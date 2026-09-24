F1 | Norris sconsolato: "Vedere quanto siamo lontani dai migliori è una pugnalata al cuore"
Il campione del mondo in carica non è insoddisfatto della sua monoposto, ma il giovedì di Baku ha fatto vedere una Mercedes in grande forma e tutti gli altri piuttosto distanti. Gli aggiornamenti, almeno per oggi, non hanno spinto le papaya più in alto.
Lando Norris, McLaren
Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
La lista di novità con cui la McLaren si è presentata a Baku, sede del Gran Premio d'Azerbaijan di Formula 1, sembra piuttosto una di quelle della spesa del sabato, pensata per prendere così tante cose per poi poter essere a posto per tutta la settimana. Eppure, il giovedì di pista, ha comunque detto una cosa ben precisa: la Mercedes è distante e con un margine ragguardevole.
Sia chiaro: è quasi certo che in diversi, oggi, si siano nascosti. E la McLaren potrebbe essere proprio uno di questi. Ma è chiaro come anche la Mercedes, una volta arrivata in qualifica, mostrerà la sua reale forza e a Baku, lo sappiamo, potrebbe essere molto più evidente che su altre piste.
Le MCL40 aggiornate hanno esordito oggi in pista ed è normale che per sfruttarne il pieno potenziale serva tempo, lavoro e studio dei dati. Le prime impressioni dei piloti sono state non certo cattive, ma vedere il vantaggio che le W17 hanno avuto oggi non lascia certo ben sperare.
"Siamo lontanissimi", ha commentato un Norris visibilmente preoccupato al termine della giornata. "Voglio dire, siamo lì, diciamo, rispetto agli altri. Siamo in una posizione che ci aspettavamo di occupare, ma siamo tipo a 1"5 secondi dal ritmo, quindi siamo messi piuttosto male".
Alla domanda se ci fosse un distacco che la McLaren potesse effettivamente riuscire a colmare, il britannico ha risposto:
"Non ne ho idea, quindi vedremo che tipo di lavoro riusciremo a fare stanotte. La macchina non dà sensazioni così negative. È una piccola pugnalata al cuore quando vedi quanto sei lontano".
Lando Norris, McLaren
Foto di: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
Il potenziale sul giro veloce lo scopriremo solo in qualifica, ossia quando tutti saranno costretti a non nascondersi. La McLaren ha già fatto vedere di essere forte sul giro secco e lo ha fatto per buona parte della stagione. A preoccupare Norris è il passo gara. Lì, infatti, c'è ancora da lavorare
"Non mi interessa davvero quanto mi senta sicuro con la macchina", ha detto il britannico. "Mi interessa soltanto il ritmo, e noi non siamo molto veloci. Quindi non mi importa quale macchina mi venga data, io la guido. Voglio solo che sia veloce, e al momento non lo è affatto. Vedremo cosa possiamo cambiare per domani".
Rob Marshall, direttore tecnico della McLaren, ha confermato quanto scritto poco sopra: servirà tempo per mettere a punto la macchina con le novità montate.
"Abbiamo ancora molti dati da raccogliere e che dobbiamo chiaramente mettere a punto la macchina un po' meglio. Stiamo ottenendo moltissimi dati. Ci stanno confermando quello che pensavamo di dover vedere".
"Baku è un circuito particolare e penso che quest'anno queste vetture siano molto diverse. Forse questo è uno dei circuiti in cui è più difficile esprimere un giudizio preciso, perché ci sono moltissimi fattori legati alla power unit. E, ovviamente, anche questa contribuisce in maniera significativa al tempo sul giro.
Quindi è fondamentale mettere a punto questo aspetto parallelamente al lavoro che facciamo sul telaio. Non credo che al momento abbiamo ancora trovato la soluzione giusta per nessuno dei due aspetti".
Baku, almeno sulla carta, potrebbe essere una delle piste meno favorevoli alle caratteristiche delle MCL40. Ma la notte potrebbe portare consiglio e a un papaya più brillante. La domanda, però, rimane la stessa: quanto riuscirà ad avvicinarsi alle Mercedes?
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