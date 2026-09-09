F1 | La Williams fa un tuffo nel passato: a Madrid avrà una livrea che riprende i suoi colori del 1981

La Formula 1 torna a Madrid e Williams ha deciso di onorare questo Gran Premio con un omaggio che profuma di storia e di identità. La squadra britannica ha scelto di riportare in vita i colori della FW07C, la vettura che nel 1981 conquistò il titolo mondiale e che rappresenta uno dei capitoli più luminosi della sua tradizione.

È un richiamo diretto all’ultima volta in cui la F1 aveva corso nei dintorni di Madrid, sullo storico (quanto bello) circuito di Jarama, quando Alan Jones e Carlos Reutemann difendevano i colori di un team che allora era sinonimo di avanguardia in lotta per il titolo iridato, bissando quello già vinto l'anno prima, nel 1980.

La livrea speciale, che accompagnerà Carlos Sainz nel suo primo Gran Premio nella città dove è nato e cresciuto, e Alex Albon nel suo tentativo di riportare punti a Grove, è un intreccio di bianco, verde e blu navy e riprende proprio i colori storici del tempo.

Livrea Williams Foto di: Williams

Non è solo un esercizio estetico, ma un messaggio chiaro che la Williams ha voluto dare più volte nell'ultimo anno, anche con la ripresa del logo storico: il team vuole ricostruire il proprio futuro partendo dalle fondamenta che l’hanno resa grande.

La presentazione, avvenuta nel cuore di Madrid, in Plaza De Callao, ha trasformato la Fan Zone in un piccolo viaggio nel tempo. Per Sainz sarà la tredicesima gara di casa, dati i tanti Gran Premi disputati a Barcellona, dove tra l'altro ha sempre ben figurato, ma sarà la prima nella città dove è nato. Un dettaglio che aggiunge altra carica per un GP di cui è anche ambasciatore.

James Vowles ha spiegato come questa livrea rappresenti un ponte tra ciò che Williams è stata e ciò che vuole tornare a essere. "La nostra missione per tornare davanti in griglia nasce, è ispirata ed è guidata da tutto ciò che abbiamo fatto in passato".

"Sono incredibilmente orgoglioso di celebrarlo attraverso la livrea speciale di Atlassian, che collega il team che eravamo a Jarama con quello che stiamo diventando oggi grazie a una collaborazione mirata, a un’innovazione tecnologica migliorata e a una vera creatività. La vettura è fantastica e non vedo l’ora di vederla girare a Madrid".

Livrea Williams Foto di: Williams



