagni Buemi/Hartley per proseguire il lavoro con le medie.

L'idolo locale ha terminato poi da imbattuto in Classe HYPERCAR con 0"343 di vantaggio nei confronti della Cadillac-Jota #12, mentre la Ferrari #50 vincitrice ad Austin è terza a mezzo secondo dalla vetta grazie al crono siglato da Antonio Fuoco.

A seguire abbiamo Cadillac-Jota #38, Alpine #36 e Genesis #19 ad occupare le posizioni dalla 4a alla 6a, con ritardi tra i 7 ed 8 decimi, mentre alle loro spalle, tutte con 0"9 di margine dal primato e separate da centesimi, troviamo Aston Martin #007, Toyota #7 e le Ferrari #83 di AF Corse e #51, tutti autori di tanti giri con gomme medie, tranne Kamui Kobayashi che ha provato anch'esso le morbide come il suo compagno Hirakawa in avvio.

Le BMW #20 e #15 concludono al 12° e 13° posto provando ad utilizzare una copertura morbida (anteriore destra) assieme alle altre medie, la tipologia preferita da tutti gli altri e che vede le Peugeot chiudere al 14° e 17° posto oltre il secondo di ritardo dal leader.

Foto di: WEC

In Classe LMGT3 è la McLaren-Garage 59 #58 a prendersi il primato in 1'40"214 per mano di Finn Gehrsitz, che avviandosi verso la conclusione del turno è riuscito a scavalcare la 720 #10 del suo collega Tom Fleming per 0"043.

Vicino alle vetture inglesi c'è terza la Corvette-TF Sport #34, con in scia le Ford-Proton Competition #77 e #88 a completare la Top5.

Le Lexus-ASP ottengono invece il sesto e ottavo tempo, separate dalla BMW-WRT #32, con Mercedes-Iron Lynx #61 e Ferrari-AF Corse #54 che chiudono la lista dei primi 10 racchiusi nello spazio di 0"538, fuori dai quali restano le Porsche-Manthey e le Aston Martin-Heart of Racing.

Le Prove Libere 2 sono in programma alle ore 14;30 locali, le 7;30 in Italia.