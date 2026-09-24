Mitico: Giampaolo Dallara è entrato a far parte dell'Automotive Hall of Fame!

È una leggenda vivente e merita il riconoscimento che gli hanno tributato in America. Giampaolo Dallara, fondatore e Presidente di Dallara, è entrato a far parte dell’Automotive Hall of Fame, il più prestigioso riconoscimento internazionale riservato alle personalità che hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo dell’industria automobilistica mondiale. La cerimonia si è svolta ieri a Detroit, riunendo alcuni dei più autorevoli protagonisti del settore automotive globale.

L’ingresso dell’Ingegner Dallara nella Hall of Fame rappresenta il riconoscimento di oltre sessant’anni di attività dedicati all’innovazione, all’ingegneria e al motorsport.

Nella motivazione ufficiale, Giampaolo Dallara è stato premiato per aver promosso l’eccellenza ingegneristica nel mondo delle competizioni e per aver fondato una delle più influenti aziende Costruttrici di vetture da corsa a livello internazionale.

Giampaolo Dallara è entrato nella Automotive Hall of Fame nella cerimonia di Detroit Foto di: Dallara

A rendere ancora più significativa la serata è stata la presenza di Eddie Cheever, vincitore della 500 Miglia di Indianapolis del 1998, che ha presentato Giampaolo Dallara al pubblico della cerimonia. Nel suo intervento, Cheever ha ricordato il percorso professionale e umano condiviso con l’ingegnere, ripercorrendo una storia che affonda le proprie radici proprio nella vittoria ottenuta a Indianapolis nel 1998 con un telaio Dallara, il primo successo del costruttore italiano nella gara più celebre degli Stati Uniti.

Con la Classe 2026 sono stati accolti nella Automotive Hall of Fame anche Akio Toyoda, Chairman di Toyota Motor Corporation; i fondatori di TomTom, Harold Goddijn, Corinne Vigreux, Peter Frans Pauwels e Pieter Geelen; oltre a Tom Barrett e Russ Jackson, fondatori di Barrett-Jackson.

Fondata nel 1939, la Automotive Hall of Fame ha celebrato nel corso della propria storia alcune delle figure più influenti dell’automobile mondiale, tra cui Henry Ford, Enzo Ferrari, Soichiro Honda, Ferdinand Porsche, Ayrton Senna e Sergio Marchionne.

Giampaolo Dallara celebrato per il suo ingresso nell'Automotive Hall of Fame Foto di: Dallara

L’ingresso di Giampaolo Dallara aggiunge così un nuovo nome italiano a un elenco che raccoglie i protagonisti capaci di lasciare un’impronta duratura nella storia dell’automotive.

Il riconoscimento arriva a pochi mesi dall’ingresso dell’ingegnere nella Indianapolis Motor Speedway Hall of Fame e conferma il valore del contributo offerto da Dallara allo sviluppo del motorsport internazionale e, in particolare, delle competizioni statunitensi, dove l’azienda è oggi protagonista come fornitore esclusivo dei telai della F Indy.

Da Varano de’ Melegari a Detroit, il percorso di Giampaolo Dallara continua così a rappresentare una delle storie più significative dell’ingegneria italiana applicata all’automobile e alle competizioni, una storia che la comunità automotive internazionale ha voluto celebrare inserendolo tra le proprie figure più influenti e rappresentative.

