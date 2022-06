F1 | AlphaTauri: Marko conferma Gasly, ma la McLaren è alla finestra

Carica lettore audio

Dopo la conferma di Sergio Perez, i piani della Red Bull non prevedono per il 2023 novità nella line-up dei piloti AlphaTauri. È quanto emerge dalle parole di Helmut Marko, convinto che Pierre Gasly non abbia alternative di mercato migliori rispetto alla squadra in cui milita dalla metà del 2019. La conferma di Perez ha ribadito la chiusura delle porte Red Bull per il pilota francese, ma in questa occasione Gasly non è stato colto di sorpresa.

"Prima della firma (di Perez) ho ovviamente parlato con Gasly – ha chiarito Marko - gli ho spiegato la situazione e in futuro vedremo cosa accadrà con Pierre dopo il 2023". Gasly ha un contratto che termina alla fine del prossimo anno, ma più fonti hanno rivelato che non si tratta di un accordo blindato, e lo stesso Marko non è stato categorico quando gli è stato chiesto se sarebbe disposto a liberare il suo pilota qualcosa lo chiedesse.

"Quale sarebbe l'alternativa di Pierre? – ha confermato - Non credo che al momento ci sia alcuna alternativa significativamente migliore di AlphaTauri". Quella del consulente della Red Bull è una mezza verità, perché se è vero che al momento Gasly non ha trattative con i top-team, nel paddock da diverse gare ci sono rumors secondo i quali il pilota francese sarebbe nel mirino della McLaren qualora il rapporto con Daniel Ricciardo dovesse concludersi con una stagione d’anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

Il passaggio di Alexander Rossi nel team McLaren Indycar ha fatto ipotizzare una candidatura seria di Pato O’Ward nel programma Formula 1, ma il responsabile della squadra statunitense, Taylor Kiel, ha confermato il messicano per il 2023 in un programma che prevedere tre monoposto.

Qualora non ci dovessero essere le condizioni per il proseguimento con Ricciardo, la McLaren sarà costretta ad andare su un mercato che non offre molte alternative se l’obiettivo è quello di puntare ad un pilota d’esperienza in grado di garantire alla squadra i punti per la classifica Costruttori, diventata una fonte di reddito cruciale per l’economia delle squadre.

Gasly sarebbe di fatto la soluzione migliore, ma resta lo scoglio del contratto Red Bull. “Presumo che i nostri piloti AlphaTauri (per il 2023) non subiranno cambiamenti”, ha sottolineato Marko, anche perché al momento tra i giovani dello junior team non ci sono candidati emersi in modo da rendere necessario un sedile in Formula 1 in tempi brevi. Lo scenario non è dei semplici e diventerà chiaro solo in estate, ma la buona notizia per Gasly è la certezza di essere passato da ruolo di giovane pilota Red Bull ad una realtà contesa dal mercato.